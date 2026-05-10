Dodatkowy zasiłek 215 zł miesięcznie dla osób z nadciśnieniem w 2026 i 2027 roku. Nie zależy od dochodu

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 06:00
Zasiłek dla osób z nadciśnieniem w 2026 i 2027 roku/Shutterstock
Czy chorzy na nadciśnienie mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w ramach wypłacanego co miesiąc świadczenia? Tak, choć sam zasiłek nie jest zbyt wysoki, może pokryć koszt leków lub podreperować domowy budżet. Kto dostanie 215 zł przy nadciśnieniu? Gdzie złożyć wniosek o zasiłek? Czy wystarczy diagnoza nadciśnienia, by dostać pieniądze? Wyjaśniamy.

Niektóre choroby i schorzenia - o ile w realny sposób wpływają na codzienne funkcjonowanie i możliwość podjęcia pracy zarobkowej - mogą uprawniać do otrzymania świadczenia z MOPS. Chodzi o zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł miesięcznie. W 2026 i 2027 roku mogą o niego wnioskować także osoby z nadciśnieniem. Jednak nie każdy dostanie pieniądze. Wprawdzie dochód w tej kwestii nie ma znaczenia, jednak sama diagnoza to za mało.

Zasiłek dla osób z nadciśnieniem - jakie kryteria obowiązują w 2026 i 2027 roku?

Samo świadczenie nie nosi nazwy zasiłku dla osób z nadciśnieniem, jednak również chorzy na nadciśnienie mogą o nie wnioskować. By jednak je otrzymać, nie wystarczy sama diagnoza.

Nadciśnienie to dość powszechny problem w Polsce i na świecie. Szacuje się, że już od 10 do 12 milionów Polaków ma nadciśnienie. Część osób nie wie o swoim problemie zdrowotnym, większość z powodzeniem je leczy. Są jednak również chorzy, dla których nadciśnienie jest tylko jednym z problemów, który wpływa na jakość życia.

Ci, którzy z powodu samej choroby i powikłań nadciśnienia nie mogą podjąć pracy i którzy w codziennym funkcjonowaniu potrzebują wsparcia innych, mogą wnioskować również o wsparcie finansowe. Wprawdzie niewielkie, bo zasiłek pielęgnacyjny to tylko 215 zł miesięcznie, w dodatku od lat nie był waloryzowany, jednak w sytuacji osób o niskich dochodach także ten dodatek może mieć znaczenie.

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny w 2026 i 2027 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez MOPS lub GOPS. Po 75. roku życia przyznawany jest automatycznie, wcześniej: tylko niezdolnym do samodzielnej egzystencji. To oznacza, że by móc pobierać go przy nadciśnieniu, trzeba mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia).

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

- można przeczytać w serwisie rządowym.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można złożyć:

  • online przez portal Emp@tia,
  • w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca zamieszkania,
  • w ośrodku pomocy społecznej (MOPS/GOPS).
