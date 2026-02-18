Umiarkowany stopień niepełnosprawności nie musi wykluczać z życia zawodowego, wiele osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pracuje, jeśli tylko pozwala im na to aktualny stan zdrowia. Często większą motywacją niż ta finansowa jest poczucie niezależności i sensu czy możliwość kontaktów społecznych.

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Po 16. roku życia wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

lekki,

umiarkowany,

znaczny.

Każdy z tych stopni (dawniej: grup inwalidzkich) daje określone przywileje i uprawnia do różnego rodzaju dofinansowań. To m.in. ulgi na przejazdy, możliwość korzystania z miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych czy specjalne uprawnienia pracownicze. Wśród nich krótszy dzień pracy i większy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza, że doszło do naruszenia sprawności organizmu, za to osoba taka:

jest niezdolna do pracy, lub:

jest zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub:

wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób (w domu lub w pełnieniu określonych ról społecznych.

Ważne O przyznaniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności decydują ograniczenia funkcjonalne, nie ma konkretnej listy chorób i schorzeń, które kwalifikują do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności i jej konkretnym stopniu.

Jakie prawa i przywileje mają osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym mają prawo do różnego rodzaju ulg, przywilejów i dofinansowań. To m.in.: