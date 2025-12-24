Koniec roku to z jednej strony czas podsumowań, a z drugiej snucia planów na kolejny. To właśnie był temat przewodni briefingu prasowego członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

23 grudnia 2025 ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz wiceminister Sebastian Gajewski spotkali się z dziennikarzami, by opowiedzieć o pierwszej wolnej od pracy Wigilii oraz o zmianach w prawie pracy i systemie zabezpieczenia społecznego, które wejdą w życie z początkiem roku 2026.

Pierwszym punktem spotkania była wolna Wigilia.

To zmiana, o którą w zeszłym roku walczyliśmy bardzo zdecydowanie, bo wiemy, jak ważny jest czas spędzony z rodziną. Wiemy, jak ciężko pracują Polki i Polacy, i jak bardzo wyczekują na ten okres, w którym mogą odetchnąć, odpocząć, zrelaksować się i spędzić czas tak, jak tego chcą najbardziej – z bliskimi lub w jakikolwiek inny sposób. Wolna od pracy Wigilia to był taki postulat często przywoływany przez polityków różnych ugrupowań. Przywoływany, podnoszony, ale nigdy nie wprowadzony. Do czasu. Do czasu, aż tej zmiany dokonaliśmy, i już jutro, czyli 24 grudnia polskie rodziny będą mogły spędzić ze sobą więcej czasu. Na święta będzie można dojechać nieco wcześniej, a zatem nieco bezpieczniej. To dobra i ważna zmiana, której doświadczy nawet 13 milionów pracujących Polek i Polaków- mówiła podczas briefingu prasowego ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Jak dodała, nawet w branżach pracujących tego dnia, za dzień ustawowo wolny od pracy przysługują dodatkowe uprawnienia, np. dzień wolny lub dodatkowe wynagrodzenia, dlatego jest to zmiana korzystna dla wszystkich pracujących Polek i Polaków.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że chociaż wolną Wigilię poprzedziły trzy niedziele handlowe, nie oznaczało to, że pracownicy handlu wszystkie je musieli spędzić w pracy. Ustawa zagwarantowała im maksymalnie dwie niedziele pracujące w grudniu.

Staż pracy liczony na nowo - rewolucyjne zmiany

Kilka dni po świętach w życie wejdzie ustawa stażowa – jedna z najważniejszych od lat zmian na rynku pracy. Do stażu pracy będą wliczane także te okresy, które do tej pory były kompletnie ignorowane. To m.in. praca na zleceniu i prowadzenie własnej działalności. Przez lata prawo traktowało setki tysięcy osób, jakby dopiero zaczynały karierę zawodową, mimo że pracowały uczciwie przez 10, 15 czy 20 lat. Tyle że nie na etacie, co było głęboko niesprawiedliwe.

Ważne Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. w sektorze publicznym, a w sektorze prywatnym po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Większy staż to dłuższy urlop, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, ale też dostęp do ofert pracy, które wymagają określonego doświadczenia. To szczególnie ważne w sektorze publicznym, który musi dziś konkurować o specjalistów.

Ministra mówiła też o tym, że od 1 stycznia 2026 ruszamy z zasadniczą częścią pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia.

Co jeszcze się zmieni od 1 stycznia 2026?

O kolejnych ważnych zmianach – emeryturach czerwcowych i podwyżce zasiłku pogrzebowego – opowiedział wiceminister Sebastian Gajewski.

Emerytury czerwcowe

Emerytury czerwcowe to problem osób urodzonych po 1948 roku, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019. Jeżeli złożyły wniosek w czerwcu, to ich świadczenie jest niższe niż osób, które złożyły wniosek w kwietniu czy w maju. Suma wskaźników waloryzacji kwartalnej, którymi zostałyby objęte składki emerytalne oraz kapitał początkowy przy przejściu na emeryturę w kwietniu lub maju, jest zazwyczaj wyższa od wskaźnika waloryzacji rocznej, który stosuje się przy ustalaniu emerytury w czerwcu danego roku - stąd wynikał problem niższych świadczeń tej grupy osób.

Rozwiązanie przygotowane w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu ponownie ustali emerytury i renty rodzinne osób, które w latach 2009-2019 przeszły na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu.

To zmiana ważna i oczekiwana. W pierwszym kwartale 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzje wobec wszystkich emerytów i rencistów, których ta zmiana dotyczy, podwyższające świadczenia

- zaznaczył wiceminister Sebastian Gajewski.

Jak to wygląda w liczbach? Regulacje obejmą około 103 tys. osób (95,5 tys. osób pobierających emerytury i 8 tys. osób pobierających renty rodzinne). Szacowana przeciętna podwyżka to ok. 220 zł.

Wyższy zasiłek pogrzebowy

Również od 1 stycznia 2026 roku po raz pierwszy od lat wzrośnie kwota zasiłku pogrzebowego.

Co ważne, kwota zasiłku pogrzebowego będzie waloryzowana i podwyższana o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, jeśli inflacja w danym roku przekroczy 5 proc.

Mamy głębokie przekonanie o tym, że państwo musi wobec tego osobistego dramatu, jakim jest śmierć osoby bliskiej, przychodzić z pomocą szybką i pomocą realną. Dlatego podnosimy zasiłek pogrzebowy z 4 tys. zł do 7 tys. zł

- powiedział wiceminister Sebastian Gajewski.

Dodatkowo skrócono czas, w jakim zasiłek będzie wypłacany – z 30 do 14 dni. Uproszczono także procedury ubiegania się o świadczenie.

Wiceszef MRPiPS dodał, że od 1 stycznia 2026 wejdą w życie nowe świadczenia w ramach pomocy społecznej, niezwiązane z kryterium dochodowym, przysługujące np. w sytuacji, gdy zasiłek pogrzebowy nie przysługuje lub gdy pojawią się dodatkowe koszty związane m.in. ze sprowadzeniem ciała z zagranicy.