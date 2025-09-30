Ogólnopolska Karta Seniora to program dedykowany osobom po 60. roku życia, którego celem jest ułatwienie codziennego funkcjonowania poprzez dostęp do wielu ulg i rabatów. Dzięki karcie seniorzy mogą korzystać m.in. ze zniżek na usługi medyczne, tańszych biletów do teatrów, muzeów i kin, a także atrakcyjnych ofert w sanatoriach czy podczas zakupów. Liczba instytucji, firm i placówek akceptujących kartę jest szeroka i systematycznie rośnie. Co dokładnie zyskują posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora?

Reklama

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa adresowana do osób starszych, której celem jest ułatwienie korzystania z wielu usług i produktów w obniżonych cenach. Dokument umożliwia otrzymywanie zniżek w licznych placówkach na terenie całego kraju. Posiadacze karty mogą liczyć m.in. na tańsze zakupy, usługi medyczne i rehabilitacyjne, a także na zniżki do obiektów kulturalnych, hoteli czy restauracji.

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora skierowana jest do każdej osoby, która ukończyła 60 lat, bez względu na wysokość dochodów, status zawodowy czy stan zdrowia. Mogą z niej korzystać zarówno emeryci, jak i seniorzy wciąż aktywni zawodowo. Choć karta nie zawiera danych osobowych, każda ma swój indywidualny numer przypisany do konkretnego użytkownika i odnotowany w formularzu. Aby skorzystać z przysługujących ulg, wystarczy okazać ją w placówce uczestniczącej w programie i odebrać zniżkę lub inną przygotowaną ofertę.

Zniżki w sanatoriach i uzdrowiskach z Ogólnopolską Kartą Seniora

Na chwilę obecną Ogólnopolską Kartę Seniora honoruje 71 sanatoriów i uzdrowisk. Tego typu obiekty zazwyczaj udzielają rabatów na noclegi i zabiegi, ale pojawiają się też inne usługi, z których można skorzystać ze zniżką, np.:

zakup kosmetyków w sklepie znajdującym się w uzdrowisku;

korzystanie z parkingu;

usługi gastronomiczne;

wypożyczenie kijków do Nordic Walking;

wejście strefę basenów i saun.

Pełna lista obiektów i przysługujących tam zniżek dostępna jest na stronie Ogólnopolskiej Karty Seniora i jest stale aktualizowana.

Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora daje dostęp do wielu zniżek, które mają wspierać osoby starsze i zachęcać je do aktywnego trybu życia. Aktualnie program obejmuje już ponad 4300 miejsc w całej Polsce, a ich liczba stale rośnie. Poza sanatoriami i uzdrowiskami są to:

zakupy – rabaty oferuje 2421 sklepów działających w rozmaitych branżach,

– rabaty oferuje 2421 sklepów działających w rozmaitych branżach, usługi medyczne – zniżki dotyczą m.in. rehabilitacji, konsultacji specjalistycznych, badań stomatologicznych czy zakupu okularów korekcyjnych,

– zniżki dotyczą m.in. rehabilitacji, konsultacji specjalistycznych, badań stomatologicznych czy zakupu okularów korekcyjnych, gastronomia – 742 restauracje i kawiarnie w całym kraju honorują kartę,

– 742 restauracje i kawiarnie w całym kraju honorują kartę, noclegi – 521 obiektów noclegowych udziela rabatów posiadaczom OKS,

– 521 obiektów noclegowych udziela rabatów posiadaczom OKS, uroda – zniżki dostępne są m.in. w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych,

– zniżki dostępne są m.in. w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych, kultura i rozrywka – karta umożliwia tańsze wejścia do teatrów, muzeów, centrów kultury oraz na różne wydarzenia artystyczne.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Uzyskanie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest łatwe i nie zajmuje wiele czasu. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie glosseniora.pl, a następnie przesłać go pocztą tradycyjną na wskazany adres. Druki formularzy można znaleźć również na stronach internetowych oraz w wybranych urzędach gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Aby wyrobić Kartę Seniora, trzeba uiścić składkę członkowską w wysokości:

35 zł – karta ważna przez rok,

50 zł – karta ważna przez dwa lata.

Z obowiązku opłaty zwolnieni są mieszkańcy gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, gdzie koszt pokrywa samorząd. Obecnie do inicjatywy dołączyło 312 miast i gmin, a ich pełna lista dostępna jest na stronie glosseniora.pl.