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Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 06:38
Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów
Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów/Media
Wielka Brytania przeznaczy 752 mln funtów na zakup 150 tys. dronów oraz ponad 350 pocisków i systemów obrony powietrznej dla Ukrainy. Finansowanie ma pochodzić z inicjatywy ERA, opartej na dochodach z zamrożonych rosyjskich aktywów. Część dostaw trafi do Ukrainy do końca 2026 roku, a kluczową rolę odegrają przeciwlotnicze pociski LMM.

Wielka Brytania przeznaczy 752 mln funtów na wsparcie obronne dla Ukrainy. W ramach pakietu do ukraińskich sił zbrojnych trafić ma 150 tys. dronów oraz ponad 350 pocisków przeciwlotniczych i systemów radarowych.

Według brytyjskiego rządu dostawy mają zostać zrealizowane do końca 2026 roku. Pakiet obejmuje m.in. systemy radarowe naziemne oraz pociski zaprojektowane do zwalczania zagrożeń powietrznych, w tym dronów i rakiet.

Rosyjskie miliardy na broń dla Ukrainy. G7 uruchamia program ERA

Całość ma zostać sfinansowana w ramach inicjatywy Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), będącej wspólnym programem państw grupy G7. Mechanizm zakłada wykorzystanie dochodów generowanych przez zamrożone rosyjskie aktywa, które mają posłużyć do spłaty pożyczek udzielonych Ukrainie przez kraje NATO.

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Jak wskazują brytyjskie władze, ERA ma wzmocnić długoterminowe finansowanie obronności Kijowa bez bezpośredniego zwiększania obciążeń budżetowych państw zachodnich. Cały program ma mieć wartość około 50 mld dol., a jego część zostanie przeznaczona na potrzeby obronne oraz naprawę sprzętu wojskowego.

Drony i rakiety dla Ukrainy. Wielka Brytania zwiększa pomoc wojskową

Istotnym elementem pakietu są Lightweight Multirole Missiles (LMM), czyli lekkie wielozadaniowe pociski brytyjskiej produkcji. Systemy te są przeznaczone do zwalczania różnego typu zagrożeń, w tym dronów, śmigłowców, lekkich jednostek nawodnych oraz pojazdów opancerzonych.

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"Pakiet obejmie dostarczenie ponad 350 pocisków obrony powietrznej oraz systemów radarowych, w tym lekkich wielozadaniowych pocisków (LMM) oraz naziemnych systemów radarowych, do końca 2026 roku. Putin kontynuuje swoje barbarzyńskie ataki powietrzne na cele cywilne, a radary i pociski obrony powietrznej mają kluczowe znaczenie dla obrony Ukrainy" – czytamy w oświadczeniu brytyjskiego rządu.

Dozbrajają Ukrainę. Niemcy i Belgia przekażą Patrioty i myśliwce F-16

Dodatkowe wsparcie dla Ukrainy ogłosiły także inne państwa europejskie. Niemcy poinformowały o przeznaczeniu 400 mln dol. na systemy obrony powietrznej oraz pociski Patriot w ramach programów PURL i Jumpstart. Z kolei Belgia ma zamiar przekazać Kijowowi myśliwce F-16. Do Kijowa trafi siedem samolotów – cztery zostaną przeznaczone na części zamienne, a trzy dołączą do aktywnej służby.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWojna w Ukrainie wchodzi w nową fazę. "Rosja zaczyna przegrywać" »
Tematy: Rosjawojna w UkrainieWielka Brytaniadrony
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