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Przerażenie na Kremlu. Rosji kończą się zapasy kluczowej broni

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:53
Przerażenie na Kremlu. Rosji kończą się zapasy kluczowej broni
Przerażenie na Kremlu. Rosji kończą się zapasy kluczowej broni/ShutterStock
Rosja mierzy się z poważnym niedoborem kluczowych pocisków do systemów obrony powietrznej S-300 i S-400 – wynika z ustaleń CBS News. Ukraińscy analitycy i urzędnicy wskazują, że deficyt może być skutkiem intensywnych ataków Ukrainy na rosyjskie systemy OPL oraz tempa produkcji dronów, które przewyższa zdolności uzupełniania zapasów przez Moskwę.

Jak donosi CBS News, Rosja ma zmagać się z dotkliwym niedoborem rakiet do systemów przeciwlotniczych S-300. To jeden z podstawowych elementów rosyjskiej obrony powietrznej, wykorzystywany do zwalczania pocisków manewrujących i balistycznych.

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Według rozmówców stacji, największe braki dotyczą właśnie amunicji do wyrzutni S-300 oraz S-400. Ukraińskie służby wywiadowcze wskazywały, że w 2025 roku Rosja dysponowała ponad 400 pociskami RM-48U dla systemów S-300PM i S-400, jednak w 2026 roku ich liczba drastycznie spada.

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Z ustaleń CBS News wynika, że systemy S-300, które tradycyjnie służyły do obrony powietrznej, w ostatnim czasie były wykorzystywane także do ataków na Ukrainę. Wymagało to zmiany toru lotu, aby mogły one działać jako pociski ziemia-ziemia, uzupełniając inne rosyjskie systemy uzbrojenia, takie jak pociski Iskander-M i Kindżał.

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Ukraina konsekwentnie dąży do dalszego osłabienia rosyjskiej obrony powietrznej poprzez bezpośrednie ataki na jej systemy. W ostatnich miesiącach ukraińskie siły miały przeprowadzać uderzenia na rosyjskie instalacje OPL zarówno na okupowanych terytoriach, jak i w głębi zaplecza operacyjnego. Dotyczyło to m.in. Krymu, Naddniestrza i obwodu ługańskiego.

– Wiele rosyjskich pocisków przeciwlotniczych zużywa się bardzo szybko, w niemal niestabilnym tempie, ponieważ Ukraina może wyprodukować więcej dronów do uderzeń głębokich niż Rosja pocisków przeciwlotniczych – powiedział CBS Rob Lee, ekspert do spraw rosyjskich sił zbrojnych w Instytucie Studiów nad Polityką Zagraniczną.

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Ukraińskie służby wywiadowcze zaznaczają jednocześnie, że Rosja wciąż dysponuje innymi systemami obrony powietrznej, w tym nowocześniejszymi rozwiązaniami przeznaczonymi do zwalczania zagrożeń z powietrza. Ich skuteczność pozostaje jednak ograniczona ze względu na krótszy zasięg w porównaniu do systemów S-300 i S-400, które stanowią podstawę rosyjskiej obrony.

W ostatnich miesiącach Ukraina miała skutecznie uderzać w elementy rosyjskiej infrastruktury obrony przeciwlotniczej, w tym wyrzutnie oraz stacje radiolokacyjne. Jako przykłady wskazuje się ataki z początku marca, kiedy zniszczeniu miała ulec m.in. wyrzutnia systemu S-300W w rejonie Borowenka, a także radary w okolicach Manguszu i Nowokraśniwki.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkrainaS-400
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