Wyższe opłaty za śmieci od 1 września. Podwyżka rachunków o 30 proc.

W lipcu krakowscy radni, większością 24 głosów (KO i Nowa Lewica) przy 17 głosach sprzeciwu (PiS i Kraków dla Mieszkańców), zatwierdzili podwyżkę opłat za wywóz śmieci, która zaczęła obowiązywać od 1 września. Zgodnie z decyzją, stawka za segregowane odpady wzrosła o około 30 proc., osiągając 35 zł za osobę.

Przyczyny podwyżki opłat za śmieci i argumenty magistratu

Krakowski magistrat uzasadnia podwyżkę rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, które w latach 2022-2025 wzrosły o ponad 51 proc., podczas gdy wpływy zwiększyły się zaledwie o 2,37 proc. Wzrost ten doprowadził do deficytu finansowego, który w 2025 roku ma wynieść 77,9 mln zł, a w 2026 roku - 112,5 mln zł.

Urzędnicy wskazują, że jest to pierwsza podwyżka od trzech lat, a nowa cena nadal będzie stosunkowo niska, stanowiąc około 55 proc. maksymalnej stawki dopuszczonej przez ustawę (63,34 zł). Podkreślają również, że opłaty w Krakowie są najniższe w porównaniu z okolicznymi gminami, gdzie w czterech z nich wynoszą 40 zł lub więcej.

Główne argumenty za podwyżką opłat za wywóz śmieci

Oto główne argumenty przemawiające za podwyżką opłat za wywóz śmieci:

Inflacja – ogólny wzrost cen wpływający na koszty operacyjne.

Wzrost ilości śmieci – coraz większa ilość odpadów generowanych przez mieszkańców.

Wymogi środowiskowe i prawne – konieczność spełniania wyższych poziomów recyklingu oraz rozszerzenie zakresu usług (np. zbiórka tekstyliów).

Spadek cen surowców wtórnych – mniejsze dochody z odsprzedaży materiałów recyklingowych.

Podwyżka opłat za wywóz śmieci a krytyka opozycji

Radni z klubów PiS i Kraków dla Mieszkańców sprzeciwiali się podwyżce, argumentując, że jest ona zbyt drastyczna i uderzy w uboższych mieszkańców. Bezskutecznie proponowali, by podnosić opłaty stopniowo (np. o 1,2 lub 3 złote), a nie od razu o 8 zł. Uważali, że podwyżki nie są przeznaczone na oszczędności dla miasta, a stanowią formę "łupienia" biedniejszych obywateli.

Opłaty za wywóz śmieci w Polsce

Opłaty za wywóz śmieci w Polsce w 2025 roku znacznie wzrosły i różnią się w zależności od gminy. Średnia miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi od około 27 do 46 zł od osoby, a w niektórych miejscach może być jeszcze wyższa. Wzrost cen wynika m.in. z podwyższenia płacy minimalnej, inflacji, wzrostu cen paliwa oraz kosztów zagospodarowania odpadów. Dla przykładu, w Radomiu za jednoosobowe gospodarstwo domowe opłata wynosi około 41 zł miesięcznie, a w Mietkowie nawet 46 zł. W Lublinie naliczana jest stawka 36 zł dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych i 42 zł dla domów jednorodzinnych. W niektórych gminach dostępne są ulgi, np. za kompostowanie bioodpadów czy dla rodzin wielodzietnych. W przypadku braku segregacji śmieci opłaty mogą być nawet kilkakrotnie wyższe.