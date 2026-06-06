Nawet 300 tys. zł dla młodych rolników. ARiMR przyjmuje wnioski tylko do 30 lipca [ZASADY, TERMINY]

Ruszył nabór dla młodych rolników. Do podziału są setki milionów złotych

To jedna z tych form wsparcia, które mogą realnie zmienić plany inwestycyjne młodego gospodarstwa. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiła nabór wniosków o premie dla młodych rolników, czyli pomoc na rozpoczęcie i rozwój samodzielnej działalności rolniczej.

Termin składania wniosków: od 1 czerwca do 30 lipca 2026 r.

od 1 czerwca do 30 lipca 2026 r. Źródło finansowania: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR)

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) Budżet tegorocznego naboru: 647,5 mln zł

Ważne Nie jest to refundacja poniesionych kosztów, lecz premia ryczałtowa. Oznacza to, że wsparcie jest wypłacane w określonej kwocie, po spełnieniu warunków programu i realizacji założeń biznesplanu. Pieniądze można więc otrzymać "z góry" na realizację celów.

200 tys. zł albo 300 tys. zł. Od czego zależy kwota premii w 2026 roku?

Podstawowa stawka pomocy wynosi 200 tys. zł. Wyższa premia, czyli 300 tys. zł, jest przewidziana wyłącznie dla młodych rolników, którzy prowadzą lub planują prowadzić produkcję zwierzęcą.

Wypłata nie trafi jednak na konto jednorazowo. ARiMR przekazuje środki w dwóch ratach, co ma zagwarantować realizację celów:

Rodzaj premii I rata (80% kwoty) II rata (20% kwoty) Premia podstawowa (200 tys. zł) 140 000 zł 60 000 zł Premia zwierzęca (300 tys. zł) 210 000 zł 90 000 zł

Taki podział ma znaczenie praktyczne. Pierwsza część pieniędzy pozwala ruszyć z kluczowymi inwestycjami, ale pełne rozliczenie pomocy jest powiązane z prawidłowym wykonaniem założeń biznesplanu.

Kto może dostać pieniądze? Liczy się wiek, gospodarstwo i biznesplan

Program jest skierowany do osób fizycznych, które chcą rozpocząć prowadzenie gospodarstwa albo prowadzą je od niedawna. W dniu składania wniosku rolnik musi mieć ukończone 18 lat i nie może mieć ukończonych 41 lat.

To jednak dopiero pierwszy warunek. O premię mogą ubiegać się osoby, które:

rozpoczęły działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku albo dopiero planują ją rozpocząć,

posiadają już unikalny numer identyfikacyjny w ewidencji producentów (EP),

posiadają kwalifikacje lub umiejętności przydatne do prowadzenia gospodarstwa (lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji),

przedstawią rzetelny biznesplan.

W praktyce biznesplan jest kluczowym elementem wniosku. To w nim trzeba wykazać, jak gospodarstwo ma się rozwijać i na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze. Przy produkcji zwierzęcej plan musi obejmować inwestycje ściśle związane właśnie z tym profilem działalności.

Na co można wydać premię dla młodego rolnika?

Pomoc ma wspierać rozwój gospodarstwa, dlatego katalog wydatków obejmuje przede wszystkim inwestycje produkcyjne. Pieniądze z premii można przeznaczyć m.in. na:

Inwestycje budowlane związane z produkcją rolną lub przygotowaniem produktów do sprzedaży. Zakup nieruchomości rolnych (gruntów). Zakup podstawowego stada zwierząt gospodarskich. Nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich. Nowe maszyny, urządzenia, wyposażenie, a także sprzęt komputerowy i pojazdy rolnicze. Programy komputerowe oraz inne wartości niematerialne i prawne potrzebne w gospodarstwie.

Premia może być więc wykorzystana zarówno na klasyczne inwestycje w ziemię i sprzęt, jak i na nowoczesną modernizację cyfrową zaplecza gospodarstwa.

Wnioski tylko przez internet. Termin jest nieprzekraczalny

ARiMR przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ARiMR). Nabór kończy się 30 lipca 2026 r. i jest to termin nieprzekraczalny.

Dla zainteresowanych to ważny sygnał, ponieważ w tego typu programach liczy się nie tylko sam pomysł na inwestycję, ale też kompletność dokumentów. Warto więc wcześniej sprawdzić swoje kwalifikacje, upewnić się, że numer w ewidencji producentów jest aktywny, i przygotować biznesplan zgodny z aktualnymi wytycznymi Agencji.

Premia tylko raz. Tego warunku nie można pominąć

Wsparcie nie jest świadczeniem cyklicznym. Premia przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie. Wyjątki są niezwykle rzadkie i dotyczą szczególnych sytuacji losowych (np. śmierci poprzedniego beneficjenta przed wypłatą środków).

Dla młodych gospodarzy tegoroczny nabór może być więc najważniejszą okazją do zdobycia dużego kapitału na start w 2026 roku. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy planują rozwijać wymagającą, ale wyżej dotowaną produkcję zwierzęcą.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy 41-latek może złożyć wniosek w naborze dla młodego rolnika 2026? Przepisy określają górną granicę wieku bardzo precyzyjnie: w dniu składania wniosku wnioskodawca nie może mieć ukończonych 41 lat. Oznacza to, że program jest skierowany do osób, które w momencie wysyłania formularza mają maksymalnie 40 lat i 364 dni. Nie mam jeszcze wykształcenia rolniczego. Czy to mnie dyskwalifikuje? Brak formalnego wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie nie zamyka drogi do premii. Możesz złożyć wniosek, pod warunkiem że zobowiążesz się do uzupełnienia kwalifikacji w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Czy pieniądze z premii mogę przeznaczyć na spłatę kredytu rolniczego? Katalog wydatków jest ściśle określony i musi dotyczyć nowych inwestycji wspierających rozwój gospodarstwa (np. zakup maszyn, ziemi, budowa obiektów). Środki z premii nie mogą być przeznaczone na cele konsumpcyjne ani na spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych.

Źródło: ARiMR / gov.pl