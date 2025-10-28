Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2026 roku?

12 czerwca 2025 roku Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok 2026, zakładając, że wyniesie on 120% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 roku. Jeżeli ta propozycja zostanie ostatecznie zatwierdzona w rozporządzeniu, mimo że podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 11 lipca 2025 r. nie osiągnięto pełnego porozumienia, od 1 marca 2026 r. wzrosną wszystkie świadczenia objęte waloryzacją.

Według wstępnych zapowiedzi rządu, przekazanych 12 czerwca 2025 roku, świadczenia emerytalno-rentowe wraz z dodatkami mają wzrosnąć co najmniej o 4,9%. Trzeba jednak pamiętać, że ostateczna wartość wskaźnika waloryzacji zostanie ustalona dopiero po opublikowaniu pełnych danych statystycznych. Oprócz ustaleń między Radą Ministrów a Radą Dialogu Społecznego, konieczne będą jeszcze dwa kluczowe komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego — dotyczące średniorocznego wskaźnika inflacji (cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2025 roku) oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu z 2024 rokiem.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, komunikat o inflacji musi zostać opublikowany do końca stycznia 2026 roku, natomiast dane o wzroście wynagrodzeń — do 7. dnia roboczego lutego, czyli najpóźniej do 10 lutego 2026 roku. Oznacza to, że dopiero w lutym 2026 roku poznamy oficjalny wskaźnik waloryzacji, który przesądzi o wysokości przyszłorocznych podwyżek emerytur i rent.

Ile wyniosą emerytury po waloryzacji w 2025 roku?

Rządowy wskaźnik waloryzacji w wysokości 4,9% odnosi się do kwoty brutto, czyli przed odliczeniem podatku dochodowego (PIT) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W praktyce oznacza to, że rzeczywisty wzrost emerytur i rent, jaki seniorzy odczują na swoich kontach, będzie nieco niższy, a jego wartość zależy od wysokości pobieranego świadczenia. Aby zobrazować skalę zmian, poniżej zaprezentowano szacunkowe wyliczenia, oparte na modelu przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnych obciążeń podatkowych.

Emerytura brutto w 2025 roku Emerytura netto (na rękę) w 2025 Emerytura netto (na rękę) w 2026 Podwyżka netto (na rękę) 1000 zł 910,00 zł 954,59 zł 44,59 zł 1250 zł 1137,50 zł 1193,24 zł 55,74 zł 1500 zł 1365,00 zł 1431,89 zł 66,89 zł 1750 zł 1592,50 zł 1670,53 zł 78,03 zł 1878,91 zł 1709,80 zł 1793,59 zł 83,79 zł 2000 zł 1820,00 zł 1909,18 zł 89,18 zł 2500 zł 2275,00 zł 2386,48 zł 111,48 zł 3000 zł 2670,00 zł 2786,13 zł 116,13 zł 4000 zł 3460,00 zł 3614,84 zł 154,84 zł 5000 zł 4250,00 zł 4443,55 zł 193,55 zł 6000 zł 5040,00 zł 5272,26 zł 232,26 zł 7000 zł 5830,00 zł 6100,97 zł 270,97 zł

Jak obliczyć, o ile wzrośnie emerytura po waloryzacji w 2026 roku?

Każdy emeryt może samodzielnie sprawdzić, o ile wzrośnie jego świadczenie po 1 marca. Wystarczy pomnożyć jego aktualną kwotę przez wskaźnik 1,049, aby poznać nową wartość brutto.

Przykładowo: 3 000 zł × 1,049 = 3 147 zł brutto

Od tej kwoty ZUS potrąci 9% składki zdrowotnej oraz, jeśli ma zastosowanie, zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). W rezultacie na konto seniora trafi około 2786,13 zł. Taki sposób obliczania sprawia, że waloryzacja zachowuje proporcjonalność – każdy świadczeniobiorca otrzymuje podwyżkę adekwatną do wysokości swojej emerytury.

Jak wzrosną dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2026 roku?

Marcowa waloryzacja wpłynie nie tylko na wysokość świadczeń. Zwiększy się także kwota wypłacanych do emerytur i rent dodatków. Wyniosą one:

dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie – 365,28 zł;

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 547,92 zł;

dodatek dla sieroty zupełnej – 686,55 zł;

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 365,28 zł;

dodatek kompensacyjny – 54,79 zł;

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – 365,28 zł;

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 18,32 zł do 365,28 zł;

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego – 1398,57 zł.

Trzynasta i czternasta emerytura po waloryzacji w marcu 2026

Minimalna emerytura, a także trzynastka i czternastka (które co do zasady mają identyczną wysokość), w 2025 roku wynoszą 1878,91 zł brutto. Po planowanej waloryzacji o 4,9%, świadczenia te wzrosną o 92,07 zł, osiągając poziom 1970,98 zł brutto, czyli około 1794 zł na rękę. W przypadku czternastej emerytury dla osób pobierających świadczenia powyżej 2900 zł brutto, nadal obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatek jest stopniowo zmniejszany, a w niektórych przypadkach całkowicie nieprzyznawany.

Kiedy wypłata zwaloryzowanych świadczeń w 2026 roku?

Waloryzacja zacznie obowiązywać 1 marca 2026 roku, jednak środki z podwyższonych świadczeń zostaną przekazane seniorom zgodnie z ustalonym przez ZUS harmonogramem wypłat: