Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie wakacji organizuje letnie wyjazdy rehabilitacyjne. Każdy turnus trwa 3 tygodnie, jest przeznaczony dla dzieci z chorobami układu oddechowego oraz w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu.

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2026 roku

Z turnusów mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2011-2019, których:

przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych podlega ubezpieczeniu w KRUS lub

rodzic/opiekun prawny ma prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy pod warunkiem, że nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą dla dziecka podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu lub ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać również dzieci uprawnione do renty rodzinnej. Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację mają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Które dzieci mogą skorzystać? Gdzie organizowane są turnusy?

Turnusy zostaną zorganizowane dla dzieci z chorobami układu oddechowego oraz w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu.

21-dniowe turnusy zorganizowane zostaną w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w terminach:

Horyniec-Zdrój: 28.06 – 18.07.2026 r. oraz 19.07. – 08.08.2026 r.

Iwonicz-Zdrój: 15.07 – 04.08.2026 r. oraz 05.08 – 25.08.2026 r.

Jedlec: 10.07. – 30.07.2026 r. oraz 31.07 – 20.08.2026 r.

Szklarska Poręba: 30.06 – 20.07.2026 r.

Świnoujście: 09.08 – 29.08.2026 r.

Aby skorzystać z turnusu należy złożyć w Oddziale lub Placówce Terenowej KRUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, wypełniony przez lekarza POZ bądź lekarza specjalistę wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz z formularzami:

Dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka,

Dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą,

Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.

Skierowanie na rehabilitację będzie możliwe po pozytywnej weryfikacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego.

Pobyt na turnusie jest bezpłatny, a dzieci będą miały zapewnioną całodobową opiekę medyczną i indywidualny program rehabilitacyjny, całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania wniosków można uzyskać w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS.