Osoby chore na nowotwór - zarówno w trakcie leczenia onkologicznego, jak i po zakończeniu terapii - mogą starać się o różne formy wsparcia finansowego. Wiele zależy od stanu zdrowia, aktywności zawodowej, wieku oraz tego, czy choroba spowodowała niezdolność do pracy lub konieczność stałej opieki.

Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na raka w 2026 i 2027 roku

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest i wypłacany przez MOPS, jednak nie zależy od dochodu. By go otrzymać, trzeba posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (o ile niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia).

Sam zasiłek nie jest wysoki, w dodatku od lat nie był waloryzowany: to dokładnie 215,84 zł miesięcznie. Osoby po 75. roku życia mogą otrzymać go automatycznie, wcześniej: o ile ich stan zdrowia to uzasadnia. W przypadku chorób nowotworowych, które spowodowały niepełnosprawność, taki zasiłek również może zostać przyznany w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się do MOPS (można to zrobić także przez internet), należy dołączyć dokumentację medyczną i orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek chorobowy na czas leczenia onkologicznego

Chory na raka zatrudniony i objęty ubezpieczeniem chorobowym może otrzymywać zasiłek chorobowy podczas leczenia onkologicznego. Standardowo można go pobierać maksymalnie przez 182 dni (w przypadku ciąży lub gruźlicy okres jest dłuższy, ale przy chorobie nowotworowej obowiązuje zwykle limit 182 dni). Podstawą jest zwolnienie lekarskie (L4).

Przez pierwsze 33 dni płaci pracodawca, później pieniądze wypłaca ZUS. Zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru (jest zatem niższy niż pensja).

Przykład Jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pacjent nadal nie może wrócić do pracy, ale dalsze leczenie daje szansę na odzyskanie sprawności, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne w 2026 roku

Chory na raka, który wykorzystał limit 182 dni, jednak ze względu na stan zdrowia i konieczne dalsze leczenie lub rehabilitację tymczasowo nie może wrócić do aktywności zawodowej, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Ten rodzaj wsparcia finansowego nie jest przyznawany automatycznie, nie wystarczy przebywać na L4, trzeba złożyć do ZUS wniosek wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia.

Świadczenie rehabilitacyjne może zostać przyznane maksymalnie na 12 miesięcy (nie musi to być jeden roczny okres, można go dzielić). W 2026 roku świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (przez pierwsze 3 miesiące) i 75 proc. w kolejnych miesiącach. Maksymalnie łącznie można je pobierać przez rok (o ile wymaga tego stan zdrowia).

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS może zostać przyznany nie tylko seniorom po ukończeniu 75. roku życia jako dodatek do emerytury lub renty. W 2026 i 2027 roku o dodatek pielęgnacyjny w kwocie 366,68 zł miesięcznie mogą ubiegać się także osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Samo rozpoznanie raka nie wystarczy do przyznania świadczenia. Kluczowy jest stan zdrowia i stopień samodzielności chorego. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która:

ma przyznaną emeryturę lub rentę,

została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny nie jest więc samodzielnym świadczeniem, trzeba posiadać tytuł do emerytury lub renty, by móc go pobierać. Takim świadczeniem może być renta z tytułu niezdolności do pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla chorych na raka

Renta z tytułu niezdolności do pracy (pot. renta inwalidzka) może zostać przyznana również chorym na raka i po zakończonym leczeniu onkologicznym. Tylko w 2025 roku ZUS przyznał ponad 40 tys. rent, głównie były to renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W przypadku choroby nowotworowej, ZUS ocenia, czy chory wymaga stałej albo długotrwałej pomocy innych osób przy podstawowych czynnościach życia codziennego. Może chodzić m.in. o:

problemy z samodzielnym poruszaniem się,

konieczność stałej opieki po operacjach onkologicznych,

poważne skutki chemioterapii lub radioterapii,

trudności z jedzeniem, higieną czy przyjmowaniem leków,

zaawansowaną chorobę nowotworową z przerzutami.

Aby otrzymać rentę, potrzebne jest uzyskanie orzeczenia o niezdolności do pracy. By je otrzymać, należy łącznie spełniać poniższe warunki:

posiadać orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

nie mieć ustalonego prawa do emerytury z FUS ani też spełniać warunków do jej uzyskania,

mieć odpowiedni staż pracy (istotne są okresy składkowe i nieskładkowe).

Od 1 marca 2026 r. renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie (ta kwota obowiązuje do końca lutego 2027 r.).

Jednorazowe wsparcie z pomocy społecznej

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się także o:

zasiłek celowy,

zasiłek okresowy,

pomoc na zakup leków lub żywności,

wsparcie z fundacji onkologicznych.

Wnioski składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.