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Otworzą nową erę w polskiej armii. Bałtyk będzie pod specjalną ochroną

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 11:42
Otworzą nową erę w polskiej armii. Bałtyk będzie pod specjalną ochroną
Otworzą nową erę w polskiej armii. Bałtyk będzie pod specjalną ochroną/Materiały prasowe
Agencja Uzbrojenia sfinalizowała kontrakt na zakup nowoczesnych bezzałogowców MQ-35 V-BAT, które mają wzmocnić zdolności rozpoznawcze na Bałtyku i wokół kluczowej infrastruktury morskiej. Nowe drony trafią do wojska w 2026 roku i będą operować bezpośrednio z pokładów okrętów. To kolejny etap modernizacji polskich sił zbrojnych.

Umowa zawarta przez Agencję Uzbrojenia dotyczy kilku platform MQ-35A V-BAT, które mają zostać dostarczone w 2026 roku. Jak przekazano, systemy będą wspierać przede wszystkim działania Marynarki Wojennej RP w zakresie monitorowania aktywności morskiej, w tym infrastruktury krytycznej oraz szlaków komunikacyjnych na Bałtyku.

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Kontrakt podpisał zastępca szefa Agencji Uzbrojenia, gen. bryg. Romuald Maksymiuk. Wskazano, że kluczowym zadaniem systemu operującego z pokładu okrętów będzie obserwacja sytuacji na Bałtyku oraz wsparcie świadomości operacyjnej na poziomie taktycznym i operacyjnym.

MQ-35A V-BAT to bezzałogowy statek powietrzny klasy taktycznej produkowany przez amerykańską firmę Shield AI. System został zaprojektowany do realizacji misji rozpoznawczych, obserwacyjnych i wskazywania celów w wymagającym środowisku operacyjnym, w tym przy zakłóceniach elektronicznych i ograniczonym dostępie do GPS.

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Konstrukcja typu VTOL pozwala na pionowy start i lądowanie, a konfiguracja "tail-sitter" oznacza, że urządzenie startuje w pozycji pionowej, by następnie przejść do lotu poziomego. Dzięki temu dron nie wymaga pasa startowego ani katapulty, co umożliwia jego wykorzystanie z bardzo ograniczonych przestrzeni, w tym z pokładów jednostek pływających.

MQ-35A V-BAT został zaprojektowany przede wszystkim do misji ISR, czyli rozpoznania, obserwacji i wywiadu. System może prowadzić długotrwałe patrole nad lądem i morzem, wspierać ochronę granic oraz wskazywać cele dla innych systemów uzbrojenia.

Dron ma 2,9 m wysokości i 3,9 m rozpiętości skrzydeł, a jego maksymalna masa startowa wynosi 73 kg. Ładunek użyteczny, obejmujący sensory i systemy obserwacyjne, nie może przekroczyć 18,1 kg. Jednostka napędowa przystosowana jest do pracy na ciężkim paliwie lotniczym JP-5, co ma znaczenie w operacjach morskich.

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System został zaprojektowany z myślą o środowisku silnych zakłóceń elektronicznych. Wykorzystuje autonomię Hivemind, która pozwala na realizację misji bez stałego sterowania przez operatora oraz na nawigację w warunkach ograniczonego sygnału GPS i zakłóceń łączności.

Dostawy MQ-35A V-BAT wpisują się w szerszy program modernizacji technicznej polskiej armii. Bezzałogowe systemy tego typu są już wykorzystywane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych od 2023 roku, a także testowane i wdrażane przez państwa sojusznicze, w tym Japonię, Holandię, Grecję, Rumunię czy Indonezję.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: BałtykPolskadronyMarynarka Wojenna
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