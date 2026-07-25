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Opieka nad seniorami – ogromna przepaść nawet między sąsiednimi województwami

Małgorzata WasilewskaSpecjalistka zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 08:22
senior, emeryt, opieka
Usługi opiekuńcze dla seniorów/Shutterstock
Weryfikacja przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli wskazuje na istotne zaniedbania w identyfikowaniu osób starszych narażonych na samotność i wykluczenie oraz w diagnozowaniu ich przyszłych potrzeb. Pomoc otrzymywana jest albo z uwagi na zgłoszenie się zainteresowanego albo wskazanie bliskich czy instytucji. Co ustalono podczas kontroli?

Społeczeństwo polskie bardzo szybko się starzeje przy jednoczesnym wzroście długości życia. Po skończeniu 80 lat wzrasta potrzeba pomocy, która z wiekiem coraz bardziej się nasila.

Specyfika gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

Najtrudniej jest na obszarach wiejskich, gdzie z uwagi na tryb życia utrata sił postępuje szybciej, a ze względu na wyjazdy dzieci i wnuków do miast za pracą i perspektywami więcej seniorów mieszka samotnie. Mimo znaczniejszych potrzeb dostęp do usług społecznych jest odczuwalnie mniejszy z uwagi na wykluczenie komunikacyjne, nierównomierne rozmieszczenie infrastruktury, nieustalone potrzeby oraz bariery psychologiczne osób starszych (nieufność, wstyd, bierność). Jednocześnie mimo ustawowego obowiązku wiele gmin nie zapewnia wszystkich form wsparcia: usług opiekuńczych czy sąsiedzkich. Jak najwięcej osób starszych chce pozostać jak najdłużej w swoich domach, w związku z tym niezbędny jest rozwój lokalnych usług opiekuńczych oraz dziennych form wsparcia – domy czy kluby seniora.

Zakres kontroli Najwyższej Izby Kontroli

Kontrola gmin wiejskich i miejsko-wiejskich przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli objęła pięć form opieki nad osobami starszymi od roku 2020 do I połowy 2025:

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania a także te w formie usług sąsiedzkich;
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze;
  • usługi asystencji osobistej realizowane na podstawie programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego;
  • wsparcie w Dziennych Domach Senior+ i Klubach Senior+ realizowane na podstawie programu wieloletniego Senior+.
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Zauważone problemy dotyczące usług opiekuńczych dla seniorów

Jedynie mniej niż połowa skontrolowanych gmin posiadała odrębne programy skierowane do seniorów. Pozostałe tę grupę wiekową sytuowały w strategiach rozwiązywania problemów społecznych i w związku z tym nie ustalano liczbę osób starszych wymagających wsparcia ani ich potrzeb, a ośrodki pomocy społecznej koncentrowały się na osobach już objętych pomocą. Pomijały te prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe czy mieszkające na wyższych piętrach budynków bez wind. Ośrodki reagowały dopiero na zgłoszenie – zainteresowanego czy rodziny, sąsiada, policji, służby zdrowia, pogotowia. Wsparciem w miejscu zamieszkania objęto średnio nieco ponad 5% seniorów danej gminy. NIK za dobrą praktykę uznał porozumienie jednego z ośrodków pomocy społecznej z Radą Seniorów.

W czterech ośrodkach wprowadzono wewnętrzne standardy realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, których liczba systematycznie rośnie. Jednocześnie kontrola stwierdziła nieprawidłowości w dokumentowaniu decyzji administracyjnych, co uniemożliwiło ocenę poprawności wykonywanych usług. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania były dostępne w siedmiu, a w formie usług sąsiedzkich w 13 z 19 skontrolowanych gmin. Usługi asystencji osobistej świadczono we wszystkich z nich. Wsparcie z programu Senior+ oferowało prawie 85% gmin poddanych ocenie. Kierownicy ośrodków pomocy społecznej wskazywali na niedostateczną ilość środków finansowych w stosunku do potrzeb.

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Usługi opiekuńcze dla seniorów w miejscu zamieszkania w podziale na województwa

Została sporządzona mapa ze wskazaniem procentu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w poszczególnych województwach nieoferujących seniorom usług w miejscu zamieszkania. Dzieje się tak jedynie w przypadku jednego procenta z nich w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskich, natomiast województwa do nich sąsiednie w pasie północnym to drugi koniec listy – województwo zachodniopomorskie to aż 27,5% gmin, a podlaskie – niewiele mniej – 24,5% czyli prawie 1/4. Trzecie w kolejności jest województwo opolskie - 22,1%. Kolejne województwa ta:

  • 14,5% lubelskie,
  • 11,3% świętokrzyskie.
  • 10,7% łódzkie,
  • 8,6% mazowieckie,
  • 8,5% śląskie,
  • 4,2% podkarpackie,
  • 3,7% dolnośląskie,
  • 3,0% małopolskie,
  • 2,4% wielkopolskie i kujawsko-pomorskie,
  • 1,4% lubuskie.

Powyższe wskaźniki prowadzą do wniosków, że zaopiekowanie się seniorami w ich domach nie zależy od poziomu urbanizacji, ukształtowania a co za tym idzie dostępności terenu, wielkości obszaru ani gęstości zaludnienia. Sąsiadujące ze sobą województwa polski północno - wschodniej o zbliżonej strukturze radzą sobie z pomocą osobom starszym jaskrawo odmiennie.

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Źródło: forsal.pl
Małgorzata Wasilewska
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Tematy: kontrolaseniorzyNajwyższa Izba Kontroliusługi opiekuńcze
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