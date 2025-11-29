Kształtowanie się cen węgla na rynku detalicznym

W październiku 2025 roku, ceny węgla w Polsce charakteryzowały się dużą rozpiętością, odzwierciedlającą jakość surowca. Najtańsze produkty, zazwyczaj o niższej kaloryczności, można było nabyć już w przedziale od około 340 do 400 zł za tonę. Natomiast za węgiel o wyższej wartości opałowej konsumenci musieli zapłacić znacznie więcej – od 1650 do 1700 zł za tonę. Tak znaczące różnice w cenach wynikały z wielu powiązanych czynników, w tym z regionalnych uwarunkowań rynkowych oraz aktualnych kursów walut.

Oferta węglowa Polskiej Grupy Górniczej (PGG)

Ceny oferowane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) pozostawały konkurencyjne w stosunku do szerokiego rynku detalicznego, co czyniło ich asortyment atrakcyjnym dla wielu kupujących. W sklepie internetowym PGG (sklep.pgg.pl) w październiku 2025 roku ceny węgla utrzymywały się na stabilnym poziomie.

Węgiel luzem (dotyczący m.in. sortymentów typu orzech i kostka z kopalń Jankowice, Sośnica, Piast, Ziemowit oraz Marcel) był dostępny w cenie od 1150 zł za tonę.

W przypadku węgla pakowanego (w big-bagi lub na paletach), koszt kształtował się od około 1400 zł za tonę, zależnie od specyfikacji i miejsca odbioru.

Cena worków 20-kilogramowych wynosiła od 28 do 32 zł za sztukę, co przekładało się na około 1400–1600 zł za tonę w przeliczeniu.

Największym uznaniem wśród klientów PGG cieszyły się znane marki takie jak Karlik, Pieklorz czy Karolinka, doceniane zarówno za obiecane parametry techniczne, jak i za sprawdzoną jakość. PGG oferuje również możliwość zakupu nawet pojedynczego worka, co jest udogodnieniem dla osób, które chcą przetestować nowy rodzaj opału przed podjęciem decyzji o większym zamówieniu.

Czynniki wpływające na ceny węgla

Sezonowość miała istotny wpływ na kształtowanie się cen węgla – najkorzystniejszy czas na zakup przypadał na wiosnę, z tendencją wzrostową jesienią i zimą. Ponadto, rosnące koszty związane z emisją CO₂ również przyczyniały się do podwyżek. W związku z tym, eksperci doradzali zakup opału przed nadejściem zimy, co miało na celu nie tylko oszczędności, ale także uniknięcie wyższych kosztów transportu oraz długich kolejek w składach, zapewniając kupującym większy komfort.

Zmiany w nazewnictwie paliw węglowych

Warto odnotować, że od 1 grudnia 2024 roku weszła w życie zmiana, która wykluczyła używanie nazwy "ekogroszek", którą ustawodawca uznał za mogącą wprowadzać konsumentów w błąd. Zamiast niej wprowadzono oficjalne określenia takie jak "węgiel groszek" czy "groszek premium". Były wiceminister gospodarki, Jerzy Markowski, komentując tę zmianę, określił nazwę "ekogroszek" jako "ściemę", ponieważ sposób produkcji nie gwarantował żadnych rzeczywistych parametrów ekologicznych. Z zadowoleniem przyjął on fakt uporządkowania tego nazewnictwa.

Przegląd cen drewna opałowego w listopadzie 2025

Ceny drewna opałowego na rynku detalicznym i w hurtowniach oscylowały w przedziale od 150 do 500 zł za metr sześcienny, w zależności od gatunku i jakości. Najtańsze było drewno iglaste (np. sosna, świerk), dostępne od 172 zł/m sześć. Najdroższe okazało się drewno liściaste, takie jak buk i grab, którego ceny mogły sięgać 550 zł/m sześć. Ceny drewna opałowego S4 (surowiec pozyskiwany przez nabywcę) różniły się w zależności od regionu i gatunku.