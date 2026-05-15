Forsal logo

Renta z ZUS w drodze wyjątku. Kto może ją dostać w 2026 roku?

Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-MarszałekAutorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
57 minut temu
Kto ma prawo do świadczeń w drodze wyjątku?
Kto ma prawo do świadczeń w drodze wyjątku?/Shutterstock
Osoby, które ze względu na szczególne okoliczności nie uzyskały renty, mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę w drodze wyjątku?

ZUS odmówił renty. Co dalej?

„Pomimo swojej niepełnosprawności nie otrzymałam renty chorobowej. Słyszałam o rencie w drodze wyjątku. Co powinnam zrobić, żeby ją dostać?” – pyta Czytelniczka.

Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie. Stanowi o tym art. 83 ustawy emerytalnej.

Renta w drodze wyjątku. 3 warunki do spełnienia

Trzeba jednak pamiętać, iż otrzymanie renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku nie jest łatwe. Trzeba spełnić poniższe wymogi:

• niespełnienie warunków do uzyskania renty spowodowane szczególnymi okolicznościami;

• niemożność podjęcia pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym spowodowaną całkowitą niezdolnością do pracy lub wiekiem;

• brak niezbędnych środków utrzymania.

Ważne

Wszystkie powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. Niespełnienie choćby jednej z nich uniemożliwia przyznanie świadczenia w drodze wyjątku.

Najczęstszym problemem w uzyskaniu tego rodzaju wsparcia są niedookreślone przesłanki. Przykładowo, prawo nie definiuje pojęcia „szczególnych okoliczności”. Sądy podkreślają, iż chodzi tu o zdarzenia niezawinione przez osobę ubiegającą się o świadczenie i niezależne od niej. Z kolei w wyroku z 27 marca 2024 r. (II SA/Wa 1906/23), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, iż uzasadnione jest powiązanie określenia „niezbędnych środków utrzymania”, z kwotą najniższej emerytury.

Jak dostać rentę w drodze wyjątku? Konieczny wniosek

Na początku trzeba uzyskać odmowną decyzję ZUS-u w przedmiocie prawa do renty. Wniosek o rentę w drodze wyjątku składa się do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku decyzji odmownej można wnioskować o ponowne rozparzenie sprawy (w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji). Później stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1749; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 425)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRenta z ZUS w drodze wyjątku. Kto może ją dostać w 2026 roku? »
Tematy: ZUS2026renta chorobowarenta z tytułu niezdolności do pracy
Powiązane
Od 1 marca 2026 roku niektórzy emeryci mogą dodatkowo otrzymać blisko 7 tys. zł miesięcznie w ramach emerytury honorowej
Rekordowy dodatek z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną blisko 7 tysięcy złotych co miesiąc. Staż pracy nie ma znaczenia
pacjent onkologiczny, rak
W 2026 i 2027 roku chorzy na raka mogą liczyć na wsparcie finansowe. Co im przysługuje z ZUS i MOPS?
ZUS wypłaca tzw. ryczałt energetyczny – dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej – w kwocie 336,16 zł miesięcznie
ZUS daje 336,16 zł na prąd od 1 marca 2026. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
Zobacz
|
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
odpady, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, smog, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Grozi wysoka grzywna
Polska naciska na sąsiada. Chce powiększyć terytorium o nowe ziemie
Polska naciska na sąsiada. Chce powiększyć terytorium o nowe ziemie
limit, paliwo, rząd, ropa, ceny paliw
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
odwołanie, kary, trawa, zezwolenie, studnia, woda
Zakaz swobodnego korzystania ze studni. Nie użyjesz jej do podlania trawy ani w gospodarstwie domowym, jeśli przekroczysz limit
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj