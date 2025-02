Firma Kondo&Partners Consulting w lutym opublikowała raport Fashion&Brands: Polska Perspektywa, którego celem było poznanie percepcji marek odzieżowych przez Polki i Polaków. Pokazuje on, iż w ostatnim czasie Polacy najczęściej kupowali ubrania dobrze znanych marek. W czołowej dziesiątce znalazły się takie marki jak Sinsay - 30 proc. respondentów, H&M – 26 proc., 4F - 20 proc. i Reserved - 20 proc.

Trzy z nich – Sinsay, Reserved i 4F – są polskie. Pokazuje to, że polscy producenci mogą konkurować z firmami zagranicznymi. Żeby robić to skutecznie, konieczne jest jednak obranie odpowiedniej strategii i śledzenie globalnych trendów.

Szybsze reagowanie na modowe trendy – to główna szansa na konkurencyjność

Jak podkreśla Martyna Skibicka, ekspertka ds. brand experience i marketingu w Kondo&Partners Consulting, wiedza o globalnych trendach to jedno, ale ich prawidłowe zastosowanie, tak aby rezonowały z klientami w Polsce, jest trudne. Polskie marki fast-fashion, aby konkurować z zagranicznymi brandami, muszą przyjąć szybsze cykle produkcyjne i zwiększyć swoje możliwości prognozowania trendów.

– Marki z wieloletnią tradycją mogą z kolei wprowadzać bardziej współczesne projekty, aby wypełnić lukę między tradycją a nowoczesnością. Polskie marki mogą wykorzystywać te same trendy, co globalni gracze, ale powinny uczynić je bardziej dopasowanymi dla odbiorców w Polsce. Do tego potrzebne są umiejętności i know-how – rekomenduje Martyna Skibicka.

Jak przekonują specjaliści Kondo&Partners globalne marki, takie jak Zara i H&M, przodują w prognozowaniu trendów i innowacji, utrzymując swoją dominację w sektorze szybkiej mody.

Brandy te konsekwentnie wprowadzają kolekcje uwzględniające aktualne światowe trendy. Co więcej, liderzy tacy jak Nike i Adidas nieustannie przesuwają granice w zakresie innowacji produktowych, integrując najnowocześniejsze technologie, aby poprawić zarówno wydajność, jak i estetykę.

Polskie marki przyjmują bardziej zachowawcze podejście do wdrażania szybkich cykli mody i nowych technologii, co może stanowić wyzwanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Aby pozostać konkurencyjnymi, powinny one priorytetowo traktować inwestycje w najlepsze praktyki procesów rozwoju produktów, możliwości prognozowania trendów i postęp technologiczny zgodny ze światowymi standardami.

Moda – tak, ale cena i trwałość przede wszystkim

Na decyzje zakupowe Polaków ma wpływ wiele czynników, ale najbardziej kluczowe są: cena (26 proc.), jakość (21 proc.) i trwałość (18 proc.).

Ekologia oraz reputacja marki okazują się mieć najmniejsze znaczenie, co stanowi niepokojący sygnał.

Niewielu respondentów potrafiło wskazać ekologiczne marki odzieżowe, co sugeruje niski poziom zainteresowania tym tematem.

Taki brak uwagi dla ekologii i reputacji marki może wskazywać na potrzebę większego edukowania konsumentów oraz promowania zrównoważonych praktyk w branży odzieżowej.

Co wybiera lojalny klient: modę, jakość czy szybką reakcję na trendy

Na lojalność konsumentów wobec konkretnego brandu największy wpływ ciągle ma cena (70 proc.), a także preferowany design ubrań (63 proc.) i konsekwentnie wysoką jakość (54 proc.). Co ciekawe, design wpływa na na lojalność 67 proc. kobiet i 59 proc. mężczyzn.

– Podczas gdy polskie marki są cenione za jakość, pozostają w tyle pod względem innowacyjności produktów i trendów. Z kolei globalne marki przodują w oferowaniu równowagi między przystępną ceną, jakością i aktualnością trendów. Aby rodzime brandy mogły skutecznie konkurować, zwłaszcza w segmencie fast-fashion i premium, muszą wprowadzać innowacje w projektowaniu produktów bez uszczerbku dla ich jakości – tłumaczy Sho Kondo, managing partner w Kondo&Partners.

Budowy lojalności polskie marki również mogą uczyć się od zagranicznej konkurencji.

Firmy te budują aspiracyjne narracje, które wykraczają poza ofertę produktów, aby kultywować marki kojarzące się ze stylem życia. Na przykład Nike uosabia styl życia oparty na atletyzmie i determinacji poprzez swoje kultowe hasło „Just Do It”, rezonujące z konsumentami, którzy aspirują do prowadzenia aktywnego stylu życia. Z kolei marki takie jak Lululemon, integrują swoje produkty z szerszą narracją luksusu i dobrego samopoczucia, przemawiając do konsumentów poszukujących holistycznego stylu życia.

Zakup: Polacy wciąż ostrożnie wydają pieniądze na ubrania, to już trend czy etap przejściowy

16 proc. badanych konsumentów w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie kupiło ubrania żadnej marki. Częściej brak zakupów deklarowali mężczyźni (20 proc.), niż kobiety (12 proc.), a także przedstawiciele starszych generacji (26 proc. przedstawicieli baby boomers oraz 19 proc. przedstawicieli pokolenia X).

Jak twierdzą specjaliści Kondo&Partners w 2025 r. największe szanse na wzrost mają duzi gracze oferujący produkty w przystępnych cenach, którzy potrafią utrzymać konkurencyjność cenową. Równocześnie marki premium z wyraźnie zdefiniowaną wartością i wyróżniającymi się produktami mogą znaleźć nisze do rozwoju. Przewagę zyskają podmioty o ugruntowanej pozycji, które dysponują zasobami na inwestycje w technologie, marketing i optymalizację procesów.