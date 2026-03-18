Jak ZUS wylicza emeryturę w 2026 roku? Sprawdź, co decyduje o Twoim przelewie

W nowoczesnym systemie (tzw. zdefiniowanej składki) wysokość emerytury nie zależy bezpośrednio od stażu, lecz od wartości zgromadzonego kapitału. Wzór stosowany przez ZUS jest prosty:

Emerytura = (Zwaloryzowane składki + Kapitał początkowy) / Średnie dalsze trwanie życia

Dlaczego staż pracy jest drugoplanowy?

Długi staż pracy jest istotny tylko wtedy, gdy był on "dobrze opłacany". Jeśli przez 40 lat pracowałeś za pensję minimalną, Twoje konto w ZUS nie zgromadziło wystarczającego kapitału, by sfinansować wysoką emeryturę. Staż pracy ma jednak kluczowe znaczenie w przypadku emerytury minimalnej. Aby ją otrzymać (jeśli z wyliczeń kapitału wychodzi niższa kwota), musisz udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące:

20 lat dla kobiet,

25 lat dla mężczyzn.

Pułapka emerytury minimalnej

Osoby z długim stażem, które zarabiały w okolicach płacy minimalnej, często widzą w kalkulatorze kwoty rzędu 1200-1500 zł. Jeśli jednak mają wymagany staż (20/25 lat), państwo dopłaca różnicę do poziomu gwarantowanego. Od 1 marca 2026 roku emerytura minimalna wynosi 1978,49 zł brutto. Jeśli Twój kapitał wylicza emeryturę na poziomie 1600 zł, a masz staż - ZUS "dorzuci" brakujące 378,49 zł. Bez stażu otrzymasz tylko "gołe" 1600 zł.

Jak realnie podnieść swoje świadczenie?

Jeśli Twoim celem jest wyższa emerytura, masz trzy główne dźwignie:

Opóźnienie przejścia na emeryturę: To najskuteczniejszy sposób. Każdy rok zwłoki to wzrost świadczenia o ok. 8-15 proc. Wynika to z tego, że Twój kapitał jest dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy (według tablic GUS średnie dalsze trwanie życia maleje wraz z wiekiem).

Czerwcowa waloryzacja: To "ukryty bonus". Jeśli możesz, przejdź na emeryturę w drugiej połowie roku (od lipca). W czerwcu ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek zgromadzonych na koncie, co często podnosi podstawę wyliczeń o kilka lub kilkanaście procent.

Weryfikacja kapitału początkowego: Jeśli pracowałeś przed 1 stycznia 1999 rokiem, upewnij się, że ZUS przeliczył Twój kapitał początkowy. Brakujące świadectwa pracy z lat 80. czy 90. to najczęstszy powód zaniżonych emerytur.

Mam 60 lat i 40 lat stażu pracy - jaką emeryturę wypłaci mi ZUS?

Nie da się podać jednej konkretnej kwoty bez znajomości sumy Twoich składek, ale przy 40 latach pracy Twoja emerytura w marcu 2026 roku wyniesie:

Minimum: 1978,49 zł brutto - to gwarantowana kwota emerytury minimalnej, którą otrzymasz dzięki długiemu stażowi pracy (wymagane 20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn), nawet jeśli Twoje zarobki były niskie.

Średnio: ok. 4300 zł brutto - tyle według prognoz będzie wynosić przeciętna emerytura w 2026 roku. Przy 40-letnim stażu pracy masz dużą szansę na kwotę zbliżoną do tej średniej lub wyższą.

Jak to wyliczyć samemu? ZUS dzieli Twoje oszczędności przez przewidywaną liczbę miesięcy życia. W marcu 2026 dla osoby w wieku 60 lat wygląda to tak:

Jeśli uzbierałeś 400 000 zł, otrzymasz ok. 1 500 zł (podniesione do minimum 1 978 zł).

Jeśli uzbierałeś 600 000 zł, otrzymasz ok. 2 250 zł.

Jeśli uzbierałeś 800 000 zł, otrzymasz ok. 3 000 zł.

Podsumowanie: Co musisz wiedzieć?