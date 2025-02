W Polsce kierunki techniczne wciąż cieszą się dużą popularnością, co zapewnia nieustanny napływ talentów na rynek. W obliczu wyzwań, przed jakimi stoi sektor IT, firmy rezygnują jednak z mniej doświadczonych pracowników i koncentrują się na ekspertach w swoich dziedzinach.

Poszukiwani eksperci od nowoczesnych technologii

Według raportu „Przeglądu Wynagrodzeń i Trendów na Rynku Pracy 2025”, autorstwa Michael Page, cyberbezpieczeństwo, AI, machine learning i software development notują obecnie największe zapotrzebowanie na specjalistów.

Rośnie popyt na umiejętności integracji sztucznej inteligencji z istniejącymi systemami w organizacji oraz zabezpieczania infrastruktury przed cyberzagrożeniami.

Ze względu na wysokie koszty i ryzyko uzależnienia od dostawcy poszukiwani są także managerowie FinOps. Ich zadaniem jest zarządzanie oraz optymalizacja kosztów chmurowych, dotyczących m.in. utrzymania infrastruktury, licencji i subskrypcji, migracji danych czy wsparcia technicznego.

Rekrutacja rzadziej obejmuje nowicjuszy na rynku

Eksperci Michael Page zauważają jednak, że niesprzyjająca koniunktura w branży zmusza firmy do polegania na najbardziej doświadczonych specjalistach, posiadających ekspercką wiedzę. To przekłada się na niższą niż w latach ubiegłych liczbę rekrutacji.

Jak podkreśla Weronika Ceremuga, Business Development Manager w Michael Page, wzrost konkurencji oraz dynamiczny rozwój nowych technologii sprawiają, że przedsiębiorstwa stawiają na ekspertów, którzy są w stanie szybko dostosować się do nowych wyzwań i efektywnie realizować skomplikowane projekty.

Z tego względu liczba rekrutacji, szczególnie na stanowiska dla mniej doświadczonych osób, może rzeczywiście maleć w porównaniu do lat ubiegłych, a rynek staje się bardziej wymagający. Młodzi kandydaci muszą mieć ukończone odpowiednie studia, powinni też zdobywać doświadczenie w praktyce, w ramach staży, projektów czy wolontariatu.

Istotną rolę odgrywają również umiejętności miękkie, takie jak zdolność do pracy w zespole, komunikacja czy kreatywność. To wszystko sprawia, że aby wyróżnić się na tle konkurencji, warto inwestować w rozwój na wielu płaszczyznach.

– Z drugiej strony, sytuacja ta ma też pozytywne strony. Wysoka konkurencja na rynku pracy i większe wymagania pracodawców powodują, że profesjonaliści w branży IT muszą nieustannie się doskonalić, co w efekcie podnosi ogólny poziom kompetencji na rynku. To prowadzi do rozwoju specjalistycznych dziedzin, które stają się coraz bardziej poszukiwane. Firmy chętniej inwestują w pracowników, którzy posiadają konkretne umiejętności w tych niszowych, ale obiecujących dziedzinach – mówi Weronika Ceremuga.

– Chociaż liczba rekrutacji może być mniejsza, to wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a ci, którzy inwestują w swoje umiejętności, mają szanse na znalezienie interesującej pracy. Warto więc widzieć ten okres jako wyzwanie do jeszcze intensywniejszego rozwoju, zarówno w zakresie technicznym, jak i umiejętności adaptacyjnych – podsumowuje ekspertka.

Informatyków w Polsce dla firm nie zabraknie bo IT to wciąż popularny kierunek kształcenia wśród młodych

W obliczu rosnących kosztów energii i spadającej marżowości na znaczeniu zyskuje także trend Nearshoring Centers. W efekcie do Polski przenoszone są usługi IT z Europy Zachodniej. Ponadto eksperci Michael Page zauważają migrację pracowników niższego szczebla do Indii i Filipin. Nad Wisłą pozostają natomiast specjaliści średniego i wyższego szczebla, zwłaszcza w zarządzaniu IT, inżynierii oprogramowania oraz konsultingu.

Według raportu „Przeglądu Wynagrodzeń i Trendów na Rynku Pracy 2025” w Polsce techniczne kierunki studiów wciąż cieszą się dużą popularnością. Liczba ich absolwentów utrzymuje się na wysokim poziomie. W efekcie obserwuje się stabilny, stały napływ nowych talentów na rynek pracy w IT.

– Obecnie obserwujemy zmniejszone zainteresowanie firm zatrudnianiem mniej doświadczonych pracowników w obszarach, które wcześniej cieszyły się dużą popularnością, takich jak rozwój oprogramowania i testowanie oprogramowania. W tych dziedzinach kandydaci napotykają coraz większe trudności w znalezieniu pracodawcy, ponieważ firmy preferują doświadczonych pracowników, których czas wdrożenia w nowy projekt jest krótszy niż w przypadku osób z mniejszym doświadczeniem – komentuje Wojciech Kasiński, Senior Consultant w Michael Page Technology.

– Znajdujemy się obecnie w sytuacji, w której kandydaci w większości obszarów IT nie mogą swobodnie wybierać między ofertami pracy lub stawiać warunków dotyczących pracy zdalnej czy benefitów pozapłacowych. Niemniej jednak, obszary związane z przetwarzaniem danych, sztuczną inteligencją oraz cyberbezpieczeństwem nadal dynamicznie się rozwijają, a zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach utrzymuje się na wysokim poziomie lub rośnie. Młode osoby, które chcą zapewnić sobie dobrą pozycję na rynku pracy, powinny koncentrować się na rozwoju swoich kompetencji technicznych, szczególnie w wymienionych obszarach – dodaje ekspert.

Zmieniają się też priorytety wśród osób wkraczających na rynek pracy w IT. Coraz większą uwagę przykuwają one do wartości firm, do których aplikują.

Zależy im przede wszystkim na tym, aby standardy etyczne organizacji były zgodne z osobistymi przekonaniami. Ponadto kandydaci coraz częściej unikają nieetycznych branż.

Oferta: wysokie zarobki, konkurencyjne benefity – na to mogą liczyć dobrzy specjaliści w branży IT

Wynagrodzenia w IT utrzymują się na stabilnym poziomie. Wzrosty obserwuje się w najbardziej pożądanych obszarach, takich jak AI, machine learning i cyberbezpieczeństwo. Przykładowo Security Engineer może obecnie liczyć na wynagrodzenie w granicach 18-25 tys. zł brutto, Data Engineer – 20-30 tys. zł brutto, Machine Learning Engineer – 23-30 tys. zł brutto, zaś Cloud Engineer – od 25 tys. do nawet 31 tys. zł brutto. Warto dodać, że firmy gotowe są płacić więcej za wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Do wynagrodzeń dochodzą też dodatkowe benefity, takie jak opieka medyczna, czy MultiSport. Bardzo ważne są również kwestie rozwojowe, w tym szkolenia czy certyfikaty, które zapewnia pracodawca – mają one istotne znaczenie szczególnie dla osób specjalizujących się w środowisku chmurowym.

Elastyczność pod kątem pracy zdalnej i godzin pracy, to kolejny z elementów, który wyjątkowo cenią sobie pracownicy IT, przede wszystkim zajmujący samodzielne stanowiska.

Niesprzyjająca koniunktura w IT przekłada się na sytuację na rynku pracy i procesy rekrutacyjne w tym sektorze. Firmy poszukują ekspertów, od których oczekuje się nie tylko twardych umiejętności, ale także wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich, takich jak komunikacja, praca zespołowa i empatia.