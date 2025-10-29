Ryczałt energetyczny 2025 to świadczenie przysługujące kombatantom oraz osobom, które doświadczyły represji wojennych i powojennych

Ryczałt energetyczny to forma wsparcia określona w ustawie z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz osobach represjonowanych w czasie wojny i po jej zakończeniu. Jego celem jest częściowe zrekompensowanie kosztów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Świadczenie to jest wypłacane przez ZUS i podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego wartość rośnie wraz z inflacją i ogólnym wzrostem kosztów życia.

Od 1 marca 2025 roku wysokość ryczałtu wynosi 312,71 zł miesięcznie. Warto podkreślić, że dodatek ten nie jest opodatkowany i przysługuje niezależnie od osiąganego dochodu.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny przysługuje przedstawicielom określonych grup, które zostały objęte szczególnymi uprawnieniami. Do grona osób mogących ubiegać się o to świadczenie należą:

kombatanci oraz inne osoby posiadające status uprawnionych,

oraz inne osoby posiadające status uprawnionych, żołnierze zastępczej służby wojskowej , którzy byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu lub batalionach budowlanych,

, którzy byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu lub batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, jeśli są emerytami bądź rencistami,

oraz innych osobach uprawnionych, jeśli są emerytami bądź rencistami, wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, które pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby uzyskać prawo do ryczałtu energetycznego, należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia (formularz ZUS-ERK), który można pobrać w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub ze strony internetowej zus.pl. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia.

Kombatanci i osoby represjonowane powinni przedstawić decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą okres działalności kombatanckiej lub doznanych represji. Wdowy i wdowcy po kombatantach muszą dołączyć dokument potwierdzający ich status członka rodziny osoby uprawnionej. Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani zobowiązani są złożyć zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, natomiast wdowy po takich żołnierzach – dokument wydany przez właściwy organ wojskowy potwierdzający uprawnienia.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w dowolnym momencie, ponieważ przepisy nie przewidują określonego terminu. Jeśli przekazane dokumenty są kompletne i prawidłowo wypełnione, ZUS ma do 30 dni na ich rozpatrzenie. Wypłata świadczenia następuje najpóźniej w miesiącu następującym po złożeniu wniosku.

Czy od decyzji ZUS można się odwołać?

Od wydanej decyzji można się odwołać, pisemnie lub ustnie, za pośrednictwem jednostki ZUS, która ją wydała. Odwołanie kieruje się do sądu okręgowego: sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Cała procedura odwoławcza jest bezpłatna.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby uprawnione do otrzymywania ryczałtu energetycznego mają możliwość skorzystania także z dodatkowych form wsparcia finansowego, takich jak:

dodatek kombatancki – 330,07 zł miesięcznie,

– 330,07 zł miesięcznie, dodatek kompensacyjny – 49,51 zł miesięcznie,

– 49,51 zł miesięcznie, świadczenie dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej – 330,07 zł miesięcznie,

– 330,07 zł miesięcznie, świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 16,55 zł do 330,07 zł, w zależności od liczby przepracowanych miesięcy.

Dodatkowo Urząd do Spraw Kombatantów umożliwia ubieganie się o dofinansowanie m.in. do zakupu aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej. Istnieje również możliwość uzyskania jednorazowej lub okresowej pomocy finansowej po spełnieniu określonych kryteriów.

Ryczałt energetyczny – ile wyniesie po podwyżce od 1 marca 2026 roku?

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok. Zakłada ona wzrost o 20% realnego przyrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 roku. Jeśli rządowa propozycja zostanie ostatecznie zatwierdzona w rozporządzeniu – mimo że podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 11 lipca 2025 r. nie udało się osiągnąć pełnego porozumienia – od 1 marca 2026 roku wzrosną wszystkie świadczenia objęte waloryzacją, w tym także ryczałt energetyczny.

Zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami, podwyżka emerytur, rent oraz powiązanych dodatków ma wynieść co najmniej 4,9%, co przełoży się na wzrost ryczałtu energetycznego do 328,03 zł miesięcznie.

Trzeba jednak pamiętać, że ostateczna wartość wskaźnika waloryzacji zostanie ustalona dopiero po publikacji pełnych danych statystycznych. Oprócz ustaleń pomiędzy rządem a Radą Dialogu Społecznego, kluczowe znaczenie będą miały dwa komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – dotyczące średniorocznego wskaźnika inflacji za 2025 rok oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku w porównaniu z 2024 rokiem.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o FUS, dane o inflacji GUS musi ogłosić do końca stycznia 2026 r., natomiast informacje o wzroście wynagrodzeń – najpóźniej do 7. dnia roboczego lutego, czyli do 10 lutego 2026 r.. Oznacza to, że dopiero w lutym 2026 roku poznamy ostateczny wskaźnik waloryzacji, który przesądzi o wysokości przyszłorocznych podwyżek świadczeń.