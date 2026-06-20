Forsal logo

Niemiecki gigant wchodzi do polski. W grze nowa fabryka amunicji

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:05
[aktualizacja dzisiaj, 11:20]
Niemiecki gigant wchodzi do Polski. W grze nowa fabryka amunicji
Niemiecki gigant wchodzi do Polski. W grze nowa fabryka amunicji/PAP/EPA
Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall deklaruje gotowość budowy w Polsce zakładu produkującego kluczowe komponenty amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Według ustaleń Business Insider inwestycja może powstać na północy kraju i osiągnąć skalę produkcji sięgającą setek tysięcy modułów rocznie. W grę wchodzi projekt wart nawet 500 mln zł.

Jak wynika z informacji Business Insider, przedstawiciele Rheinmetall Polska przekazali do Ministerstwa Obrony Narodowej pismo dotyczące możliwości budowy zakładu produkującego modułowe ładunki miotające do amunicji 155 mm. W najbliższych tygodniach możliwe jest podpisanie wstępne porozumienie.

Fabryka amunicji na Pomorzu. Niemiecki gigant wkracza do gry

Wstępne plany zakładają zlokalizowanie inwestycji na północy kraju. Mówi się o obszarze Zielonego Okręgu Przemysłowego "Kaszubia" w województwie pomorskim. To projekt rozwijany i promowany przez MON pod kierownictwem ministra Władysława Kosiniaka–Kamysza.

Wielki powrót po latach. Polska będzie produkować potężne czołgi
Wielki powrót po latach. Polska będzie produkować potężne czołgi

Według założeń zakład miałby osiągnąć zdolność produkcyjną na poziomie co najmniej 600 tys. modułów rocznie. W praktyce oznaczałoby to możliwość wytwarzania ponad 100 tys. kompletnych zestawów amunicyjnych, ponieważ jeden pocisk 155 mm wymaga sześciu modułów ładunku miotającego.

Setki tysięcy pocisków rocznie. Rheinmetall ujawnia plany w Polsce

Szacuje się, że wartość pierwszego etapu projektu zamknie się w granicach od 250 do 500 mln zł. Projekt ma mieć charakter polsko–niemieckiego przedsięwzięcia przemysłowego z szerokim udziałem krajowych firm. Strona niemiecka deklaruje zaangażowanie polskich podwykonawców oraz przekazanie know–how technologicznego.

– Strona niemiecka deklaruje gotowość do wspólnego uruchomienia zakładu, szerokiego zaangażowania polskich podwykonawców, zatrudnienia polskich pracowników oraz przekazania niezbędnego know–how – powiedział Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony i koordynator grupy roboczej ds. projektu "Kaszubia".

Twarde warunki Warszawy. Finansowanie fabryki bez unijnych dopłat

Co istotne, strona polska stawia twarde warunki dotyczące kwestii finansowych. Warszawa oczekuje, że całe przedsięwzięcie zostanie sfinansowane na zasadach ściśle komercyjnych. Oznacza to zaangażowanie krajowego sektora bankowego i finansowego, bez bezpośredniego wykorzystywania unijnego programu SAFE do subsydiowania prywatnego niemieckiego inwestora.

Polscy inżynierowie stworzyli potwora. Ta broń z Tarnowa może podbić świat
Polscy inżynierowie stworzyli potwora. Ta broń z Tarnowa może podbić świat

Dostęp do amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm jest obecnie jednym z absolutnych priorytetów dla Wojska Polskiego. W ubiegłym roku rząd przeznaczył 2,4 mld zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych na budowę krajowych zdolności produkcyjnych w tym obszarze, kierując środki do spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Kilka dni temu PGZ podpisała również umowę z francuskim Eurenco dotyczącą utworzenia joint venture w produkcji materiałów miotających. Ewentualna inwestycja Rheinmetall mogłaby dodatkowo zwiększyć krajowe moce produkcyjne.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemiecki gigant wchodzi do polski. W grze nowa fabryka amunicji »
Tematy: PolskaNiemcyfabryka amunicjirheinmetall
Powiązane
Polska nie wysłała MiG-29 na wojnę. Tak to komentują Ukraińcy
Polska nie wysłała MiG-29 na wojnę. Tak to komentują Ukraińcy
Problem z F-35. Większość myśliwców nie nadaje się do walki
Problem z F-35. Większość myśliwców nie nadaje się do walki
Niemcy znów mają problem z Polską. Inaczej widzą miliardy dla Ukrainy
Niemcy znów mają problem z Polską. Inaczej widzą miliardy dla Ukrainy
Zobacz
|
Niedziela handlowa 21.06.2026: sklepy otwarte 21 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 21.06.2026: sklepy otwarte 21 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów
Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów
system kaucyjny zwrot gotówki bon do sklepu butelki puszki
Koniec z kolejkami przy butelkomatach. Duże zmiany w systemie zwrotu opakowań
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj