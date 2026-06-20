Jak wynika z informacji Business Insider, przedstawiciele Rheinmetall Polska przekazali do Ministerstwa Obrony Narodowej pismo dotyczące możliwości budowy zakładu produkującego modułowe ładunki miotające do amunicji 155 mm. W najbliższych tygodniach możliwe jest podpisanie wstępne porozumienie.

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Wstępne plany zakładają zlokalizowanie inwestycji na północy kraju. Mówi się o obszarze Zielonego Okręgu Przemysłowego "Kaszubia" w województwie pomorskim. To projekt rozwijany i promowany przez MON pod kierownictwem ministra Władysława Kosiniaka–Kamysza.

Według założeń zakład miałby osiągnąć zdolność produkcyjną na poziomie co najmniej 600 tys. modułów rocznie. W praktyce oznaczałoby to możliwość wytwarzania ponad 100 tys. kompletnych zestawów amunicyjnych, ponieważ jeden pocisk 155 mm wymaga sześciu modułów ładunku miotającego.

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Szacuje się, że wartość pierwszego etapu projektu zamknie się w granicach od 250 do 500 mln zł. Projekt ma mieć charakter polsko–niemieckiego przedsięwzięcia przemysłowego z szerokim udziałem krajowych firm. Strona niemiecka deklaruje zaangażowanie polskich podwykonawców oraz przekazanie know–how technologicznego.

– Strona niemiecka deklaruje gotowość do wspólnego uruchomienia zakładu, szerokiego zaangażowania polskich podwykonawców, zatrudnienia polskich pracowników oraz przekazania niezbędnego know–how – powiedział Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony i koordynator grupy roboczej ds. projektu "Kaszubia".

Twarde warunki Warszawy. Finansowanie fabryki bez unijnych dopłat

Co istotne, strona polska stawia twarde warunki dotyczące kwestii finansowych. Warszawa oczekuje, że całe przedsięwzięcie zostanie sfinansowane na zasadach ściśle komercyjnych. Oznacza to zaangażowanie krajowego sektora bankowego i finansowego, bez bezpośredniego wykorzystywania unijnego programu SAFE do subsydiowania prywatnego niemieckiego inwestora.

Dostęp do amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm jest obecnie jednym z absolutnych priorytetów dla Wojska Polskiego. W ubiegłym roku rząd przeznaczył 2,4 mld zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych na budowę krajowych zdolności produkcyjnych w tym obszarze, kierując środki do spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Kilka dni temu PGZ podpisała również umowę z francuskim Eurenco dotyczącą utworzenia joint venture w produkcji materiałów miotających. Ewentualna inwestycja Rheinmetall mogłaby dodatkowo zwiększyć krajowe moce produkcyjne.