Termin nałożenia kary porządkowej

Kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego przez pracodawcę oraz dodatkowo po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia przez pracownika. Innymi słowy jeśli pracodawca zapoznał się z nagraniem z monitoringu na którym pracownik pije alkohol ma dwa tygodnie na wymierzenie kary porządkowej. Natomiast jeśli z nagraniem zapozna się po dwóch miesiącach i tygodniu, ma tylko kolejny tydzień na reakcje. Gdy minie trzy miesiące od zapoznania się z nagraniem przez pracodawcę nie może już podjąć żadnych formalnych działań wynikających z przepisów kodeksu pracy.

Reklama

Postępowanie pracodawcy względem pracownika

Kara porządkowa może być zastosowania tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Z tej czynności należy sporządzić notatkę. Natomiast jeśli pracownik jest nieobecny w pracy i w związku z tym nie może być wysłuchany- termin dwutygodniowy na nałożenie kary nie biegnie, a rozpoczęty ulega zawieszaniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. I tak jeśli pracodawca dowiedział się o piciu alkoholu w pracy przez pracownika a ten za dwa dni udał się na urlop albo zachorował pracodawca ma niejako więcej czasu-cały okres nieobecności-na zastanowienie się jakie działania powinien podjąć w stosunku do pracownika. Po powrocie pracownika do pracy pracodawca będzie jeszcze miał 12 dni na wymierzenie kary porządkowej. Należy pamiętać, że w terminie 14 dni zawiera się również wysłuchanie pracownika. Dopiero po tym zdarzeniu pracodawca może ukarać pracownika nawet jeśli już wcześniej podjął decyzję. Niedopuszczalne jest sekwencja zdarzeń, że pracodawca wysłuchuje pracownika, a następnie bezpośrednio po tej wypowiedzi przedstawia dokument z którego wynika ukaranie karą porządkową.

Kryteria nałożenia kary porządkowej

Pracodawca nakładając na pracownika karę porządkową musi brać pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Właściwe jest rozważenie przez pracodawcę czy sytuacja się powtórzyła, a wcześniej pracodawca odbył z pracownikiem rozmowę wskazującą na nieakceptowanie zaistniałych uchybień np. palenia w miejscu pracy jako niezgodnego z przepisami przeciwpożarowymi w budynku. Pracodawca powinien też wziąć pod uwagę przy wymierzaniu kary porządkowej czy poza przysłowiowym dymkiem w przestrzeniach biurowych pracownik wykonuje swoje obowiązku rzetelnie.

Zawiadomienie pracownika o zastosowanej karze porządkowej

Pracownik musi otrzymać zawiadomienie o zastosowanej przez pracodawcę karze porządkowej na piśmie, wskazujące rodzaj i datę naruszenia obowiązków pracowniczych oraz informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. W interesie pracodawcy jest pokwitowanie odebrania zawiadomienia przez pracownika na drugim egzemplarzu dokumentu, który składa się do akt osobowych.

Prawo pracownika do odwołania się od kary porządkowej

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw do pracodawcy. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika organizacji związkowej. Jeśli pracodawca nie odrzuci sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia znaczy to że uwzględnił stanowisko pracownika. W odmiennych okolicznościach pracownik może w ciągu 14 dnia od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej przez pracodawcę lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.