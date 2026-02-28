"(...) z powodu kolejnych zamknięć przestrzeni powietrznej w regionie rejs PLL LOT LO121 z Warszawy do Dubaju zawraca do Warszawy" - przekazał w sobotę na platformie X rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Reklama

Wcześniej informował on o wstrzymaniu lotów maszyn polskiego przewoźnika do Izraela.

„Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (…), wszystkie rejsy PLL LOT do i z TLV w tym okresie zostaną odwołane” – napisał w sobotę rano na X Moczulski.

Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.

O wstrzymaniu połączeń z Izraelem, z Dubajem i Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz z Ammanem w Jordanii informował także w sobotę Wizz Air.

Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła dużą operację bojową w Iranie. O ataku informował w sobotę minister obrony Izraela Israel Kac.(PAP)

ms/ pad/