KSeF + ZUS + nowe uprawnienia PIP pozwolą szybko analizować umowy B2B

Gazeta wyjaśniła, że połączenie KSeF z danymi m.in. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nowymi uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy stworzy system, który pozwoli administracji publicznej szybko i automatycznie analizować umowy B2B.

„Do tej pory wykrywanie fikcyjnego samozatrudnienia było trudne, czasochłonne i często nieskuteczne. Wymagało wizyty w terenie, analizy umów, przesłuchań i nierzadko inicjatywy samego zainteresowanego” - napisał „DGP”. Po uruchomieniu KSeF kontrola ma opierać się głównie na analizie danych, a kluczową rolę przejmą systemy informatyczne.

„Administracja zyska pełny, spójny obraz tego, kto, komu i jak często wystawia faktury, na jakie kwoty i w jakiej strukturze – powiedziała cytowana przez „DGP” Joanna Stolarek, doradca podatkowy z kancelarii Raczkowski.



Gazeta wyjaśniła, że system będzie w stanie automatycznie wychwytywać schematy charakterystyczne dla fikcyjnych umów B2B. (PAP)

