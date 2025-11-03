Dofinansowanie do ogrzewania w 2025 roku. Sprawdź, czy dostaniesz bon ciepłowniczy w wysokości nawet 5250 zł

Rząd ogłosił projekt ustawy o bonie ciepłowniczym, który ma zastąpić dotychczasowe, powszechne mechanizmy wsparcia wprowadzone w 2022 roku w odpowiedzi na kryzys energetyczny. Nowe przepisy mają koncentrować się na pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Maksymalna kwota dofinansowania na drugą połowę 2025 roku ma wynieść 1750 zł. W ramach tej inicjatywy planowane jest również przedłużenie mrożenia cen energii, z maksymalną stawką 500 zł za 1 MWh.

Reklama

Bon ciepłowniczy - kryteria i wysokość wsparcia

Bon ciepłowniczy jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego i płacą powyżej 170 zł za 1 GJ. Obowiązują progi dochodowe:

3272,69 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

2454,52 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że w przypadku przekroczenia progu dochodowego, wysokość bonu zostanie obniżona o kwotę nadwyżki. Minimalna kwota wsparcia to 20 zł. Bon będzie wypłacany jednorazowo w dwóch turach. Łączna maksymalna kwota wsparcia za półtora roku to 5250 zł.

Wysokość bonu ciepłowniczego w 2025 i 2026 roku

Na drugą połowę 2025 roku (od 1 lipca do 31 grudnia) można otrzymać:

500 zł – jeśli cena ciepła wynosi 170–200 zł/GJ.

1000 zł – jeśli cena wynosi 200–230 zł/GJ.

1750 zł – jeśli cena przekracza 230 zł/GJ.

Na 2026 rok (od 1 stycznia do 31 grudnia) stawki będą wyższe:

1000 zł – jeśli cena ciepła wynosi 170–200 zł/GJ.

2000 zł – jeśli cena wynosi 200–230 zł/GJ.

3500 zł – jeśli cena przekracza 230 zł/GJ.

Wnioski o bon będzie można składać do urzędów gmin, a ostateczne rozliczenie ma obowiązywać do 2031 roku.

Mrożenie cen energii i opłata mocowa

Pomimo prezydenckiego weta w sprawie ustawy wiatrakowej, która zawierała zapisy o mrożeniu cen energii, rząd zamieścił je w projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym. Zarówno rząd, jak i prezydent Karol Nawrocki popierają dalsze mrożenie cen na poziomie 500 zł za 1 MWh. Dodatkowo, projekt ustawy zakłada również modyfikację zasad naliczania opłaty mocowej, aby uczynić je bardziej przejrzystymi. Ustawa ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów 9 września 2025 roku, a następnie trafi do parlamentu i do podpisu prezydenta.

Bon ciepłowniczy - najważniejsze informacje

Bon ciepłowniczy to wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które korzystają z ciepła systemowego i płacą za nie ceny przekraczające 170 zł za gigadżul (GJ). Bon jest przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych: do 3272,69 zł miesięcznie dla jednoosobowych gospodarstw domowych oraz do 2454,52 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę," co oznacza, że wsparcie jest przyznawane także przy przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota jest wtedy pomniejszana o nadwyżkę. Wysokość bonu zależy od ceny ciepła i jest wypłacana dwukrotnie: za drugą połowę 2025 roku oraz za rok 2026. Kwoty wsparcia wynoszą od 500 zł do 1750 zł w drugiej połowie 2025 roku i od 1000 zł do 3500 zł w 2026 roku, w zależności od przedziału cen za gigadżul. Minimalna kwota bonu to 20 zł. Bon ma na celu pomóc gospodarstwom domowym w pokryciu kosztów ogrzewania w sytuacji rosnących cen ciepła. Wnioski o bon będą składane lokalnie, w urzędach gminnych czy miejskich.