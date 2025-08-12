Dodatkowe 500 zł na każde dziecko w ramach bonu edukacyjnego w 2025 roku! Sprawdź, jak i do kiedy złożyć wniosek o nowe wsparcie dla rodziców

Gmina Wadowice, jako jedyna w kraju, po raz czwarty z rzędu oferuje swoim mieszkańcom unikalne wsparcie w postaci Wadowickiego Bonu Edukacyjnego. Inicjatywa ta, finansowana w całości z budżetu gminy, ma na celu ułatwienie uczniom dostępu do szerokiej gamy płatnych zajęć pozalekcyjnych, wspierając tym samym ich rozwój i edukację. Jak podkreśla burmistrz Bartosz Kaliński, program ten jest dostępny dla wszystkich dzieci z gminy, niezależnie od tego, do której szkoły uczęszczają. W poprzedniej edycji programu, jak poinformował burmistrz, gmina Wadowice przyznała ponad 2,8 tysiąca świadczeń dla 2,15 tysiąca rodzin, przeznaczając na ten cel łączną kwotę 1,41 miliona złotych. Warto dodać, że wprowadzenie Bonu Edukacyjnego było jedną z kluczowych obietnic wyborczych Bartosza Kalińskiego, który pełni funkcję burmistrza Wadowic od 2018 roku.

Wadowicki Bon Edukacyjny

Wadowicki Bon Edukacyjny to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł, które jest przeznaczone dla każdego dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej (klasy I-VIII) na terenie gminy Wadowice. Bon można wykorzystać na różne dodatkowe zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe lub terapeutyczne, takie jak:

zajęcia plastyczne, muzyczne,

basen,

treningi sportowe,

korepetycje i warsztaty edukacyjne,

zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne,

zakup materiałów do realizacji zajęć dodatkowych.

Wadowicki Bon Edukacyjny stanowi realną pomoc finansową dla rodziców, pozwalającą na pokrycie kosztów dodatkowych zajęć dla dzieci. Wybór konkretnej formy aktywności – czy to korepetycji, zajęć sportowych, artystycznych, czy rehabilitacyjnych – leży wyłącznie w gestii rodziców i ich pociech. Gmina nie prowadzi weryfikacji sposobu wydatkowania przyznanych środków, a samo świadczenie jest zwolnione z opodatkowania.

Wniosek o Wadowicki Bon Edukacyjny

Wnioski o Wadowicki Bon Edukacyjny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach (ul. E. i K. Wojtyłów 4, parter, pok. nr 1) lub elektronicznie przez ePUAP czy e-Doręczenia w okresie od 1 sierpnia 2025 roku do 31 października 2025 roku. Rzecznik urzędu, Małgorzata Targosz-Storch, precyzuje, że świadczenie skierowane jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych zamieszkujących teren gminy Wadowice. Co istotne, przyznanie bonu nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Przysługuje on jednemu z rodziców, a decyduje kolejność zgłoszeń.

Najważniejsze informacje na temat programu Wadowicki Bon Edukacyjny

Oto najważniejsze informacje na temat Wadowickiego Bonu Edukacyjnego: