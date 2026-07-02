Forsal logo

Zgubiłeś książeczkę wojskową? Masz ważny obowiązek. Lepiej tego nie lekceważ

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 06:10
Zgubiłeś książeczkę wojskową? Masz ważny obowiązek. Lepiej tego nie lekceważ
Zgubiłeś książeczkę wojskową? Masz ważny obowiązek. Lepiej tego nie lekceważ/PAP
Zgubiona lub zniszczona książeczka wojskowa to problem, z którym co roku mierzy wielu Polaków objętych ewidencją wojskową. Choć dokument na co dzień nie jest używany, jego brak wymaga dopełnienia określonych formalności w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Sprawdziliśmy, jak wygląda procedura zgłoszenia utraty książeczki wojskowej, jakie dokumenty są potrzebne oraz ile trwa wydanie duplikatu w 2026 roku.

Czym jest książeczka wojskowa?

Książeczka wojskowa to urzędowy dokument ewidencyjny potwierdzający uregulowany stosunek danej osoby do służby wojskowej oraz zawierający informacje dotyczące jej przebiegu. Choć w codziennym życiu rzadko się z niej korzysta, pozostaje ona ważnym elementem dokumentacji wojskowej. Wpisy w książeczce wojskowej mogą dotyczyć m.in. stawiennictwa, nadanej kategorii zdolności do służby czy odbytych szkoleń i ćwiczeń.

Co zrobić, gdy zgubiłem książeczkę wojskową?

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książeczki wojskowej należy niezwłocznie poinformować o tym szefa właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR). Obowiązek ten dotyczy osób, które posiadały dokument, a obecnie nie pełnią czynnej służby wojskowej. Brak książeczki wojskowej należy zgłosić od razu po stwierdzeniu jej utraty. Następnie można rozpocząć procedurę ubiegania się o wydanie duplikatu.

Mam kategorię wojskową E. Czy mogą zostać powołany do wojska w razie wojny?
Mam kategorię wojskową E. Czy mogą zostać powołany do wojska w razie wojny?

Aby otrzymać duplikat książeczki wojskowej, konieczne jest przygotowanie kilku dokumentów. Wymagane jest powiadomienie szefa WCR o utracie lub zniszczeniu dokumentu, aktualne zdjęcie o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

Opłata za wydanie duplikatu wynosi obecnie 28 zł i jest uiszczana na konto gminy właściwej dla danego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Po skompletowaniu dokumentów należy złożyć je w odpowiednim WCR.

Jak złożyć wniosek o duplikat książeczki wojskowej?

Duplikat książeczki wojskowej można uzyskać także bez wizyty w urzędzie. Wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego, który umożliwia złożenie wniosku online. Wniosek składa się poprzez platformę ePUAP, wybierając ścieżkę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" i wskazując właściwe Wojskowe Centrum Rekrutacji. Do formularza należy dołączyć wymagane załączniki, a następnie podpisać i wysłać dokument elektronicznie.

Czas oczekiwania na wydanie duplikatu książeczki wojskowej wynosi zazwyczaj około miesiąca. Dokładny termin odbioru przekazywany jest przez pracownika WCR telefonicznie lub mailowo. Jeśli w międzyczasie odnajdzie się utracony dokument, należy go zwrócić do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Nowy wzór książeczki wojskowej. Co się zmieniło?

Osoby, które utraciły książeczkę wydaną przed połową 2021 roku, otrzymują dokument w nowym wzorze. Dokument otrzymał dodatkowe zabezpieczenia, takie jak znak wodny, specjalna nić introligatorska, elementy widoczne w świetle UV oraz zabezpieczające farby. Ma to na celu utrudnić fałszowanie dokumentu.

Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?

W nowej wersji zmieniono także sposób prezentacji danych osobowych. Zamiast bezpośredniego nadruku stosowana jest naklejka zawierająca m.in. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca oraz numer PESEL. W nowej książeczce wojskowej przewidziano również miejsce na aktualizację adresu zameldowania bez konieczności wymiany dokumentu.

Co grozi za zgubienie książeczki wojskowej?

Choć przepisy nie przewidują kar za niezawiadomienie o utracie dokumentu, brak książeczki wojskowej może prowadzić do problemów administracyjnych, zwłaszcza w sytuacjach wymagających okazania tego dokumentu, takich jak powołanie na ćwiczenia rezerwy. Problemy mogą również wystąpić w przypadku ubiegania się o określone stanowiska pracy, na przykład w służbach mundurowych lub w sytuacjach związanych z rekrutacją wojskową.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZgubiłeś książeczkę wojskową? Masz ważny obowiązek. Lepiej tego nie lekceważ »
Tematy: wojskoksiążeczka wojskowaWojskowe Centrum Rekrutacji
Powiązane
Setki nowych czołgów dla Polski. Wojsko buduje dla nich potężne zaplecze
Setki nowych czołgów dla Polski. Wojsko buduje dla nich potężne zaplecze
8 najbardziej zagrożonych miast w Polsce w razie wojny. Podali listę
8 najbardziej zagrożonych miast w Polsce w razie wojny. Podali listę
Polska nie wysłała MiG-29 na wojnę. Tak to komentują Ukraińcy
Polska nie wysłała MiG-29 na wojnę. Tak to komentują Ukraińcy
Zobacz
|
800 plus dla seniorów, gotówka, pieniądze
800 plus dla seniorów w 2026 roku? Zapadła ostateczna decyzja rządu
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj