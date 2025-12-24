Nowy raport BGK przedstawia aktualną ocenę poziomu bezpieczeństwa w regionach Polski, ujawniając duże różnice między samorządami w zakresie przygotowania na sytuacje kryzysowe, w tym zagrożenia militarne. Dokument wskazuje nie tylko miasta o podwyższonym ryzyku, lecz także szczegółowo opisuje czynniki wpływające na jego skalę, takie jak uwarunkowania geograficzne. Które miasta w Polsce są najbardziej zagrożone w razie wojny?

Reklama

Miasta i województwa zagrożone w Polsce. Klęski naturalne i zagrożenia militarne

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) definiuje odporność samorządu jako zdolność do przygotowania się na kryzys, skutecznej reakcji oraz odbudowy po jego wystąpieniu. Raport wyróżnia cztery główne kategorie zagrożeń:

klęski naturalne – takie jak powodzie, susze czy ekstremalne temperatury,

kryzysy zdrowotne – w tym epidemie i inne zagrożenia sanitarne,

klęski humanitarne – m.in. masowy napływ uchodźców,

zagrożenia militarne – takie jak działania zbrojne, cyberataki oraz wojna informacyjna.

Miasta i gminy odporne na zagrożenia w Polsce. Gdzie jest najbezpieczniej?

Najbardziej odporne na kryzys samorządy dysponują rozwiniętą infrastrukturą kryzysową, wysokiej jakości usługami publicznymi oraz wsparciem regionalnym i krajowym. Odpowiednio przygotowane miasta mają większe możliwości minimalizowania skutków konfliktów wojennych, zagrożeń naturalnych, zdrowotnych czy humanitarnych.

Do miast o najwyższym poziomie odporności zalicza się m.in. Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Rzeszów. W tych miejscach mieszkańcy korzystają z lepiej rozwiniętej infrastruktury, schronów, szpitali oraz systemów energetycznych i transportowych, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych.

Łącznie 799 samorządów w całym kraju wykazało ponadprzeciętną odporność, podczas gdy 863 jednostki znalazły się poniżej przeciętnej. Najwięcej silnych samorządów zlokalizowano na Mazowszu (26,2 proc.), a najsłabsze w regionach północnych (30,5 proc.).

Niebezpieczne miasta w Polsce w razie wojny. Raport ujawnia nową listę

Eksperci BGK zwracają uwagę, że największe ryzyko militarne dotyczy miast położonych w pobliżu wschodniej granicy kraju oraz głównych ośrodków gospodarczych. Na czele listy miejscowości najbardziej narażonych znajdują się Warszawa i Gdańsk. Wysoki poziom ryzyka odnotowano także w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Wrocław, Krosno czy Ostrołęka. Znaczenie gospodarcze i infrastrukturalne tych ośrodków sprawia, że w razie kryzysu militarnego mogą stać się potencjalnymi celami działań zbrojnych.

Na poziom ryzyka wpływają czynniki niezależne od lokalnych władz, takie jak położenie geograficzne, ukształtowanie terenu czy struktura demograficzna. Autorzy raportu zwracają uwagę, że przesmyk suwalski należy do najbardziej narażonych miejsc w Europie pod względem zagrożeń militarnych. To wąski pas terytorium, znajdujący się w północno-wschodniej Polsce, na terenie województwa podlaskiego, a dokładnie w rejonie Suwałk, Augustowa i Sejn. Przesmyk suwalski łączy kraje bałtyckie (Litwę, Łotwę i Estonię) z Polską oraz pozostałymi państwami NATO. Ponadto rozdziela obwód królewiecki należący do Rosji od Białorusi będącej jednym z rosyjskich sojuszników.

Kryzysy humanitarne w Polsce. Najbardziej zagrożone miasta

W zakresie zagrożeń humanitarnych raport wskazuje, że samorządy najbardziej narażone jednocześnie należą do najlepiej przygotowanych. W tej grupie znajdują się m.in. Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk i Poznań. Natomiast wśród miast stosunkowo zagrożonych, ale jednocześnie mniej odpornych, wymienia się m.in. Jaworzno, Rybnik i Sosnowiec. Największą podatność na kryzysy humanitarne wykazują duże miasta, takie jak Warszawa, Gdańsk i Kraków, oraz sąsiadujące z nimi gminy, m.in. Raszyn i Pruszcz Gdański.