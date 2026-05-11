Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce, w tym względzie znacznie wyprzedzają nowotwory. Są jednocześnie pojęciem na tyle szerokim, że kryje się pod nim zarówno nadciśnienie tętnicze, jak i miażdżyca, choroba wieńcowa czy niewydolność serca.

Czy to jednak oznacza, że każdy, kto leczy się na serce, przebył zawał lub udar, dostanie zasiłek? Sama diagnoza to zdecydowanie za mało, funkcja świadczenia jest inna. Ma ono być wsparciem dla tych, którzy z powodu swojego stanu zdrowia nie mogą podjąć pracy i wymagają stałej pomocy innych osób.

Zasiłek dla chorych na serce - jakie warunki w 2026 i 2027 roku?

Sam zasiłek wypłacany jest przez urząd miasta lub gminy i nosi nazwę zasiłku pielęgnacyjnego. Po 75. roku życia może być przyznany bez względu na stan zdrowia, jednak wcześniej tylko w określonych przypadkach. Do jego otrzymania mogą uprawniać również choroby serca, jednak nie sama jednostka chorobowa ma znaczenie, ale to, jak bardzo choroba utrudnia życie.

To dlatego zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł miesięcznie pobiera około 1 milion Polaków, choć osób cierpiących na choroby serca i inne poważne schorzenia jest zdecydowanie więcej. Jednak także sercowcy mogą się o niego ubiegać. Do tego potrzebne jest jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

To pierwsze wydaje się na bazie przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to drugie, wydawane do celów zasiłkowych i ulg wydaje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

To właśnie orzeczenie o niepełnosprawności jest podstawą do przyznania pomocy finansowej w postaci świadczeń takich jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatki do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na serce krok po kroku

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć przez internet, jednak konieczne jest dołączenie dokumentów, które uzasadniają potrzebę jego przyznania. Samo rozpoznanie choroby (np. niewydolność serca, nadciśnienie, choroba wieńcowa) nie wystarczy - potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny może zostać przyznany:

niepełnosprawnemu dziecku (do 16. roku życia),

osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawności powstała przez 21. rokiem życia.

By je uzyskać, konieczne jest zwrócenie się do organu orzeczniczego np. powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Warto jednak wiedzieć, że równoważne orzeczenie może wydać również ZUS lub KRUS. Osoba z naruszoną sprawnością organizmu nie dostanie orzeczenia automatycznie. Konieczne jest zbadanie zakresu ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Wnioskując o orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności można zrobić to w dowolnym momencie. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia i sam wniosek należy złożyć do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON) właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu.

Osoby, które już posiadają wspomniane orzeczenie, składają wniosek przez portal Emp@tia lub stacjonarnie (w urzędzie miasta albo gminy lub w ośrodku pomocy społecznej).

Czy każdy sercowiec z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzyma 215 zł miesięcznie?

Nawet orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i choroba serca, która znacząco wpływa na jakość życia mogą nie wystarczyć, by co miesiąc dostawać zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł. Zasiłek nie zostanie przyznany: