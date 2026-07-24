Senior z niepełnosprawnością. Jaka pomoc w 2026 roku? [LISTA]

Świadczenie wspierające dla seniora

Jakie warunki musi spełnić senior, aby mógł otrzymać świadczenie wspierające? Zgodnie z przepisami, poza niepełnosprawnością powinien uzyskać jeszcze decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) przyznają punkty w oparciu o test 32 czynności życia codziennego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może przyznać świadczenie, jeżeli osoba z niepełnosprawnością otrzyma przynajmniej 70 punktów w decyzji. Od liczby punktów zależy też wysokość świadczenia. Aktualnie najniższe świadczenie wspierające wynosi 792 zł, a najwyższe 4353 zł miesięcznie.

Świadczenia wspierającego nie otrzymują seniorzy przebywający w domach opieki.

Zasiłek stały ze względu na wiek

Zasiłek stały ośrodki pomocy społecznej wypłacają osobom ze znaczną czy umiarkowaną niepełnosprawnością. Świadczenie to przysługuje również osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku. Chodzi tu o osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Trzeba jednak spełnić kryterium dochodowe. W przypadku osoby w rodzinie wynosi ono 823 zł (zarówno dochód na osobę w rodzinie, jak i dochód seniora). Dla osoby samotnej próg dochodowy to 1010 zł. Wysokość zasiłku zależy od osiąganego dochodu. Najwyższe świadczenie wynosi 1229 zł.

Dodatek pielęgnacyjny organy rentowe przyznają osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat. Obecnie dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie. Jeśli senior ma przyznany dodatek z ZUS lub KRUS, to gmina nie może mu wypłacać zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł miesięcznie). To świadczenie również przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat. Do zasiłku uprawniają też określone orzeczenia.

Co przysługuje seniorom z niepełnosprawnościami? [LISTA]

Poniżej prezentujemy przykładowe formy wsparcia:

W NFZ:

• bezpłatne leki dla osób 65+ (bez względu na niepełnosprawność);

• dostęp do świadczeń medycznych poza kolejnością (m.in. znaczny stopień niepełnosprawności, inwalidzi wojenni, kombatanci);

• dostęp do świadczeń specjalistycznych bez skierowania (m.in. m.in. znaczny stopień niepełnosprawności, inwalidzi wojenni, kombatanci);

W ZUS/KRUS:

• dodatek pielęgnacyjny (dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji; dla osoby, która ukończyła 75 ro życia);

• świadczenie wspierające (dla osoby z niepełnosprawnością, posiadającej potrzebę wsparcia);

• świadczenie uzupełniające tzw. 500+ (dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji)

W MOPS:

• zasiłek stały (ze względu na niepełnosprawność: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności/ ze względu na wiek: (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn);

• zasiłek okresowy (m.in. ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie czy niepełnosprawność);

• zasiłek celowy (w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej np. na zakup żywności, leków, odzieży);

• zasiłek pielęgnacyjny (znaczny stopień niepełnosprawności; umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia; dla osoby, która ukończyła 75 lat);

• usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie;

• dom pomocy społecznej (DPS);

• programy rządowe i resortowe realizowane przez niektóre gminy: „Opieka 75+”„Korpus Wsparcia Seniorów”; „Posiłek w szkole i w domu”, „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, „Opieka wytchnieniowa”;

W PFRON:

• dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

• dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych;

• dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Pamiętajmy, iż w wielu przypadkach trzeba spełniać dodatkowe kryteria np. dochodowe. Ponadto nie wszystkie formy pomocy można łączyć.