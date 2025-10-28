- Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2026 roku?
Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2026 roku?
12 czerwca 2025 roku Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok 2026, zakładając, że wyniesie on 120% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 roku. Jeżeli ta propozycja zostanie ostatecznie zatwierdzona w rozporządzeniu, mimo że podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 11 lipca 2025 r. nie osiągnięto pełnego porozumienia, od 1 marca 2026 r. wzrosną wszystkie świadczenia objęte waloryzacją.
Według wstępnych zapowiedzi rządu, przekazanych 12 czerwca 2025 roku, świadczenia emerytalno-rentowe wraz z dodatkami mają wzrosnąć co najmniej o 4,9%. Trzeba jednak pamiętać, że ostateczna wartość wskaźnika waloryzacji zostanie ustalona dopiero po opublikowaniu pełnych danych statystycznych. Oprócz ustaleń między Radą Ministrów a Radą Dialogu Społecznego, konieczne będą jeszcze dwa kluczowe komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego — dotyczące średniorocznego wskaźnika inflacji (cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2025 roku) oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu z 2024 rokiem.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, komunikat o inflacji musi zostać opublikowany do końca stycznia 2026 roku, natomiast dane o wzroście wynagrodzeń — do 7. dnia roboczego lutego, czyli najpóźniej do 10 lutego 2026 roku. Oznacza to, że dopiero w lutym 2026 roku poznamy oficjalny wskaźnik waloryzacji, który przesądzi o wysokości przyszłorocznych podwyżek emerytur i rent.
Ile wyniosą emerytury po waloryzacji w 2025 roku?
Rządowy wskaźnik waloryzacji w wysokości 4,9% odnosi się do kwoty brutto, czyli przed odliczeniem podatku dochodowego (PIT) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W praktyce oznacza to, że rzeczywisty wzrost emerytur i rent, jaki seniorzy odczują na swoich kontach, będzie nieco niższy, a jego wartość zależy od wysokości pobieranego świadczenia. Aby zobrazować skalę zmian, poniżej zaprezentowano szacunkowe wyliczenia, oparte na modelu przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnych obciążeń podatkowych.
|Emerytura brutto w 2025 roku
|Emerytura netto (na rękę) w 2025
|Emerytura netto (na rękę) w 2026
|Podwyżka netto (na rękę)
|1000 zł
|910,00 zł
|954,59 zł
|44,59 zł
|1250 zł
|1137,50 zł
|1193,24 zł
|55,74 zł
|1500 zł
|1365,00 zł
|1431,89 zł
|66,89 zł
|1750 zł
|1592,50 zł
|1670,53 zł
|78,03 zł
|1878,91 zł
|1709,80 zł
|1793,59 zł
|83,79 zł
|2000 zł
|1820,00 zł
|1909,18 zł
|89,18 zł
|2500 zł
|2275,00 zł
|2386,48 zł
|111,48 zł
|3000 zł
|2670,00 zł
|2786,13 zł
|116,13 zł
|4000 zł
|3460,00 zł
|3614,84 zł
|154,84 zł
|5000 zł
|4250,00 zł
|4443,55 zł
|193,55 zł
|6000 zł
|5040,00 zł
|5272,26 zł
|232,26 zł
|7000 zł
|5830,00 zł
|6100,97 zł
|270,97 zł
Jak obliczyć, o ile wzrośnie emerytura po waloryzacji w 2026 roku?
Każdy emeryt może samodzielnie sprawdzić, o ile wzrośnie jego świadczenie po 1 marca. Wystarczy pomnożyć jego aktualną kwotę przez wskaźnik 1,049, aby poznać nową wartość brutto.
Przykładowo: 3 000 zł × 1,049 = 3 147 zł brutto
Od tej kwoty ZUS potrąci 9% składki zdrowotnej oraz, jeśli ma zastosowanie, zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). W rezultacie na konto seniora trafi około 2786,13 zł. Taki sposób obliczania sprawia, że waloryzacja zachowuje proporcjonalność – każdy świadczeniobiorca otrzymuje podwyżkę adekwatną do wysokości swojej emerytury.
Jak wzrosną dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2026 roku?
Marcowa waloryzacja wpłynie nie tylko na wysokość świadczeń. Zwiększy się także kwota wypłacanych do emerytur i rent dodatków. Wyniosą one:
- dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie – 365,28 zł;
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 547,92 zł;
- dodatek dla sieroty zupełnej – 686,55 zł;
- dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 365,28 zł;
- dodatek kompensacyjny – 54,79 zł;
- świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – 365,28 zł;
- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 18,32 zł do 365,28 zł;
- dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego – 1398,57 zł.
Trzynasta i czternasta emerytura po waloryzacji w marcu 2026
Minimalna emerytura, a także trzynastka i czternastka (które co do zasady mają identyczną wysokość), w 2025 roku wynoszą 1878,91 zł brutto. Po planowanej waloryzacji o 4,9%, świadczenia te wzrosną o 92,07 zł, osiągając poziom 1970,98 zł brutto, czyli około 1794 zł na rękę. W przypadku czternastej emerytury dla osób pobierających świadczenia powyżej 2900 zł brutto, nadal obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatek jest stopniowo zmniejszany, a w niektórych przypadkach całkowicie nieprzyznawany.
Kiedy wypłata zwaloryzowanych świadczeń w 2026 roku?
Waloryzacja zacznie obowiązywać 1 marca 2026 roku, jednak środki z podwyższonych świadczeń zostaną przekazane seniorom zgodnie z ustalonym przez ZUS harmonogramem wypłat:
- 5 marca 2026 (czwartek);
- 10 marca 2026 (wtorek);
- 13 marca 2026 (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 15 marca 2026 (niedziela);
- 20 marca 2026 (piątek);
- 25 marca 2026 (środa).