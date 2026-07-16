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Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 12:46
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas/East News
Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje rozwiązania, które mają umożliwić państwu szybsze reagowanie na rosnące zagrożenie jeszcze przed formalnym wprowadzeniem stanu wojennego. Nowe przepisy mają objąć nie tylko wojsko, ale również transport, infrastrukturę i administrację, aby skrócić czas przygotowań do ewentualnego konfliktu.

Polskie wojsko ma otrzymać możliwość rozpoczęcia przygotowań do potencjalnego konfliktu jeszcze przed formalnym ogłoszeniem stanu wojennego przez prezydenta. Jak ustalił Defence24, Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad nowym mechanizmem prawnym, określanym roboczo jako "stan pełnej gotowości państwa do wojny".

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Nowe rozwiązanie miałoby uruchamiać działania nie tylko armii, lecz także administracji oraz zarządców infrastruktury transportowej. W praktyce obejmowałoby funkcjonowanie kolei, dróg, portów i lotnisk, które odgrywają kluczową rolę w szybkim przemieszczaniu wojsk i sprzętu.

Obecne przepisy przewidują możliwość wprowadzenia stanu wojennego w przypadku zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści lub konieczności wspólnej obrony sojusznika. Jest to jednak decyzja o bardzo poważnych konsekwencjach prawnych i politycznych, która wiąże się z uruchomieniem szczególnych uprawnień władz oraz ograniczeń przewidzianych w ustawach.

Jednocześnie współczesne zagrożenia nie muszą rozpoczynać się od otwartego ataku militarnego. Wcześniej mogą pojawić się działania hybrydowe, takie jak koncentracja wojsk przeciwnika, sabotaż, cyberataki, zakłócanie transportu, uderzenia w logistykę czy wzrost napięcia na granicy. W takich sytuacjach państwo może potrzebować szybszego uruchomienia mechanizmów, mimo że formalnie nadal obowiązuje czas pokoju.

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Szczegóły przygotowywanego rozwiązania nie zostały jeszcze ujawnione. Jak poinformował Defence24, projekt pozostaje na etapie prac wewnętrznych. Doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz zdradził, że "projekt posługuje się nazwą stan pełnej gotowości państwa do wojny".

Jednocześnie nie należy utożsamiać tej koncepcji ze stanem wojennym ani traktować określenia „stan przedwojenny” jako oficjalnej nazwy prawnej. Obowiązujące przepisy już dziś przewidują funkcjonowanie stanu pełnej gotowości obronnej państwa, który może zostać wprowadzony w razie zewnętrznego zagrożenia oraz w czasie wojny. Pozwala on realizować działania związane z mobilizacją, przygotowaniem do wprowadzenia stanu wojennego i rozwinięciem systemu obronnego.

Jednym z najważniejszych elementów planowanych zmian jest zwiększenie możliwości organizowania transportów wojskowych. W sytuacji gwałtownego wzrostu zagrożenia armia miałaby sprawniej koordynować przemieszczanie kolumn wojskowych oraz zarządzać ruchem na drogach i liniach kolejowych.

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Przerzut ciężkiego sprzętu wymaga jednak znacznie szerszych działań niż samo wydanie rozkazów jednostkom. Konieczne jest zarezerwowanie tras kolejowych, przygotowanie bocznic, sprawdzenie nośności mostów, zabezpieczenie przejazdów oraz czasowe wyłączenie wybranych odcinków dróg. Równocześnie cały proces musi zostać skoordynowany z cywilnymi przewoźnikami i zarządcami infrastruktury.

Istotnym elementem pozostaje również przyjęcie wojsk sojuszniczych. Jednostki NATO przybywające do Polski z Niemiec, Holandii czy przez porty nad Bałtykiem muszą zostać sprawnie przyjęte, zatankowane, zaopatrzone i skierowane do baz, magazynów oraz rejonów koncentracji. Każde opóźnienie wynikające z niejasnych procedur może utrudnić tempo prowadzenia takich operacji.

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Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi równolegle prace nad regulacjami dotyczącymi strategicznych inwestycji obronnych. Chodzi o drogi, linie kolejowe, porty, lotniska, bazy paliwowe, rurociągi oraz punkty przeładunkowe, bez których sprawne funkcjonowanie systemu obronnego byłoby znacznie utrudnione.

Jednym z problemów pozostaje czas realizacji takich inwestycji. W standardowym trybie przygotowanie nowych przedsięwzięć może trwać od 1,5 roku do nawet 2–3 lat ze względu na procedury administracyjne, uzgodnienia oraz decyzje środowiskowe.

Polska dysponuje już ustawą przyspieszającą realizację strategicznych i kluczowych inwestycji obronnych. Zapowiedzi MON wskazują jednak, że resort chce rozszerzyć specjalne procedury również na szerszą infrastrukturę transportową i logistyczną wykorzystywaną na co dzień przez sektor cywilny.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: PolskaMONwojskostan wojenny
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