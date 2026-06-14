Forsal logo

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu zmian organizacyjnych? Czy to wystarczy jako uzasadnienie?

Emilia Panufnikautorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 21:47
zmiany organizacyjne przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę wypowiedzenie argument powód zmiana struktury organizacja likwidacja stanowiska
Czy można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu zmian organizacyjnych? Czy to wystarczy jako uzasadnienie?/Shutterstock
Czy zmiany organizacyjne mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę? Jak uzasadnić wypowiedzenie umowy pracownikowi? Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę na podstawie art. 32 Kodeksu pracy, a kiedy zgodnie z ustawą o o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

Zmiany organizacyjne jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Czy powołanie się na zmiany organizacyjne w firmie uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę? Jak najbardziej tak. Ważne jednak, aby doprecyzować tę przesłankę, napisać na czym zmiany organizacyjne mają polegać. Musi to być dla zwalnianego pracownika zrozumiałe. Nie wystarczy napisać „Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę są zmiany organizacyjne w firmie”. Przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa i konkretna.

Należy również mieć na uwadze właściwe uargumentowanie przyczyny wypowiedzenia umowy, gdy pracownik należy do organizacji związkowej. Pracodawca ma obowiązek poinformować reprezentującą pracownika organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia umowy takiemu pracownikowi. Tutaj również podaje przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Gdy zdaniem związku wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłasza na piśmie do pracodawcy umotywowane zastrzeżenia (art. 38 § 2 Kodeksu pracy). Wówczas pracodawca musi rozpatrzeć stanowisko organizacji związkowej.

W stosunku do wypowiadania umów z przyczyn niedotyczących pracowników wykonujących pracę w zakładzie zatrudniającym co najmniej 20 osób, zamiast Kodeksu pracy stosuje się ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa ta przewiduje 2 tryby:

  • zwolnienie grupowe,
  • wypowiedzenie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wspomniane zwolnienie indywidualne może nastąpić z przyczyn niedotyczących pracownika czyli np. ekonomicznych i organizacyjnych stojących po stronie pracodawcy (trudna sytuacja ekonomiczna firmy, zmiana struktury firmy). Powód rozwiązania umowy musi być prawdziwy, konkretny i wiarygodny. Jeśli do zwolnienia indywidualnego dochodzi wyłącznie z przyczyn nieleżących po stronie pracownika (np. zmiany organizacyjne), należy mu się odprawa jak przy zwolnieniach grupowych (zwalnianie 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników; 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników; 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników).

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:
Art. 10. [Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników] 1. Przepisy art. 5 ust. 3-6 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

Czy zmiany organizacyjne muszą być racjonalne?

Czy przeprowadzana przez pracodawcę zmiana organizacji pracy musi być racjonalna? Okazuje się, że nie. Jeśli pracownik przy ewentualnym podważaniu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę w sądzie pracy będzie powoływał się na niezasadność zmian organizacyjnych, nie wygra sprawy. Sąd pracy nie sprawdza bowiem czy zastosowane zmiany organizacyjne były zasadne z punktu widzenia ekonomii, ale czy do takich zmian de facto doszło.

Zmiany organizacyjne jako przyczyna wypowiedzenia - przykład

Pracodawca może powoływać się na reorganizację pracy z powodów ekonomicznych, technologicznych, produkcyjnych. Zgodnym z prawem zachowaniem będzie na przykład likwidacja stanowiska i podzielenie zadań danej osoby na pracowników szeregowych bądź całkowita likwidacja stanowiska i zadań albo częściowa likwidacja zadań i rozdysponowanie pozostałych zadań wśród innych pracowników.

Przykład

Firma ze względu na poważne problemy finansowe zdecydowała się na likwidację stanowiska kierownika. Została mu wypowiedziana umowa o pracę. Zadania osoby piastującej to stanowisko powierzono kilku podwładnym. Takie działanie jest zgodne z prawem.

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy pracownikowi

Warto szczegółowo określić zmiany organizacyjne w wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi. W razie jakichkolwiek wątpliwości pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy (art. 44 Kodeksu pracy). Jeśli sąd ustali, że wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, zgodnie z żądaniami pracownika orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia. Natomiast jeżeli umowa już się rozwiązała, orzeka o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia albo w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres 3 miesięcy.

Czy szef przyznaje przerwy w pracy gwarantowane w Kodeksie pracy? Ile minut należy się przy 8 i 12 godzinach pracy?
Czy szef przyznaje przerwy w pracy gwarantowane w Kodeksie pracy? Ile minut należy się przy 8 i 12 godzinach pracy?

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465)
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2024, poz. 61)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCzy można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu zmian organizacyjnych? Czy to wystarczy jako uzasadnienie? »
Tematy: wypowiedzenie umowy o pracęzmiany organizacyjneprzyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Powiązane
wakacje choroba kobieta basen urlop
Choroba na zagranicznych wakacjach. Jak legalnie uratować urlop za pomocą smartfona?
zarobki informatyków ile zarabia informatyk
32 tys. zł na B2B i 25 tys. zł na etacie. Która specjalizacja IT daje największe zarobki?
telefon, pracownik, urlop na żądanie
Awaria systemu w firmie. Czy szef może zmusić Cię do wzięcia urlopu na żądanie?
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To już koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
pieniądze
Dodatkowe 900 zł co miesiąc dla seniorów. ZUS pozwala na łączenie świadczeń
To już koniec pieców na ekogroszek. Wchodzi obowiązkowa likwidacja takich kotłów
To już koniec pieców na ekogroszek. Wchodzi obowiązkowa likwidacja takich kotłów
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
pieniądze, oszczędności, podatki, obligacje, lokaty, konta OKI
Powyżej tych kwot oszczędności trzeba będzie od 2027 r. zapłacić nowy podatek. Podatek Belki nie zniknie ale będą zwolnienia podatkowe dla posiadaczy kont OKI
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj