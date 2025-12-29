Na dziś GDDKiA zakłada przeprowadzenie przetargów na budowę dróg o długości co najmniej 212 km, który może wzrosnąć o kolejne ponad 47 km.

Zaplanowane na przyszły rok przetargi obejmą ponad 161 km dróg z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK) oraz ponad 51 km obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100).

Przypomnijmy, że obecnie w przetargu mamy 42 zadania o łącznej długości ponad 565 km i szacunkowej wartości ponad 23,5 mld zł.

Cel 7980 km dróg szybkiego ruchu coraz bliżej

Lista nowych odcinków dróg szybkiego ruchu, jakie są na liście do zbudowania, aby osiągnąć planowaną sieć autostrad i dróg ekspresowych jest coraz krótsza. Docelowa długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce planowana jest na około 7980 km, w tym około 2100 km autostrad.

Na koniec 2025 r. będziemy mieli 5465,7 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1894,5 km autostrad i 3571,2 km dróg ekspresowych.

W realizacji jest jeszcze 57,4 km autostrad i 1024,4 km dróg ekspresowych (nie wliczając dobudowy II jezdni na istniejących, jednojezdniowych odcinkach). W przetargach na realizację jest kolejne 25,5 km autostrad i 243,5 km dróg ekspresowych.

Do osiągnięcia zakładanego celu brakuje jeszcze ogłoszenia przetargów na ok. 1160 km dróg szybkiego ruchu, w tym ponad 120 km autostrad i blisko 1040 km dróg ekspresowych.

Lista ciągów dróg, dla których GDDKiA będzie gotowa ogłaszać postępowania przetargowe w 2026 r.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (161,3 km):

S11 Kórnik - Jarocin,

S11 Jarocin - Ostrów Wielkopolski,

S11 Radzionków - Piekary Śląskie,

S19 Białystok Zachód - Białystok Księżyno,

S19 Białystok Księżyno - Białystok Południe, z odcinkiem DK65,

S19 Białystok Południe - Deniski.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (51,2 km):

DK15 obwodnica Kowalewa Pomorskiego (woj. kujawsko-pomorskie),

DK15 obwodnica Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa (woj. wielkopolskie),

DK46 obwodnica Lędzin (woj. opolskie),

DK53 obwodnica Ostrołęki (woj. mazowieckie),

DK60 obwodnica Łącka (woj. mazowieckie),

DK73 i 79 obwodnica Chmielnika na odcinku Holendry - Chmielnik (woj. świętokrzyskie),

DK79 obwodnica Osieka (woj. świętokrzyskie).

Przetargi planowane warunkowo (47,6 km):

DK22 i 25 obwodnica Człuchowa (woj. pomorskie),

DK42 obwodnica Starachowic (woj. świętokrzyskie),

DK46 obwodnica Blachowni i Herb (woj. śląskie).

W 2026 r. kierowcy zyskają ponad 290 km nowych dróg

W 2026 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do użytku ponad 290 km nowych dróg, w tym m.in. 62 km drogi S6 między Słupskiem a Bożepolem Wielkim - poinformował w poniedziałek p.o. generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.

Woźniak przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że GDDKiA planuje oddać 290,4 km nowych dróg, na co złoży się 57,4 km autostrad, 178 km dróg ekspresowych i 55 km obwodnic.

Podkreślił, że będą to m.in. cztery odcinki S6 o łącznej długości 62 km na trasie Słupsk - Bożepole Wielkie. Wyjaśnił, że dzięki temu Pomorze będzie miało wzdłuż wybrzeża połączenie między Gdańskiem a Szczecinem. Wśród planowanych do oddania przez GDDKiA dróg znajduje się też sześć odcinków S19 o łącznej długości 79 km oraz obwodnica Pułtuska DK61 o długości 19,8 km.

Ponadto Dyrekcja, jak poinformował Woźniak, planuje w przyszłym roku ogłosić przetargi na 260 km nowych dróg i dodał, że od przyszłego roku do 2030 r. GDDKiA planuje przeznaczać na inwestycje 20 mld zł rocznie.

Przypomniał, że w 2025 roku do ruchu oddano 390,4 km nowych dróg oraz zawarto 23 umowy na 175,7 km - sześć umów stanowiły drogi ekspresowe (47,5 km), a 17 - obwodnice oraz nowa droga krajowa do przyszłej elektrowni jądrowej (128,2 km). Droga ta połączy trasę S6 z elektrownią Lubiatowo-Kopalino.

Źródło GDDKiA, PAP