Zgubiłeś książeczkę wojskową? Masz ważny obowiązek. Lepiej tego nie lekceważ

Czym jest książeczka wojskowa?

Książeczka wojskowa to urzędowy dokument ewidencyjny potwierdzający uregulowany stosunek danej osoby do służby wojskowej oraz zawierający informacje dotyczące jej przebiegu. Choć w codziennym życiu rzadko się z niej korzysta, pozostaje ona ważnym elementem dokumentacji wojskowej. Wpisy w książeczce wojskowej mogą dotyczyć m.in. stawiennictwa, nadanej kategorii zdolności do służby czy odbytych szkoleń i ćwiczeń.

Co zrobić, gdy zgubiłem książeczkę wojskową?

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książeczki wojskowej należy niezwłocznie poinformować o tym szefa właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR). Obowiązek ten dotyczy osób, które posiadały dokument, a obecnie nie pełnią czynnej służby wojskowej. Brak książeczki wojskowej należy zgłosić od razu po stwierdzeniu jej utraty. Następnie można rozpocząć procedurę ubiegania się o wydanie duplikatu.

Aby otrzymać duplikat książeczki wojskowej, konieczne jest przygotowanie kilku dokumentów. Wymagane jest powiadomienie szefa WCR o utracie lub zniszczeniu dokumentu, aktualne zdjęcie o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

Opłata za wydanie duplikatu wynosi obecnie 28 zł i jest uiszczana na konto gminy właściwej dla danego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Po skompletowaniu dokumentów należy złożyć je w odpowiednim WCR.

Jak złożyć wniosek o duplikat książeczki wojskowej?

Duplikat książeczki wojskowej można uzyskać także bez wizyty w urzędzie. Wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego, który umożliwia złożenie wniosku online. Wniosek składa się poprzez platformę ePUAP, wybierając ścieżkę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" i wskazując właściwe Wojskowe Centrum Rekrutacji. Do formularza należy dołączyć wymagane załączniki, a następnie podpisać i wysłać dokument elektronicznie.

Czas oczekiwania na wydanie duplikatu książeczki wojskowej wynosi zazwyczaj około miesiąca. Dokładny termin odbioru przekazywany jest przez pracownika WCR telefonicznie lub mailowo. Jeśli w międzyczasie odnajdzie się utracony dokument, należy go zwrócić do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Nowy wzór książeczki wojskowej. Co się zmieniło?

Osoby, które utraciły książeczkę wydaną przed połową 2021 roku, otrzymują dokument w nowym wzorze. Dokument otrzymał dodatkowe zabezpieczenia, takie jak znak wodny, specjalna nić introligatorska, elementy widoczne w świetle UV oraz zabezpieczające farby. Ma to na celu utrudnić fałszowanie dokumentu.

W nowej wersji zmieniono także sposób prezentacji danych osobowych. Zamiast bezpośredniego nadruku stosowana jest naklejka zawierająca m.in. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca oraz numer PESEL. W nowej książeczce wojskowej przewidziano również miejsce na aktualizację adresu zameldowania bez konieczności wymiany dokumentu.

Co grozi za zgubienie książeczki wojskowej?

Choć przepisy nie przewidują kar za niezawiadomienie o utracie dokumentu, brak książeczki wojskowej może prowadzić do problemów administracyjnych, zwłaszcza w sytuacjach wymagających okazania tego dokumentu, takich jak powołanie na ćwiczenia rezerwy. Problemy mogą również wystąpić w przypadku ubiegania się o określone stanowiska pracy, na przykład w służbach mundurowych lub w sytuacjach związanych z rekrutacją wojskową.