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Po ilu latach pracy należy się 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Emilia Panufnikautorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 21:50
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Po ilu latach pracy należy się 3-miesięczny okres wypowiedzenia?/Shutterstock
3 miesiące okresu wypowiedzenia - po ilu latach pracy się należą? Na to pytanie odpowiada art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Krótszy okres zatrudnienia uprawnia do 2 tygodni albo miesiąca wypowiedzenia. Od kiedy liczyć 3 miesiące okresu wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę

Prawo pracy przewiduje kilka trybów rozwiązania umowy o pracę. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Jest to jednostronne oświadczenie woli, a więc jedna strona stosunku pracy przedstawia dokument drugiej. Może to zrobić zarówno pracodawca jak i pracownik. Do skuteczności wypowiedzenia umowy o pracę nie wymaga się podpisu dokumentu przez drugą stronę.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oznacza, że stosunek pracy rozwiąże się, ale dopiero z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest to czas liczony od dniach, tygodniach lub miesiącach – w zależności od rodzaju i długości umowy o pracę.

3 dni, 1 tydzień i 2 tygodnie wypowiedzenia

Im krótsze zatrudnienie, tym krótszy jest okres wypowiedzenia. Zaczynając od umowy na okres próbny, okres wypowiedzenia trwa 3 dni (zatrudnienie do 2 tygodni), 1 tydzień (zatrudnienie trwające powyżej 2 tygodni, ale poniżej 3 miesięcy), 2 tygodnie (zatrudnienie trwające 3 miesiące). 2 tygodnie okresu wypowiedzenia obowiązują również na umowie o pracę zawartej na czas określony krótszy niż 6 miesięcy.

1 miesiąc wypowiedzenia

Następnie okres wypowiedzenia wydłuża się do 1 miesiąca. Każde zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, która zawierana jest co najmniej na 6 miesięcy, wiąże się z okresem wypowiedzenia trwającym 1 miesiąc.

Kodeks pracy:
Art. 36. [Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony] § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

3 miesiące wypowiedzenia - od kiedy liczyć?

Dopiero 3 lata zatrudnienia uprawniają do najdłuższego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wydawać by się mogło, że okres wypowiedzenia zaczyna biec z dniem następującym po dniu złożenia wypowiedzenia. Nie jest tak jednak w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zasadą jest, że okresy wypowiedzenia, które są określone w miesiącach, liczy się od pierwszego dnia kolejnego miesiąca czyli miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia.

Przykład

Adam K. zatrudniony u danego pracodawcy 5 lat złożył wypowiedzenie z dniem 18 września 2024 roku. Od kiedy liczy się 3 miesiące okresu wypowiedzenia? Pierwszym dniem okresu wypowiedzenia jest 1 października 2024 r. Okres wypowiedzenia minie z końcem grudnia. Od 1 stycznia 2025 roku Adam K. nie będzie już pracownikiem dotychczasowego pracodawcy.

Jak liczyć okres zatrudnienia do wypowiedzenia umowy o pracę?

Jak liczyć okres zatrudnienia? Przede wszystkim jest to czas zatrudnienia u aktualnego pracodawcy. Pracodawca sumuje wszystkie okresy zatrudnienia danego pracownika. Wyjątkiem jest sytuacja przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy albo w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

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Podstawa prawa

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465)

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Źródło: forsal.pl
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Tematy: pracalataokres wypowiedzeniamiesiąc
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