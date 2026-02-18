Umiarkowany stopień niepełnosprawności nie musi wykluczać z życia zawodowego, wiele osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pracuje, jeśli tylko pozwala im na to aktualny stan zdrowia. Często większą motywacją niż ta finansowa jest poczucie niezależności i sensu czy możliwość kontaktów społecznych.
Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?
Po 16. roku życia wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
- lekki,
- umiarkowany,
- znaczny.
Każdy z tych stopni (dawniej: grup inwalidzkich) daje określone przywileje i uprawnia do różnego rodzaju dofinansowań. To m.in. ulgi na przejazdy, możliwość korzystania z miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych czy specjalne uprawnienia pracownicze. Wśród nich krótszy dzień pracy i większy wymiar urlopu wypoczynkowego.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza, że doszło do naruszenia sprawności organizmu, za to osoba taka:
- jest niezdolna do pracy, lub:
- jest zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub:
- wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób (w domu lub w pełnieniu określonych ról społecznych.
Ważne
O przyznaniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności decydują ograniczenia funkcjonalne, nie ma konkretnej listy chorób i schorzeń, które kwalifikują do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności i jej konkretnym stopniu.
Jakie prawa i przywileje mają osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?
Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym mają prawo do różnego rodzaju ulg, przywilejów i dofinansowań. To m.in.:
- prawo do zasiłku pielęgnacyjnego (przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia),
- zniżki w komunikacji (niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym mogą korzystać z ulg pod określonymi warunkami, np. osoby z dysfunkcją narządu wzroku, które mają symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O, studenci czy udający się na turnusy rehabilitacyjne, jednak w poszczególnych miastach ulgi mogą być korzystniejsze i obejmować wszystkie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
- karta parkingowa (dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej uzyskają tylko osoby, które nie tylko mają ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, lecz także przyczynę niepełnosprawności oznaczoną jedną z następujących symboli: 04-O - choroby narządu wzroku, 05-R - upośledzenie narządu ruchu, 10-N - choroba neurologiczna lub 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia),
- zniżki na usługi telekomunikacyjne,
- dodatkowe uprawnienia w leczeniu stomatologicznym, o ile jest to uzasadnione potrzebą (znieczulenie ogólnego i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień),
- dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- dopłata do zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
- dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
- ulga rehabilitacyjna,
- skrócony czas pracy (nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo),
- dodatkowa przerwa w pracy (15 minut, jeśli czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin)
- dodatkowy urlop wypoczynkowy (pełnopłatny) w wymiarze 10 dni w roku,
- zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (na czas trwania turnusu rehabilitacyjnego, potrzebne badania, wizyty u lekarza).