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32 tys. zł na B2B i 25 tys. zł na etacie. Która specjalizacja IT daje największe zarobki?

oprac. Emilia Panufnik
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dzisiaj, 15:41
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32 tys. zł na B2B i 25 tys. zł na etacie. Która specjalizacja IT daje największe zarobki?/Shutterstock
Ile zarabiają informatycy w Polsce? Udostępniamy analizę specjalizacji IT pod względem wynagrodzenia za pracę. Która specjalizacja IT daje największe pieniądze? Oto szczegółowa tabela.

Oferty pracy w IT

W minionym roku wynagrodzenia oferowane w poszczególnych specjalizacjach IT wzrosły niekiedy nawet o ponad 30 proc., jak wskazują dane No Fluff Jobs. W przypadku aż 13 z analizowanych 19 kategorii nastąpił wzrost mediany dolnych widełek wynagrodzeń. W 4 odnotowano wzrost górnych i dolnych widełek, niezależnie od typu umowy. W 2025 r. co 5. ogłoszenie z branży IT na portalu dotyczyło kategorii Backend. Kolejne miejsca pod względem dostępności ofert zatrudnienia zajmują Data & Business Intelligence, Fullstack, DevOps i Testing/QA.

32 tys. zł na B2B i 25 tys. zł na etacie

W 2025 r. zarobki w branży IT wzrosły, jednak częściej na kontraktach B2B niż na etatach. Już trzeci rok z rzędu najlepiej opłacaną specjalizacją jest Architecture, w której mediana górnych widełek na kontrakcie B2B to ponad 32 tys. zł netto (+ VAT), a na umowie o pracę – 25 tys. zł brutto (chociaż tutaj odnotowano spadek o 11 proc. rok do roku). To dane z najnowszego raportu „Rynek pracy w IT 2025” od No Fluff Jobs, polskiego portalu z widełkami w ogłoszeniach o pracy.

Wzrost wynagrodzeń w IT

W aż 13 z 19 analizowanych kategorii odnotowano wzrost median dolnych widełek wynagrodzeń. W 4 kategoriach w górę poszły zarówno dolne, jak i górne widełki – zarówno na kontraktach B2B, jak i w przypadku umów o pracę. – Wzrosty oferowanych wynagrodzeń w IT są oczywiście pochodną większego zapotrzebowania na doświadczone osoby, tzw. midów i seniorów – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Tym trzeba zapłacić znacznie więcej niż początkującym, ale gwarantują jakość i szybkość działania, a dla wielu firm od początku pandemii liczy się błyskawiczny efekt. To z jednej strony smutna konstatacja, bo rynek idzie w kierunku marginalizacji współpracy z juniorami i większego użycia AI w pracy, a to może być jak podcinanie gałęzi, na której wszyscy siedzą. Każdy mid czy senior był kiedyś juniorem, ktoś ich wdrażał w arkana prawdziwych projektów i codziennej pracy, a firmy miały stały dopływ młodych, sprawdzonych kadr pod swoimi skrzydłami. Zamykanie tego źródła nowych ludzi nie jest na rękę całej branży, która przecież w najbliższych latach będzie potrzebować sporo rąk do pracy. Inna prawda mówi, że junior dobrze ogarniający AI będzie miał większe szanse w rywalizacji z innymi.

Wynagrodzenia w IT - tabela

Tabela przedstawia wynagrodzenia w IT w 2025 r. na B2B i umowę o pracę:

Kategoria

B2B

UoP

Mediana dolnych widełek wynagrodzenia

Mediana górnych widełek wynagrodzenia

Zmiana w dolnych widełkach

Zmiana w górnych widełkach

Mediana dolnych widełek wynagrodzenia

Mediana górnych widełek wynagrodzenia

Zmiana w dolnych widełkach

Zmiana w górnych widełkach

Architecture

26 880

32 760

6,7%

2,4%

19 000

25 000

-5%

-10,7%

ERP

25 000

30 000

13,6%

6,7%

15 000

22 000

0%

7,8%

Security

25 000

29 400

13,6%

5%

17 000

23 000

13,3%

4,5%

DevOps

23100

28 560

15,6%

9,8%

16 000

22 400

12,4%

12%

AI

19 320

28 560

-3,4%

-4,5%

19 000

24 000

11,8%

-4%

Data & BI

21 840

27 400

4%

0,4%

16 000

23 000

-5,9%

-4,2%

Fullstack

21 000

26 250

4,5%

2,1%

17 000

22 000

6,3%

4,8%

Agile/Scrum Master

21 000

26 000

0%

3,2%

15 500

20 000

3,3%

-4,8%

Backend

20 160

25 200

0,8%

-3,1%

15 100

22 000

0,7%

4,8%

Product Management

20 160

25 200

9,1%

0%

16 330

21 000

11,8%

7,7%

Mobile

19 000

25 000

5,6%

6,3%

15 000

20 000

0%

0%

Frontend

18 480

23 520

8,7%

0%

15 000

20 300

0%

1,5%

Project Management

18 000

23 520

7,1%

7,7%

13 600

16 000

-4,2%

-17,1%

Embedded

16 800

23 520

-6,7%

-6,7%

13 000

19 000

-4,1%

0%

Business Analysis

19 000

23 000

2,8%

4,5%

12 000

16 000

9,1%

0,3%

System Administrator

16 800

22 680

-6,7%

-5,5%

12 000

16 000

-7,7%

-11,1%

Testing

17 000

22 000

0%

-3%

12 000

16 000

-2,8%

-5,9%

UX/UI/Design

15 000

18 000

15,4%

-8,1%

12 000

16 500

33,3%

17,9%

Support

11 550

15 000

-14,1%

-15%

9700

12 000

34,7%

33,3%

Rosną wynagrodzenia najsłabiej opłacanych specjalizacji IT

Warto zwrócić uwagę na fakt, że kolejny rok z rzędu wzrosły widełki oferowanych wynagrodzeń w najsłabiej opłacanych specjalizacjach z branży IT, chociaż głównie w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę. W kategorii Support odnotowano wzrost o 35 proc. w medianie dolnych i 33 proc. w medianie górnych widełek, a w UX/UI/Design – o ponad 33 proc. w medianie dolnych i prawie 18 proc. w medianie górnych widełek.

Ogłoszenia o pracę w IT

Chociaż dostępność ofert pracy w 2025 r. wzrosła aż o 44 proc. w stosunku do 2024 r., to struktura udziału poszczególnych kategorii nie zmieniła się znacząco. Aż 20 proc. ogłoszeń z branży IT na portalu No Fluff Jobs dotyczy specjalizacji Backend. Kolejne miejsca pod względem dostępności ogłoszeń zajmują kategorie:

  • Data & Business Intelligence – 12,4 proc. ofert,
  • Fullstack – 10,5 proc.,
  • DevOps – 7,8 proc.,
  • Testing/QA – 6,7 proc.

Wśród kandydatów i kandydatek do pracy niezmiennie największym zainteresowaniem cieszy się kategoria Frontend – na jedno miejsce zgłasza się średnio 78 osób.

Źródło: No Fluff Jobs

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Źródło: forsal.pl
oprac. Emilia Panufnik
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Tematy: oferty pracyITzarobkiinformatyk
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