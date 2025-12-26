Karta Dużej Rodziny to ogólnopolska inicjatywa zapewniająca system ulg i zniżek dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Program umożliwia zarówno rodzicom, jak i dzieciom korzystanie z licznych rabatów oferowanych przez instytucje publiczne oraz firmy prywatne uczestniczące w systemie. Jego głównym celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez zmniejszenie codziennych wydatków i ułatwienie im funkcjonowania w różnych obszarach życia.

Reklama

Tym osobom przysługuje Karta Dużej Rodziny

Uprawnienie do posiadania Karty Dużej Rodziny mają określone grupy osób, w tym:

rodzice – także rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka – którzy wychowują obecnie lub wychowali w przeszłości co najmniej troje dzieci,

– także rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka – którzy wychowują obecnie lub wychowali w przeszłości co najmniej troje dzieci, dzieci do ukończenia 18. roku życia , a jeśli kontynuują naukę – maksymalnie do 25. roku życia,

, a jeśli kontynuują naukę – maksymalnie do 25. roku życia, dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom

Od początku 2019 roku program Karty Dużej Rodziny został rozszerzony także na osoby, które wychowały minimum troje dzieci, nawet jeśli potomstwo jest już samodzielne i nie pozostaje na ich utrzymaniu. Dzięki temu również seniorzy, którzy kiedyś prowadzili wielodzietne rodziny, mogą uzyskać Kartę i korzystać z przysługujących w jej ramach ulg oraz rabatów.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Zakres benefitów dostępnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroki i z roku na rok obejmuje coraz więcej miejsc. Program działa zarówno w sektorze publicznym, jak i u prywatnych partnerów. Wśród najczęściej spotykanych ulg znajdują się m.in.:

37-procentowa zniżka na przejazdy PKP Intercity w ramach oferty „Rodzina”,

tańsze bilety wstępu do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na wydarzenia kulturalne,

rabaty w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,

zniżki w popularnych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,

specjalne oferty w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny mogą liczyć także na rabaty podczas tankowania. Wybrane sieci paliwowe oferują zniżki nie tylko na benzynę i olej napędowy, ale również na dodatkowe usługi, takie jak myjnia czy produkty dostępne na stacji. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym seniorzy posiadający Kartę, mogą realnie zmniejszyć wydatki związane z użytkowaniem samochodu. Zniżki naliczane są zazwyczaj po okazaniu karty przed dokonaniem płatności, a ich wysokość zależy od konkretnego operatora.