Forsal logo

Rakiety dla Ukrainy omijają zakazy USA. Brytyjczycy znaleźli sposób

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 10:06
Rakiety dla Ukrainy omijają zakazy USA. Brytyjczycy znaleźli sposób
Rakiety dla Ukrainy omijają zakazy USA. Brytyjczycy znaleźli sposób/Media
Ukraina rozwija własne systemy dalekiego zasięgu, ale w najbliższych latach może otrzymać także nowe zachodnie pociski manewrujące i drony odrzutowe. W centrum uwagi znalazł się brytyjski projekt Brakestop, w ramach którego powstają środki rażenia zdolne do atakowania celów oddalonych nawet o 1200 km. Ich konstrukcja ma ograniczyć wpływ Stanów Zjednoczonych na eksport i użycie tej broni.

Kijów konsekwentnie rozwija własne systemy bezzałogowe i rakietowe, ale równolegle płyną deklaracje o gigantycznym wsparciu ze strony państw europejskich. Holandia ogłosiła niedawno plany sfinansowania produkcji aż 700 pocisków manewrujących od firmy Destinus.

Tysiące rakiet dalekiego zasięgu dla Ukrainy. Europa szykuje wielkie wsparcie

Jednocześnie w przestrzeni publicznej pojawiają się coraz wyraźniejsze sygnały sugerujące, że ukraińska armia wykorzystuje już zachodnie rakiety ERAM o zasięgu przekraczającym 930 km. Docelowo nad Dniepr ma trafić nawet kilka tysięcy sztuk tego typu zaawansowanego uzbrojenia.

Nowym elementem tej układanki jest system Crossbow opracowany przez brytyjski oddział koncernu MBDA. Firma poinformowała o pomyślnym zakończeniu serii prób przeprowadzonych pod koniec 2025 i na początku 2026 roku. Jeszcze w tym roku ma ruszyć produkcja "na dużą skalę i w szybkim tempie".

Atomowy pocisk Rosji to tylko straszak? Amerykanie ujawnili prawdę światu
Atomowy pocisk Rosji to tylko straszak? Amerykanie ujawnili prawdę światu

Brytyjczycy budują specjalne pociski dla Ukrainy. TigerShark i SkyLance lecą na front

Crossbow powstał w wyjątkowo krótkim czasie. Od rozpoczęcia projektowania do demonstracji technologii minęło zaledwie dziewięć miesięcy. O konstrukcji po raz pierwszy poinformowano latem ubiegłego roku.

Według danych system osiąga zasięg około 800 km. Pocisk, określany również jako rakieta–dron, przenosi głowicę bojową o masie 300 kg. Jego długość wynosi 5,3 m, a rozpiętość skrzydeł sięga 3 m.

Jak podał "Financial Times", Crossbow jest jednym z trzech systemów rozwijanych w ramach brytyjskiego programu Project Brakestop. Celem inicjatywy jest stworzenie relatywnie tanich środków rażenia dalekiego zasięgu, które mogłyby być produkowane szybko i w dużych ilościach.

8,5 roku w kolejce po myśliwce. Wielkie plany Ukrainy zagrożone
8,5 roku w kolejce po myśliwce. Wielkie plany Ukrainy zagrożone

Drugą konstrukcją jest TigerShark opracowany przez MGI Engineering. System również dysponuje głowicą bojową o masie 300 kg, ale jego deklarowany zasięg wynosi już 1000 km. Istotnym elementem projektu ma być także koszt produkcji, który przekracza nieznacznie 0,5 mln dol. za egzemplarz.

Trzecim systemem rozwijanym w ramach programu jest SkyLance firmy Rotron Aerospace. To właśnie ta konstrukcja ma oferować największe możliwości pod względem zasięgu. Producent deklaruje zdolność do rażenia celów oddalonych nawet o 1200 km. Jednocześnie SkyLance może przenosić ładunek użyteczny o masie do 300 kg.

Broń odporna na decyzje Stanów Zjednoczonych. Brytyjskie rakiety omijają restrykcje

Według "Defense Express" przynajmniej jeden, a być może kilka systemów rozwijanych w ramach Project Brakestop ma zostać przekazanych Ukrainie po zakończeniu testów. Nie wiadomo jeszcze, w jakiej liczbie trafią one do ukraińskich sił zbrojnych, jednak dostawy mają rozpocząć się jeszcze przed końcem roku.

Kluczowe znaczenie ma fakt, że wszystkie trzy konstrukcje są projektowane jako systemy ITAR-Free. Oznacza to, że do ich budowy nie wykorzystano żadnych części ani technologii podlegających amerykańskim restrykcjom eksportowym. Dzięki temu brytyjskie władze zachowują pełną kontrolę nad procesem przekazywania uzbrojenia i mogą podejmować decyzje o jego eksporcie bez konieczności uzyskiwania zgody Stanów Zjednoczonych.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolska nie zamierza czekać. Pierwsze F-35 już są, a w USA lata kolejny »
Tematy: wojna w UkrainieWielka BrytaniaUkrainapociski
Zobacz
|
Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów
Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów
ppk
Zmiany w programie PPK w 2026 roku. Pracownik, który nie chce oszczędzać w PPK, będzie musiał częściej składać pisemną rezygnację?
Masterplan Portu Praskiego pracowni APA Wojciechowski
Cztery wieżowce nad Wisłą. Stworzą drugie centrum Warszawy
PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Czy środki zgromadzone na rachunku PPK można wypłacić po śmierci uczestnika? To zależy
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj