Forsal logo

Nawet 300 tys. zł dla młodych rolników. ARiMR przyjmuje wnioski tylko do 30 lipca [ZASADY, TERMINY]

Dominik Kulig
Dominik KuligDziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 11:04
Rolnik, pole, tablet
Nawet 300 tys. zł dla młodych rolników/Shutterstock
Młodzi rolnicy mogą już składać wnioski o premię na start. W grze jest 200 tys. zł, a w przypadku gospodarstw nastawionych na produkcję zwierzęcą nawet 300 tys. zł. Nabór potrwa do 30 lipca 2026 r., a cała procedura odbywa się wyłącznie przez internet. Podpowiadamy, kto może skorzystać z programu i na co można przeznaczyć te pieniądze.

Ruszył nabór dla młodych rolników. Do podziału są setki milionów złotych

To jedna z tych form wsparcia, które mogą realnie zmienić plany inwestycyjne młodego gospodarstwa. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiła nabór wniosków o premie dla młodych rolników, czyli pomoc na rozpoczęcie i rozwój samodzielnej działalności rolniczej.

  • Termin składania wniosków: od 1 czerwca do 30 lipca 2026 r.
  • Źródło finansowania: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR)
  • Budżet tegorocznego naboru: 647,5 mln zł

Ważne

Nie jest to refundacja poniesionych kosztów, lecz premia ryczałtowa. Oznacza to, że wsparcie jest wypłacane w określonej kwocie, po spełnieniu warunków programu i realizacji założeń biznesplanu. Pieniądze można więc otrzymać "z góry" na realizację celów.

200 tys. zł albo 300 tys. zł. Od czego zależy kwota premii w 2026 roku?

Podstawowa stawka pomocy wynosi 200 tys. zł. Wyższa premia, czyli 300 tys. zł, jest przewidziana wyłącznie dla młodych rolników, którzy prowadzą lub planują prowadzić produkcję zwierzęcą.

Wypłata nie trafi jednak na konto jednorazowo. ARiMR przekazuje środki w dwóch ratach, co ma zagwarantować realizację celów:

Rodzaj premii

I rata (80% kwoty)

II rata (20% kwoty)

Premia podstawowa (200 tys. zł)

140 000 zł

60 000 zł

Premia zwierzęca (300 tys. zł)

210 000 zł

90 000 zł

Taki podział ma znaczenie praktyczne. Pierwsza część pieniędzy pozwala ruszyć z kluczowymi inwestycjami, ale pełne rozliczenie pomocy jest powiązane z prawidłowym wykonaniem założeń biznesplanu.

Kto może dostać pieniądze? Liczy się wiek, gospodarstwo i biznesplan

Program jest skierowany do osób fizycznych, które chcą rozpocząć prowadzenie gospodarstwa albo prowadzą je od niedawna. W dniu składania wniosku rolnik musi mieć ukończone 18 lat i nie może mieć ukończonych 41 lat.

To jednak dopiero pierwszy warunek. O premię mogą ubiegać się osoby, które:

  • rozpoczęły działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku albo dopiero planują ją rozpocząć,
  • posiadają już unikalny numer identyfikacyjny w ewidencji producentów (EP),
  • posiadają kwalifikacje lub umiejętności przydatne do prowadzenia gospodarstwa (lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji),
  • przedstawią rzetelny biznesplan.

W praktyce biznesplan jest kluczowym elementem wniosku. To w nim trzeba wykazać, jak gospodarstwo ma się rozwijać i na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze. Przy produkcji zwierzęcej plan musi obejmować inwestycje ściśle związane właśnie z tym profilem działalności.

Na co można wydać premię dla młodego rolnika?

Pomoc ma wspierać rozwój gospodarstwa, dlatego katalog wydatków obejmuje przede wszystkim inwestycje produkcyjne. Pieniądze z premii można przeznaczyć m.in. na:

  1. Inwestycje budowlane związane z produkcją rolną lub przygotowaniem produktów do sprzedaży.
  2. Zakup nieruchomości rolnych (gruntów).
  3. Zakup podstawowego stada zwierząt gospodarskich.
  4. Nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich.
  5. Nowe maszyny, urządzenia, wyposażenie, a także sprzęt komputerowy i pojazdy rolnicze.
  6. Programy komputerowe oraz inne wartości niematerialne i prawne potrzebne w gospodarstwie.

Premia może być więc wykorzystana zarówno na klasyczne inwestycje w ziemię i sprzęt, jak i na nowoczesną modernizację cyfrową zaplecza gospodarstwa.

Wnioski tylko przez internet. Termin jest nieprzekraczalny

ARiMR przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ARiMR). Nabór kończy się 30 lipca 2026 r. i jest to termin nieprzekraczalny.

Dla zainteresowanych to ważny sygnał, ponieważ w tego typu programach liczy się nie tylko sam pomysł na inwestycję, ale też kompletność dokumentów. Warto więc wcześniej sprawdzić swoje kwalifikacje, upewnić się, że numer w ewidencji producentów jest aktywny, i przygotować biznesplan zgodny z aktualnymi wytycznymi Agencji.

Premia tylko raz. Tego warunku nie można pominąć

Wsparcie nie jest świadczeniem cyklicznym. Premia przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie. Wyjątki są niezwykle rzadkie i dotyczą szczególnych sytuacji losowych (np. śmierci poprzedniego beneficjenta przed wypłatą środków).

Dla młodych gospodarzy tegoroczny nabór może być więc najważniejszą okazją do zdobycia dużego kapitału na start w 2026 roku. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy planują rozwijać wymagającą, ale wyżej dotowaną produkcję zwierzęcą.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy 41-latek może złożyć wniosek w naborze dla młodego rolnika 2026?

Przepisy określają górną granicę wieku bardzo precyzyjnie: w dniu składania wniosku wnioskodawca nie może mieć ukończonych 41 lat. Oznacza to, że program jest skierowany do osób, które w momencie wysyłania formularza mają maksymalnie 40 lat i 364 dni.

Nie mam jeszcze wykształcenia rolniczego. Czy to mnie dyskwalifikuje?

Brak formalnego wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie nie zamyka drogi do premii. Możesz złożyć wniosek, pod warunkiem że zobowiążesz się do uzupełnienia kwalifikacji w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Czy pieniądze z premii mogę przeznaczyć na spłatę kredytu rolniczego?

Katalog wydatków jest ściśle określony i musi dotyczyć nowych inwestycji wspierających rozwój gospodarstwa (np. zakup maszyn, ziemi, budowa obiektów). Środki z premii nie mogą być przeznaczone na cele konsumpcyjne ani na spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych.

Źródło: ARiMR / gov.pl

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Dominik Kulig
Dominik Kulig
Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNawet 300 tys. zł dla młodych rolników. ARiMR przyjmuje wnioski tylko do 30 lipca [ZASADY, TERMINY] »
Tematy: ARiMRpremiarolnicywnioski
Powiązane
Wojsko czyści magazyny. Honkery, autobusy i ubrania za grosze
Wojsko czyści magazyny. Honkery, autobusy i ubrania za grosze
studia, książki, przyszłość
AI zmienia rynek pracy. Oto najlepsze kierunki studiów na 2026 rok
telefon, komputer
Dlaczego ceny w sklepach internetowych rosną, gdy oglądasz produkt drugi raz? To sprawka ukrytego algorytmu
Każda sobota w Polsce jest dniem pracującym
Każda sobota w Polsce jest dniem pracującym. Tylko niedziela jest wolna
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
300 plus, ZUS, świadczenie, 2026, prąd
300 plus na prąd bez względu na dochód. Bez wniosku pieniądze nie trafią na konto
Zobacz
|
Niedziela handlowa 07.06.2026: sklepy otwarte 7 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 07.06.2026: sklepy otwarte 7 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
dni wolne od pracy, urlop, decyzja, sejm, MRPiPS
1 sierpnia 2026 roku dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Jest decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj