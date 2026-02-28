Wizz Air zawiesza loty do Izraela i krajów regionu

„Wizz Air potwierdza, że w związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie, linia zawiesza ze skutkiem natychmiastowym wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu – do dnia 7 marca włącznie” – poinformował w oświadczeniu przesłanym PAP manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air Salvatore Gabriele Imperiale.

Linia monitoruje sytuację i zastrzega możliwe zmiany

Spółka podała także, że „linia na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i pozostaje w stałym kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami ds. bezpieczeństwa lotniczego, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz właściwymi organami administracji państwowej”. Dodano, że „decyzje operacyjne będą nadal weryfikowane, a rozkład lotów może ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji”.

Informacje dla pasażerów i możliwe opcje

„Zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie może to spowodować, i dziękujemy naszym klientom za zrozumienie. Pasażerowie z rezerwacjami objętymi zmianami zostaną poinformowani bezpośrednio i otrzymają informacje o dostępnych możliwościach” – poinformował Salvatore Gabriele Imperiale.

LOT także odwołuje loty do Izraela

W sobotę loty do Izraela odwołał także PLL LOT. Polski przewoźnik poinformował, że odwołanie połączeń związane jest z zamknięciem przestrzeni powietrznej przez Izrael.

W sobotę Izrael i USA zaatakowały Iran. Minister obrony Izraela Israel Kac informował o uderzeniu i dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził „stan wyjątkowy w całym kraju”. Z kolei prezydent Donald Trump mówił, że USA rozpoczęły dużą operację wojskową przeciwko Iranowi. (PAP)

