W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz obowiązującą praktyką ZUS, świadczenia emerytalne wypłacane są w terminie wskazanym w decyzji o ich przyznaniu. Każda wypłata przypada na jeden z sześciu stałych dni miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. albo 25. dnia. W momencie przyznania emerytury Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje świadczeniobiorcę, którego dnia środki będą przekazywane. W praktyce zdarzają się jednak przypadki, gdy przelew lub przekaz dociera do emeryta w innym terminie niż standardowo. Taka sytuacja ma miejsce, gdy dzień wypłaty emerytury przypada na sobotę, niedzielę lub święto. Wtedy ZUS przekazuje środki najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed tą datą. W 2026 roku zdarzy się to kilkukrotnie.

Niektórzy seniorzy dostaną styczniową wypłatę z ZUS jeszcze w tym roku

Ponieważ 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ZUS musi zrealizować pierwsze styczniowe wypłaty z wyprzedzeniem. Oznacza to, że osoby, którym emerytura zwykle przysługuje na początku miesiąca, otrzymają środki jeszcze w końcówce grudnia – najpóźniej 31 grudnia, niezależnie od tego, czy świadczenie trafia na konto bankowe, czy jest dostarczane przez pocztę.

Nie tylko emeryci mający wypłaty 1. dnia miesiąca otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. ZUS przyspieszy także przelewy dla osób, którym emerytura standardowo przypada na 1., 6., 10. oraz 25. dzień miesiąca. Pozostali emeryci otrzymają świadczenia w standardowych terminach, czyli 15 i 20 stycznia.

Luty również przyniesie zmiany w terminach wypłat. Osobom, którym emerytura zwykle trafia na konto pierwszego dnia miesiąca zrealizuje przelewy i przekazy jeszcze 31 stycznia. Przyspieszenia mogą spodziewać się także seniorzy z terminem wypłaty przypadającym na 15. dzień miesiąca, ponieważ świadczenie zostanie wypłacone o dwa dni wcześniej.

Od kiedy wypłata emerytur po waloryzacji 2026? Harmonogram ZUS na marzec

Waloryzacja świadczeń rokrocznie ma miejsce 1 marca. W tym roku pierwsze wyższe emerytury wpłyną na konta seniorów już w lutym. 1 marca 2026 wypada bowiem w niedzielę, dlatego też przelewy i przekazy dla osób otrzymujących świadczenia pierwszego dnia miesiąca zostaną zrealizowane w piątek 27 lutego. Wcześniejszych wypłat spodziewać się mogą również seniorzy z terminem wypłaty przypadającym na 15. dzień miesiąca. Pieniądze otrzymają oni w piątek 13 marca. Pozostali emeryci otrzymają świadczenia w standardowych terminach.

Kiedy trzynasta emerytura 2026? Terminy wypłat na kwiecień

Trzynasta emerytura w 2026 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zostanie wypłacona razem z kwietniowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Ze względu na to, że Wielkanoc przypada 5 kwietnia, nie wszyscy seniorzy otrzymają dodatkowe pieniądze przed świętami. Przed Wielkanocą trzynastkę dostaną osoby, których stały termin wypłaty przypada na 1. i 6 dzień miesiąca. 6 kwietnia 2026 roku to Poniedziałek Wielkanocny, dlatego seniorzy, którzy świadczenia otrzymują 6. dnia miesiąca, dostaną je już 3 kwietnia, w piątek. Wcześniejszej wypłaty mogą spodziewać się także seniorzy, do których emerytura wpływa 25. dnia miesiąca. W kwietniu 2026 otrzymają ją dzień wcześniej.

Orientacyjne terminy wypłat emerytur w kolejnych miesiącach 2026 roku

W maju wcześniejsze przelewy otrzymają osoby z terminem na 1. dzień miesiąca – wypłata nastąpi 30 kwietnia z powodu Święta Pracy. Emerytury przypadające na 10 maja (niedziela) zostaną wypłacone 8 maja, natomiast pozostałe terminy pozostaną bez zmian.

W czerwcu świadczenia zaplanowane na 6 czerwca (sobota) trafią do seniorów 5 czerwca, a te z terminem 20 czerwca (sobota) – 19 czerwca.

W lipcu korekta obejmie wypłaty przypadające na 25 lipca (sobota), które zostaną zrealizowane 24 lipca, przy pozostałych datach bez zmian.

W sierpniu emerytury z terminem 1 sierpnia (sobota) zostaną wypłacone jeszcze 31 lipca, a świadczenia przypadające na 15 sierpnia (sobota) – 14 sierpnia.

We wrześniu wcześniejsze wypłaty obejmą terminy 6 września (niedziela) – pieniądze trafią do seniorów 4 września – oraz 20 września (niedziela), z realizacją 18 września.

W październiku zmiany dotkną wypłat z 10 października (sobota), które zostaną zrealizowane 9 października, oraz z 25 października (niedziela) – przelewy trafią 23 października.

W listopadzie z uwagi na Wszystkich Świętych przypadające 1 listopada (niedziela), emerytury zostaną wypłacone 30 października, natomiast świadczenia z terminem 15 listopada (niedziela) – 13 listopada.

W grudniu wcześniejsze wypłaty obejmą terminy 6 grudnia (niedziela) – realizacja 4 grudnia, 20 grudnia (niedziela) – realizacja 18 grudnia, a także 25 grudnia (Boże Narodzenie), w przypadku którego pieniądze trafią do seniorów już 23 grudnia. Pozostałe terminy w tych miesiącach nie ulegną zmianie.