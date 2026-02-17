Świadczenie wprowadzono dopiero w 2023 roku, jego kwota po raz kolejny będzie waloryzowana. Początkowo wysokość dodatku wynosiła 300 zł, jednak od marca 2026 roku miesięcznie na konto osoby uprawnionej wpłynie 373 zł. O dodatek trzeba zawnioskować, by go otrzymać trzeba spełnić kilka warunków.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Specjalny dodatek dla sołtysa to świadczenie wprowadzone w lipcu 2023 roku. Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przyznawane jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i może być pobierane przez osoby, którym emerytura wypłacana jest przez ZUS. Wniosek o dodatek sołtysowy zawsze składa się w KRUS.

Świadczenie nie jest wypłacane automatycznie, zawsze konieczne jest złożenie wniosku do KRUS. Do wniosku dołącza się:

  • zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji sołtysa wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Dodatek dla sołtysa przysługuje dopiero po ukończeniu 60 lat (dla kobiet) lub 65 lat (dla mężczyzn). By otrzymać świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa trzeba tę funkcję pełnić przez co najmniej dwie kadencje (w sumie nie mniej niż przez 7 lat). Nie musi być to okres nieprzerwanego sprawowania tej funkcji.

Specjalny dodatek dla sołtysa 2026: KRUS wypłaci 373 zł miesięcznie

Od marca 2026 roku wraz z waloryzacją rośnie kwota świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Zamiast dotychczas wypłacanych 354 zł dodatek ten wyniesie dokładnie 373,67 zł miesięcznie.

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2024 r. poz. 1650) ogłasza się, że kwota świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa od dnia 1 marca 2026 r. wynosi 373,67 zł

- czytamy w komunikacie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 lutego 2026 roku.

KRUS co roku publikuje informację o wysokości świadczenia w komunikacie, kwota świadczenia jest podyktowana waloryzacją.

Kluczowym warunkiem uzyskania dodatku dla sołtysów jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Ci, którzy nie są w stanie dołączyć zaświadczenia o pełnieniu tej funkcji, mogą to zrobić w formie oświadczenia, które potwierdzi co najmniej osoby, które w czasie pełnienia funkcji sołtysa zamieszkiwały na terenie sołectwa.

Szacuje się, że dodatek dla sołtysa pobiera około 40 tysięcy osób w Polsce, przy czym większość stanowią mężczyźni. Statystycznie to oni częściej pełnią funkcje sołtysów.