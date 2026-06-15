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Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z roczników 2011-2019. Będą realizowane w czasie wakacji

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 15:29
Basen, dziecko
Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - kto skorzysta w 2026 roku?/Shutterstock
W wakacje 2026 dzieci z roczników 2011-2019 będą mogły wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Wyjazdy organizuje KRUS, są przeznaczone dla dzieci z chorobami układu oddechowego oraz w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu. Jakie warunki trzeba spełnić, by wysłać dziecko na bezpłatny turnus?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie wakacji organizuje letnie wyjazdy rehabilitacyjne. Każdy turnus trwa 3 tygodnie, jest przeznaczony dla dzieci z chorobami układu oddechowego oraz w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu.

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2026 roku

Z turnusów mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2011-2019, których:

  • przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych podlega ubezpieczeniu w KRUS lub
  • rodzic/opiekun prawny ma prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy pod warunkiem, że nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą dla dziecka podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu lub ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać również dzieci uprawnione do renty rodzinnej. Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację mają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rodzice nie wiedzą, że te świadczenia można łączyć. Zamiast 800 plus, mogą dostawać 1100 zł miesięcznie
Rodzice nie wiedzą, że te świadczenia można łączyć. Zamiast 800 plus, mogą dostawać 1100 zł miesięcznie

Które dzieci mogą skorzystać? Gdzie organizowane są turnusy?

Turnusy zostaną zorganizowane dla dzieci z chorobami układu oddechowego oraz w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu.

21-dniowe turnusy zorganizowane zostaną w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w terminach:

  • Horyniec-Zdrój: 28.06 – 18.07.2026 r. oraz 19.07. – 08.08.2026 r.
  • Iwonicz-Zdrój: 15.07 – 04.08.2026 r. oraz 05.08 – 25.08.2026 r.
  • Jedlec: 10.07. – 30.07.2026 r. oraz 31.07 – 20.08.2026 r.
  • Szklarska Poręba: 30.06 – 20.07.2026 r.
  • Świnoujście: 09.08 – 29.08.2026 r.

Aby skorzystać z turnusu należy złożyć w Oddziale lub Placówce Terenowej KRUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, wypełniony przez lekarza POZ bądź lekarza specjalistę wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz z formularzami:

  • Dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka,
  • Dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą,
  • Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.

Skierowanie na rehabilitację będzie możliwe po pozytywnej weryfikacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego.

Pobyt na turnusie jest bezpłatny, a dzieci będą miały zapewnioną całodobową opiekę medyczną i indywidualny program rehabilitacyjny, całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania wniosków można uzyskać w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: KRUSwakacjeturnus rehabilitacyjny
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