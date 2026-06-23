Polska wieś zmieni się nie do poznania. Amerykanie budują tu minimiasto dla armii

W miejscowości Świętoszów trwa budowa kompleksu, który docelowo zajmie około 160 hektarów i pomieści blisko 5000 amerykańskich żołnierzy. Projekt zakłada powstanie około stu budynków, obejmujących zarówno koszary, jak i obiekty operacyjne, sztabowe oraz zaplecze techniczne.

– Budowa ruszy od zera. W lesie powstanie minimiasto z własną infrastrukturą, obiektami zakwaterowania i centrami sportowymi – mówi Szymon Giruć, inspektor nadzoru inwestorskiego Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, cytowany przez portal Polska Zbrojna.

W Świętoszowie powstaje minimiasto wojskowe. Wszystko dla żołnierzy USA

Obecnie żołnierze amerykańskiej Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej stacjonują w kilku różnych lokalizacjach na terenie województw lubuskiego i dolnośląskiego, w tym w Żaganiu, Trzebieniu oraz Bolesławcu. W samym Świętoszowie korzystają z obiektów polskiej 10. Brygady Kawalerii Pancernej oraz tymczasowej bazy logistycznej służącej do przechowywania sprzętu po przerzucie wojsk.

Docelowo jednak plany zakładają pełną konsolidację sił, co oznacza, że cały amerykański kontyngent zostanie przeniesiony w jedno miejsce. Nowy obiekt będzie funkcjonował jako oficjalna baza operacyjna brygady, w której żołnierze amerykańskiej armii będą służyć w systemie rotacyjnym, zmieniając się co dziewięć miesięcy.

Pancerny sprzęt pojedzie torami. Powstaje nowoczesna rampa i magazyn paliw

Polska strona zakończyła już realizację pierwszego elementu całej infrastruktury, jakim jest blisko 3–kilometrowa bocznica kolejowa wraz ze specjalną rampą przeładunkową. Linia odchodzi od stacji kolejowej Świętoszów i łączy się z rewitalizowaną obecnie przez PKP linią kolejową numer 283. Budowa tego odcinka trwała blisko dwa lata i dobiegła końca w maju. Inwestycja ma fundamentalne znaczenie logistyczne, ponieważ tą drogą będzie transportowany cały ciężki sprzęt taktyczny, w tym czołgi oraz pojazdy ciężarowe.

Kolejnym etapem prac jest budowa magazynu paliw przeznaczonego do obsługi wojsk sojuszniczych. Inwestycja potrwa jeszcze około roku. Powstaną tam dwa potężne zbiorniki o łącznej pojemności czterech milionów litrów. W kompleksie będzie składowane paliwo pola walki JP-8, które zasila wszystkie pojazdy wykorzystywane przez amerykańską armię. W ramach tego zadania powstaną również nowoczesne stanowiska przeznaczone do bezpiecznego rozładunku paliwa z cystern drogowych oraz kolejowych.

Polska sieć baz wojskowych dla armii USA. Świętoszów w centrum strategicznego systemu

Skala przedsięwzięcia jest porównywalna z budową małego miasta, które otrzyma własną, autonomiczną infrastrukturę. Plan architektoniczny przewiduje wzniesienie dwunastu obiektów koszarowych dla żołnierzy, trzech rozbudowanych stołówek z zapleczem kuchennym, budynku sztabowego dla dowództwa brygady oraz siedmiu mniejszych budynków sztabowych na potrzeby poszczególnych batalionów. Z myślą o sprawności bojowej powstanie także czternaście obiektów operacyjnych obsługujących 37 kompanii oraz siedem hal remontowych z parkingami dla wozów bojowych i czołgów.

Baza w Świętoszowie zapewni amerykańskim żołnierzom pełne zaplecze socjalne, medyczne i rekreacyjne. W planach są także magazyn batalionu wsparcia, nowoczesne centrum systemów informatycznych oraz profesjonalne centrum medyczne. Na liście obiektów wsparcia znalazły się ponadto budynek żandarmerii wojskowej, kaplica, urząd pocztowy oraz gmach wielofunkcyjny.

Budowa rozłożona na lata. Pierwsze oddziały wprowadzą się w 2032 roku

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia właściwych prac projektowych, które muszą ściśle spełniać rygorystyczne wymagania techniczne określone przez stronę amerykańską. Cała inwestycja została podzielona na cztery etapy. Finał pierwszego etapu planowany jest na połowę 2032 roku. Każdy kolejny etap ma być oddawany do użytku rok po roku, co oznacza, że baza osiągnie pełną gotowość operacyjną w 2035 roku.

Warto podkreślić, że baza w Świętoszowie to tylko jeden z wielu elementów wielkiego programu rozbudowy infrastruktury dla wojsk USA w Polsce. Na mocy obustronnych porozumień w całym kraju powstają lub już funkcjonują inne nowoczesne ośrodki wojskowe. Wśród nich znajduje się kompleks w Poznaniu, centrum szkolenia bojowego wraz z bazą dla ponad 3 tys. żołnierzy w Drawsku Pomorskim oraz lotnicza baza rozładunkowa we Wrocławiu.

Amerykańskie lotnictwo i drony zyskują nowoczesne zaplecze w Łasku, Dęblinie oraz w Powidzu, gdzie wybudowano hangary dla ponad 500 śmigłowców i koszary na ponad 2 tys. osób. Inwestycje obejmują również bazę operacyjną komandosów w Lublińcu oraz dodatkowe lotniska operacyjne w Krakowie, Katowicach i Mirosławcu.