Forsal logo

Hit polskiej zbrojeniówki. Kraje NATO ustawiają się w kolejce

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 11:14
Hit polskiej zbrojeniówki. Kraje NATO ustawiają się w kolejce
Hit polskiej zbrojeniówki. Kraje NATO ustawiają się w kolejce/PAP
Polska armia nadal kupuje za granicą czołgi, samoloty i systemy rakietowe za miliardy złotych, ale krajowa zbrojeniówka coraz mocniej zaznacza swoją obecność na światowych rynkach. W 2025 roku z Polski wyjechały setki ton uzbrojenia. Jedna z polskich konstrukcji szczególnie przyciągnęła uwagę państw NATO.

Najnowsze dane ujawnione przez Polskę do Rejestru Broni Konwencjonalnej ONZ pokazują, że krajowy przemysł obronny w 2025 roku wysłał za granicę znaczące ilości uzbrojenia. Polskie konstrukcje coraz częściej trafiają do państw NATO i partnerów zagranicznych. Symbolem tego trendu stały się przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun.

Kupują ją w setkach sztuk. Polska broń stała się hitem w krajach NATO

W 2025 roku Polska wyeksportowaliśmy łącznie 345 takich systemów. Największym odbiorcą polskiej broni była Litwa, która odebrała aż 202 zestawy. Co ciekawe, wcześniej nie informowano publicznie o kontrakcie na dostawę tak dużej liczby rakiet. Litwa od lat korzystała ze starszych zestawów Grom, jednak najnowsze dane wskazują, że kraj zdecydował się na przejście na nowszą konstrukcję. Kolejne Pioruny trafiły do Belgii, Norwegii, Estonii i Szwecji.

Zobacz również

Według danych ONZ w 2025 roku Belgia odebrała 48 zestawów Piorun, Norwegia 42, Estonia 33, a Szwecja 20. Nie oznacza to jednak pełnej liczby zamówionych rakiet, ponieważ rejestr pokazuje jedynie sprzęt faktycznie przekazany w danym roku. Duże kontrakty często są realizowane etapami przez kilka lat. Przykładem tego jest Szwecja, która we wrześniu 2025 roku podpisała umowę wartą 3 mld koron szwedzkich. Pierwsze zestawy zostały dostarczone już w grudniu, a więc trzy miesiące po podpisaniu kontraktu.

Piorun największym hitem polskiej zbrojeniówki. Co to za broń?

Piorun jest przeznaczony do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców, pocisków manewrujących oraz większych bezzałogowców. Pocisk może razić cele na dystansie około 6,5 km i wysokości do 4 km. Jedną z największych zalet systemu jest jego mobilność. Zestaw nie wymaga rozbudowanej infrastruktury, dużych radarów ani osobnych stanowisk dowodzenia. Może być przenoszony przez jednego żołnierza, który po oddaniu strzału może szybko zmienić stanowisko.

Eksport polskiego uzbrojenia w dużej mierze związany był także z wojną w Ukrainie. W 2025 roku Polska zgłosiła przekazanie Ukrainie 120 pojazdów opancerzonych różnych typów oraz 296 wielowirnikowych bezzałogowców. Dane obejmują również przekazanie trzech czołgów Leopard 2A4 oraz jednej samobieżnej haubicy 2S1 Goździk. Rejestr ONZ nie wskazuje jednak dokładnych modeli wszystkich pojazdów i dronów, dlatego nie można jednoznacznie przypisać ich konkretnym producentom.

Od Pioruna po karabinki. Tak wygląda eksport polskiej broni za granicę

Poza cięższym uzbrojeniem Polska eksportowała również duże ilości broni lekkiej. Do Ukrainy trafiło 1262 karabinki i karabiny, 1191 ręcznych karabinów maszynowych, 287 wielkokalibrowych karabinów maszynowych oraz 2200 granatników podwieszanych. Szczególnie duży udział miały przenośne wyrzutnie przeciwpancerne, granatniki i systemy rakietowe.

Zobacz również

Spośród 2166 zgłoszonych egzemplarzy aż 2000 zostało przekazanych Ukrainie. Pozostałe trafiły do Jordanii i Korei Południowej. Polska broń znalazła odbiorców również poza Europą. Gwatemala kupiła 400 karabinków, Stany Zjednoczone odebrały 552 pistolety i rewolwery, a polskie konstrukcje trafiły także do Armenii, Indonezji, Rumunii, Kanady oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraHit polskiej zbrojeniówki. Kraje NATO ustawiają się w kolejce »
Tematy: PolskaNATOBrońeksport
Powiązane
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Przekazano je po cichu Ukrainie. Polskie drony trafiły na front
Przekazano je po cichu Ukrainie. Polskie drony trafiły na front
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Rosja przekracza nową granicę. Polska w strefie największego zagrożenia
Rosja przekracza nową granicę. Polska w strefie największego zagrożenia
Polski trotyl podbije Wielką Brytanię. Historyczny krok zbrojeniówki
Polski trotyl podbije Wielką Brytanię. Historyczny krok zbrojeniówki
Nie przegap
Myśliwiec Su-57
Rosjanie mogą tylko zgrzytać zębami. Stracili największego klienta na myśliwce Su-57
Hit polskiej zbrojeniówki. Kraje NATO ustawiają się w kolejce
Hit polskiej zbrojeniówki. Kraje NATO ustawiają się w kolejce
Elektrownia w Kozienicach walczy z upałami
Upał uderza w elektrownie w Polsce. Trzeba je wyłączać, bo brakuje wody
Płonący Kijów i odpalenie rakiety KN-24
Zgotują piekło Kijowowi. Korea Północna wysyła całą jednostkę rakietową do Rosji
pies, schronisko dla psów, adopcja psa ze schroniska
Po adopcji psa gmina wypłaca 1500 zł na konto. Program już działa
Duża inwestycja na S1 coraz bliżej. Ten odcinek na Śląsku przejdzie gruntowną przebudowę
Duża inwestycja na S1 coraz bliżej. Ten odcinek na Śląsku przejdzie gruntowną przebudowę
Skuteczna komunikacja cyfrowa w rodzinie to dobrze ustalone zasady i kanały. Tak by wnuki był w stanie cyfrowo nawiązać kontakt z dziadkami.
Komunikacja w rodzinie. Jak stworzyć standard, by efektywnie komunikować się cyfrowo między pokoleniami w rodzinie
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Polecamy
Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów
Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Polska wydaje więcej na emerytury niż na zdrowie i edukację. Nowy raport alarmuje
Polska wydaje więcej na emerytury niż na zdrowie i edukację. Nowy raport alarmuje
Zwrot na rynku mieszkań. Deweloperzy nie nadążają z nową ofertą
Zwrot na rynku mieszkań. Deweloperzy nie nadążają z nową ofertą
Trzeci dzień spadków cen ropy. Rynki reagują na możliwy przełom w Zatoce Perskiej
Trzeci dzień spadków cen ropy. Rynki reagują na możliwy przełom w Zatoce Perskiej
MiCA zmienia rynek kryptowalut. Banki wchodzą do gry, a tysiące firm znikają z rynku [Obiektywnie o Biznesie] Szymon Glonek
MiCA zmienia rynek kryptowalut. Banki wchodzą do gry, a tysiące firm znikają z rynku [Obiektywnie o Biznesie]
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen [ANALIZA]
Niemieckie wojsko
Niemcy szykują się na wojnę? Rząd po cichu układa plany na obowiązkowy pobór
Kraj
pies, schronisko dla psów, adopcja psa ze schroniska
Po adopcji psa gmina wypłaca 1500 zł na konto. Program już działa
Hit polskiej zbrojeniówki. Kraje NATO ustawiają się w kolejce
Hit polskiej zbrojeniówki. Kraje NATO ustawiają się w kolejce
mandat, rolnik, mieszkańcy, wykroczenie, Wieś
Mandat za koszenie kombajnem nocą. Jeżeli mieszkańcy wezwą policję, ta musi zareagować
Wojsko szuka ochotników. Możesz zarobić 6 tys. zł w 27 dni
Wojsko szuka ochotników. Możesz zarobić 6 tys. zł w 27 dni
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Andrzej Morozowski
Zmarł publicysta i legenda TVN24 Andrzej Morozowski. Przykre wydarzenie skomentował Donald Tusk
Epidemia
Czy wirus Ebola dotrze do Polski? GIS zaleca śledzenie komunikatów MSZ
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Świat
Myśliwiec Su-57
Rosjanie mogą tylko zgrzytać zębami. Stracili największego klienta na myśliwce Su-57
Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów
Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów
Płonący Kijów i odpalenie rakiety KN-24
Zgotują piekło Kijowowi. Korea Północna wysyła całą jednostkę rakietową do Rosji
Trump: Iran otworzy cieśninę Ormuz albo zostanie „bardzo mocno uderzony”
Trump: Iran otworzy cieśninę Ormuz albo zostanie „bardzo mocno uderzony”
Niemieckie wojsko
Niemcy szykują się na wojnę? Rząd po cichu układa plany na obowiązkowy pobór
Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski w 2024 r.
Ukraina gra z UE w "bullshit bingo". Bierze miliardy i odwleka reformy
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Myśliwiec F-35
Problemy z F-35 przelały czarę goryczy. USA szukają nowych producentów silników
Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter Forsal.pl „Bezpieczeństwo” i otrzymuj najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj