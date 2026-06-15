Te obawy spędzają Polakom sen z powiek. Dwie kwestie dominują

Niepokój o przyszłość

W polskim społeczeństwie panuje spory niepokój o przyszłość. Największe obawy budzą konflikty zbrojne oraz sytuacja geopolityczna (44%), a także wzrost kosztów życia (43%), wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Santander Consumer Banku (SCB). Jednocześnie, co czwarta osoba (26%) w razie utraty głównego źródła dochodu utrzymałaby się z oszczędności jedynie od jednego do trzech miesięcy, 7% przez maksymalnie trzydzieści dni, a co siódmy Polak nie dysponuje żadnymi środkami "na czarną godzinę".

Największe obawy Polaków

Największa grupa Polaków (44%) z niepokojem patrzy na bieżącą sytuację geopolityczną oraz potencjalne konflikty zbrojne, a niemal taki sam odsetek (43%) obawia się wzrostu kosztów życia, w tym cen żywności i usług. Zmartwienia dotyczą również cen energii i paliwa (34%) oraz kosztów leczenia i pogorszenia stanu zdrowia (32%). Co piąty ankietowany czuje także obawy związane ze wzrostem podatków (20%) i niestabilnością na rynku pracy (18%). Nieco rzadziej respondenci wymieniają cyberbezpieczeństwo i kradzież danych (15%), rozwój sztucznej inteligencji (12%), a także recesję czy wysokie raty kredytów i pożyczek (po 10%).

Główne obawy a wiek

"Sposób, w jaki postrzegamy współczesne zagrożenia, jest ściśle powiązany z naszym wiekiem. Doskonale widać to na przykładzie kwestii geopolitycznych i konfliktów zbrojnych - podczas gdy dla 64% seniorów są one głównym powodem do zmartwień, wśród badanych w wieku 18-29 lat odsetek ten spada do 23%. Obawy najmłodszych dorosłych koncentrują się bardziej na wyzwaniach ekonomicznych, takich jak wzrost kosztów życia (39%) czy podatków (37%). Równie istotnym czynnikiem, który kształtuje nasze lęki, jest subiektywna ocena sytuacji finansowej. Wśród osób, które określają ją jako złą, strach przed podwyżką cen żywności czy usług dotyczy aż 63% w porównaniu do 35-45% wśród ankietowanych z zasobniejszym portfelem" - powiedziała starsza menadżerka ds. produktu z Departamentu Zarządzania Finansami z Santander Consumer Banku Magdalena Drążkowska, cytowana w komunikacie.

Na ile wystarczą nam nasze oszczędności?

W obliczu tych wyzwań istotne jest pytanie o to, jak długo dalibyśmy radę funkcjonować bez stałego wpływu pieniędzy. Dla 26% respondentów zgromadzone oszczędności stanowiłyby zabezpieczenie od jednego do trzech miesięcy. Co szósty (18%) posiada rezerwy, które wystarczyłyby od trzech do sześciu miesięcy, a 13% - od sześciu do dwunastu. Jedynie co ósma osoba (13%) dysponuje poduszką finansową na ponad rok życia bez dodatkowego dochodu. Jednocześnie 14% Polaków nie ma żadnych oszczędności, a 7% przyznaje, że posiada środki, które wystarczyłyby na utrzymanie przez mniej niż trzydzieści dni.

Ocena własnej sytuacji materialnej

Poziom zabezpieczenia finansowego jest również ściśle powiązany z oceną własnej sytuacji materialnej. W grupie osób, które określają ją jako złą, połowa (49%) nie posiada żadnych oszczędności. Dla kontrastu, wśród respondentów o dobrym statusie, odsetek ten wynosi 6%, a blisko co czwarty ankietowany (23%) dysponuje środkami na ponad rok. Istotne różnice występują również w zależności od miejsca zamieszkania - największe braki deklarują mieszkańcy wsi, z których co piąty (20%) nie ma odłożonych żadnych pieniędzy. Najbardziej stabilne pod tym względem są natomiast osoby z małych miast do 50 tys. osób, gdzie jedynie 7% nie posiada oszczędności, a 17% ma rezerwy na ponad dwanaście miesięcy. Wychowywanie dzieci również wpływa na dyscyplinę finansową - aktywni rodzice dwukrotnie rzadziej niż osoby bez małoletnich pod dachem deklarują, że nie posiadają żadnych nadwyżek środków (9% wobec 18%), czytamy dalej.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego - 5 marca 2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.