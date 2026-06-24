Rosjanie w pośpiechu chowają potężne bombowce. Strach zajrzał im w oczy

Nowe dane pochodzą ze zdjęć wykonanych 20 czerwca przez Planet Labs, które przeanalizował portal "The War Zone". Materiały przedstawiają intensywne prace budowlane w bazie Engels-2 w obwodzie saratowskim, zlokalizowanej około 480 km od granicy z Ukrainą.

Nowe zdjęcia Planet Labs. W bazie Engels-2 wyrastają osłony dla Tu-160 i Tu-95MS

Na terenie obiektu widocznych jest co najmniej 17 dużych schronów ochronnych, które różnią się od dotychczas stosowanych konstrukcji. Nowe osłony są wyraźnie większe, co wynika z konieczności pomieszczenia bombowców strategicznych, takich jak Tu-95MS oraz Tu-160.

Engels-2 od lat pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Stacjonuje tam 22. Dywizja Lotnictwa Bombowego Ciężkiego, która jest odpowiedzialna za jednostkę Tu-160 oraz flotę Tu-95MS.

Maszyny te były intensywnie wykorzystywane w działaniach przeciwko Ukrainie, w tym w atakach rakietowych na infrastrukturę energetyczną. Ich znaczenie dla rosyjskiej doktryny odstraszania sprawia, że baza w Engels ma strategiczne znaczenie nie tylko konwencjonalne, ale również nuklearne.

🇷🇺 High-quality images from Planet Labs of protective hangars for Tu-95MS and Tu-160 missile carriers being built at the Engels-2 airbase in Saratov Region. pic.twitter.com/ltBw7HGS9I — War Flash (@WarFlash_2630) June 23, 2026 Rozwiń

Pętla strachu zaciska się wokół lotniska. Rosyjska baza Engels-2 pod ostrzałem

Jeszcze do niedawna rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu były przechowywane na otwartych lotniskach. Zmiana podejścia zaczęła się wraz z rosnącą skalą ukraińskich ataków dronowych oraz użyciem rakiet dalekiego zasięgu.

W ostatnich latach Rosja wprowadziła częściowe środki ochrony, takie jak rozpraszanie maszyn, budowa betonowych osłon między samolotami czy stosowanie atrap i nietypowych metod maskowania. W Engels pojawiały się także rozwiązania doraźne, jak ustawianie opon na kadłubach bombowców czy malowanie sylwetek na betonowych nawierzchniach.

Mimo tych działań baza była wielokrotnie atakowana. W styczniu 2025 roku doszło do dużego pożaru zbiorników paliwowych po ataku dronowym, a w marcu tego samego roku uderzono w magazyn uzbrojenia. W grudniu 2022 roku obiekt był celem trzech oddzielnych ataków.

Według "The War Zone" impulsem do przyspieszenia budowy schronów miała być eskalacja zagrożenia ze strony bezzałogowych systemów bojowych, w tym operacji znanej jako Operation Spiderweb, która pokazała możliwość przeprowadzania skoordynowanych uderzeń na rosyjskie lotniska.

Choć Engels-2 nie był bezpośrednio celem tej operacji, wcześniejsze ataki ujawniły jego podatność na działania z powietrza. W odpowiedzi Rosja rozpoczęła rozbudowę infrastruktury ochronnej, obejmującą konstrukcje o znacznie większych rozmiarach niż dotychczas stosowane hangary dla samolotów taktycznych.

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Nie jest jednak jasne, jaką realną odporność zapewnią nowe schrony. Jak wskazuje "The War Zone", część z nich przypomina konstrukcje oparte na stalowych ramach i prefabrykowanych elementach betonowych, które mogą chronić przed odłamkami, dronami czy amunicją kasetową, ale niekoniecznie przed bezpośrednim trafieniem pocisku manewrującego.

Zmiana podejścia Rosji wynika również z faktu, że bombowce strategiczne są zasobem trudnym do odtworzenia. Tu-95MS oraz starsze Tu-22M3 nie są już produkowane, a modernizacja floty postępuje powoli. Z kolei produkcja Tu-160 została w praktyce wznowiona w ograniczonym zakresie.