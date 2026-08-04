Wykonawca odcinka DK57 Szczytno - Szymany

Jak wynika z wtorkowego komunikatu olsztyńskiego oddziału GDDKiA, rozbudowę 6,2 km trasy ma wykonać za blisko 43 mln zł konsorcjum firm Balzola Polska i Lantania. Pozostałym uczestnikom przetargu przysługuje prawo wniesienia odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty do Krajowej Izby Odwoławczej.

„Termin na jego wniesienie upływa 13 sierpnia 2026 r. Jeżeli do tego czasu nie wpłyną odwołania, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą. Na realizację robót oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przewidzieliśmy maksymalnie 18 miesięcy. Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe przypadające od 16 grudnia do 15 marca” – podała GDDKiA.

Zakres prac na odcinku Szczytno - Szymany

Rozbudowa obejmie kompleksową poprawę parametrów trasy, wzmocnienie konstrukcji drogi, a także przebudowę odwodnienia i skrzyżowania. Przewidziano również wykonanie dodatkowych pasów do skrętu w lewo, co ma zwiększyć płynność ruchu. Powstaną zatoki autobusowe wraz z dojściami, chodniki oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Prace obejmą także przebudowę istniejących zjazdów do posesji i dróg publicznych.

Przewidziany do rozbudowy odcinek DK57 jest głównym połączeniem drogowym prowadzącym do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwiększyć komfort podróżowania i usprawnić obsługę ruchu w rejonie lotniska. Według GDDKiA wpłynie również na poprawę dostępności komunikacyjnej południowej części woj. warmińsko-mazurskiego.