Polska nie zamierza czekać. Pierwsze F-35 już są, a w USA lata kolejny

W Fort Worth w stanie Teksas, gdzie znajdują się zakłady produkcyjne Lockheed Martin, odbył się pierwszy lot testowy polskiego F-35 oznaczonego numerem 3514. Maszyna wzbiła się w powietrze w ramach standardowych procedur odbiorczych prowadzonych przez producenta.

Pierwsze polskie myśliwce F-35 już w kraju, a w USA lata kolejny

Zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia wykonał fotograf o pseudonimie Lone Star Creative. Samolot przechodzi teraz serię prób, które mają potwierdzić jego pełną sprawność przed przekazaniem do kolejnych etapów szkoleniowych.

Snapped this Polish Air Force F-35A Husarz 3514 on a LM test flight over Fort Worth🤙 pic.twitter.com/E2VPf5LvnQ — Lone Star Creative (@LoneStarCreativ) June 20, 2026 Rozwiń

Polska rozpoczęła już odbiór pierwszych maszyn. 12 czerwca polskie siły zbrojne oficjalnie przyjęły pierwsze trzy myśliwce F-35 Lightning II. W tym roku do kraju ma trafić jeszcze 11 kolejnych egzemplarzy.

Docelowo Polska otrzyma 32 maszyny w ramach kontraktu podpisanego 31 stycznia 2020 roku. Wartość umowy wynosi 4,6 mld dol., co czyni ją jednym z największych programów modernizacji polskiego lotnictwa w historii.

Po opuszczeniu zakładów w Fort Worth kolejne maszyny trafiają do bazy Ebbing Air National Guard Base, gdzie szkolą się polscy piloci i personel techniczny. To właśnie tam koncentruje się obecnie proces przygotowania do pełnego wdrożenia nowego typu uzbrojenia.

W Polsce pierwsze F-35 stacjonują już w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łask, gdzie trafiły do 11. Eskadry Lotnictwa Taktycznego. W przyszłości maszyny mają być rozmieszczone także w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwin.

Cyfrowy mózg polskich F-35. TR-3 da nam ogromną przewagę

F-35 Lightning II to samolot piątej generacji zaprojektowany w technologii stealth, która znacząco ogranicza jego wykrywalność przez radary. Maszyna wyposażona jest w zaawansowane systemy sensorów, umożliwiające prowadzenie rozpoznania i wymianę danych w czasie rzeczywistym z innymi jednostkami na polu walki.

Polskie F-35 mają trafić w najnowszej wersji Block 4, opartej na systemie TR-3 (Technical Refresh 3). Modernizacja obejmuje m.in. zwiększoną moc obliczeniową, nowe wyświetlacze oraz możliwość integracji z kolejnymi systemami uzbrojenia.

Miliardowe plany MON. Polska podwoi liczbę maszyn F-35 do 64 sztuk

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada dalszą rozbudowę floty. W połowie czerwca wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w rozmowie z Radiem Zet potwierdził, że Polska planuje zakup kolejnych 32 myśliwców.

Oznaczałoby to podwojenie obecnej floty do 64 maszyn, co znacząco zwiększyłoby potencjał polskich Sił Powietrznych. Jednocześnie eksperci podkreślają, że pełne wykorzystanie możliwości F-35 będzie wymagało także rozwoju systemów wsparcia, takich jak tankowce powietrzne czy samoloty wczesnego ostrzegania.