32 tys. zł na B2B i 25 tys. zł na etacie. Która specjalizacja IT daje największe zarobki?

Oferty pracy w IT
W minionym roku wynagrodzenia oferowane w poszczególnych specjalizacjach IT wzrosły niekiedy nawet o ponad 30 proc., jak wskazują dane No Fluff Jobs. W przypadku aż 13 z analizowanych 19 kategorii nastąpił wzrost mediany dolnych widełek wynagrodzeń. W 4 odnotowano wzrost górnych i dolnych widełek, niezależnie od typu umowy. W 2025 r. co 5. ogłoszenie z branży IT na portalu dotyczyło kategorii Backend. Kolejne miejsca pod względem dostępności ofert zatrudnienia zajmują Data & Business Intelligence, Fullstack, DevOps i Testing/QA.
32 tys. zł na B2B i 25 tys. zł na etacie
W 2025 r. zarobki w branży IT wzrosły, jednak częściej na kontraktach B2B niż na etatach. Już trzeci rok z rzędu najlepiej opłacaną specjalizacją jest Architecture, w której mediana górnych widełek na kontrakcie B2B to ponad 32 tys. zł netto (+ VAT), a na umowie o pracę – 25 tys. zł brutto (chociaż tutaj odnotowano spadek o 11 proc. rok do roku). To dane z najnowszego raportu „Rynek pracy w IT 2025” od No Fluff Jobs, polskiego portalu z widełkami w ogłoszeniach o pracy.
Wzrost wynagrodzeń w IT
W aż 13 z 19 analizowanych kategorii odnotowano wzrost median dolnych widełek wynagrodzeń. W 4 kategoriach w górę poszły zarówno dolne, jak i górne widełki – zarówno na kontraktach B2B, jak i w przypadku umów o pracę. – Wzrosty oferowanych wynagrodzeń w IT są oczywiście pochodną większego zapotrzebowania na doświadczone osoby, tzw. midów i seniorów – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Tym trzeba zapłacić znacznie więcej niż początkującym, ale gwarantują jakość i szybkość działania, a dla wielu firm od początku pandemii liczy się błyskawiczny efekt. To z jednej strony smutna konstatacja, bo rynek idzie w kierunku marginalizacji współpracy z juniorami i większego użycia AI w pracy, a to może być jak podcinanie gałęzi, na której wszyscy siedzą. Każdy mid czy senior był kiedyś juniorem, ktoś ich wdrażał w arkana prawdziwych projektów i codziennej pracy, a firmy miały stały dopływ młodych, sprawdzonych kadr pod swoimi skrzydłami. Zamykanie tego źródła nowych ludzi nie jest na rękę całej branży, która przecież w najbliższych latach będzie potrzebować sporo rąk do pracy. Inna prawda mówi, że junior dobrze ogarniający AI będzie miał większe szanse w rywalizacji z innymi.
Wynagrodzenia w IT - tabela
Tabela przedstawia wynagrodzenia w IT w 2025 r. na B2B i umowę o pracę:
Kategoria
B2B
UoP
Mediana dolnych widełek wynagrodzenia
Mediana górnych widełek wynagrodzenia
Zmiana w dolnych widełkach
Zmiana w górnych widełkach
Mediana dolnych widełek wynagrodzenia
Mediana górnych widełek wynagrodzenia
Zmiana w dolnych widełkach
Zmiana w górnych widełkach
Architecture
26 880
32 760
6,7%
2,4%
19 000
25 000
-5%
-10,7%
ERP
25 000
30 000
13,6%
6,7%
15 000
22 000
0%
7,8%
Security
25 000
29 400
13,6%
5%
17 000
23 000
13,3%
4,5%
DevOps
23100
28 560
15,6%
9,8%
16 000
22 400
12,4%
12%
AI
19 320
28 560
-3,4%
-4,5%
19 000
24 000
11,8%
-4%
Data & BI
21 840
27 400
4%
0,4%
16 000
23 000
-5,9%
-4,2%
Fullstack
21 000
26 250
4,5%
2,1%
17 000
22 000
6,3%
4,8%
Agile/Scrum Master
21 000
26 000
0%
3,2%
15 500
20 000
3,3%
-4,8%
Backend
20 160
25 200
0,8%
-3,1%
15 100
22 000
0,7%
4,8%
Product Management
20 160
25 200
9,1%
0%
16 330
21 000
11,8%
7,7%
Mobile
19 000
25 000
5,6%
6,3%
15 000
20 000
0%
0%
Frontend
18 480
23 520
8,7%
0%
15 000
20 300
0%
1,5%
Project Management
18 000
23 520
7,1%
7,7%
13 600
16 000
-4,2%
-17,1%
Embedded
16 800
23 520
-6,7%
-6,7%
13 000
19 000
-4,1%
0%
Business Analysis
19 000
23 000
2,8%
4,5%
12 000
16 000
9,1%
0,3%
System Administrator
16 800
22 680
-6,7%
-5,5%
12 000
16 000
-7,7%
-11,1%
Testing
17 000
22 000
0%
-3%
12 000
16 000
-2,8%
-5,9%
UX/UI/Design
15 000
18 000
15,4%
-8,1%
12 000
16 500
33,3%
17,9%
Support
11 550
15 000
-14,1%
-15%
9700
12 000
34,7%
33,3%
Rosną wynagrodzenia najsłabiej opłacanych specjalizacji IT
Warto zwrócić uwagę na fakt, że kolejny rok z rzędu wzrosły widełki oferowanych wynagrodzeń w najsłabiej opłacanych specjalizacjach z branży IT, chociaż głównie w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę. W kategorii Support odnotowano wzrost o 35 proc. w medianie dolnych i 33 proc. w medianie górnych widełek, a w UX/UI/Design – o ponad 33 proc. w medianie dolnych i prawie 18 proc. w medianie górnych widełek.
Ogłoszenia o pracę w IT
Chociaż dostępność ofert pracy w 2025 r. wzrosła aż o 44 proc. w stosunku do 2024 r., to struktura udziału poszczególnych kategorii nie zmieniła się znacząco. Aż 20 proc. ogłoszeń z branży IT na portalu No Fluff Jobs dotyczy specjalizacji Backend. Kolejne miejsca pod względem dostępności ogłoszeń zajmują kategorie:
- Data & Business Intelligence – 12,4 proc. ofert,
- Fullstack – 10,5 proc.,
- DevOps – 7,8 proc.,
- Testing/QA – 6,7 proc.
Wśród kandydatów i kandydatek do pracy niezmiennie największym zainteresowaniem cieszy się kategoria Frontend – na jedno miejsce zgłasza się średnio 78 osób.
Źródło: No Fluff Jobs