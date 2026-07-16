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Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 11:14
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu/PAP
Polskie wojsko po raz pierwszy przeprowadziło międzydomenowe warsztaty z udziałem myśliwców F-35, F-16, śmigłowców S-70i, wojsk specjalnych i cyberobrony. Ćwiczenia miały pokazać, jak nowe samoloty współpracują z pozostałymi elementami systemu walki. To początek szerszego procesu integracji F-35.

Zakup myśliwców F-35 to dopiero początek procesu budowy nowych zdolności polskiego lotnictwa. Równie ważne jest przygotowanie procedur, systemów łączności i sposobów współpracy z pozostałymi rodzajami wojsk. Temu właśnie poświęcono lipcowe warsztaty, które odbyły się na początku miesiąca.

Integracja F-35 z polską armią. Nowe supermyśliwce wchodzą do gry

– Mając tak zaawansowane narzędzie jak F-35, stworzone do walki wielodomenowej, zależy nam na jego najlepszym wykorzystaniu. Kluczowe dla wdrożenia Husarzy do naszego lotnictwa jest stworzenie systemu walki z udziałem tych samolotów oraz rozszerzenie ich zakresu działania – zaznaczył dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku płk pil. Krzysztof Duda, cytowany przez portal Polska Zbrojna.

To właśnie było głównym celem warsztatów. Ich uczestnicy sprawdzali, czy opracowane rozwiązania, procedury i systemy pozwalają w praktyce wykorzystać potencjał F-35 oraz skutecznie współdziałać z innymi rodzajami wojsk.

Za przygotowanie warsztatów odpowiadały wojska specjalne i DKWOC. W ćwiczeniach uczestniczyli również żołnierze Centralnej Grupy Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego, a także przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

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Jednym z głównych zadań było sprawdzenie współpracy myśliwców z zespołami JTAC, które odpowiadają za naprowadzanie statków powietrznych podczas wsparcia wojsk lądowych. W czasie ćwiczeń analizowano cyfrową wymianę informacji między żołnierzami na ziemi a załogami samolotów.

Oceniano także, czy F-35 może bez problemów współpracować z systemami wykorzystywanymi już przez Wojsko Polskie. Testom poddano oprogramowanie, rozwiązania sprzętowe oraz przygotowane wcześniej taktyki, techniki i procedury. Ćwiczenia miały wskazać ewentualne ograniczenia i obszary wymagające zmian jeszcze przed osiągnięciem pełnej gotowości operacyjnej.

Scenariusze realizowano w środowisku testowym z wykorzystaniem zarówno rzeczywistych systemów, jak i narzędzi symulacyjnych. Dzięki temu możliwe było sprawdzenie nowych rozwiązań bez prowadzenia działań bojowych.

Organizatorzy zapowiadają, że lipcowe przedsięwzięcie nie będzie jednorazowym wydarzeniem. Podobne warsztaty mają odbywać się co roku i stopniowo obejmować kolejne elementy systemu walki. Ich celem jest przygotowanie polskiej armii do pełnego wykorzystania możliwości, jakie mają zapewnić myśliwce F-35.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: PolskawojskomyśliwceF-35
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