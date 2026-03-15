W jakich terminach ZUS dokonuje wypłat świadczeń emerytalno-rentowych?

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz obowiązującą praktyką ZUS, świadczenia emerytalne są wypłacane w terminie wskazanym w decyzji organu rentowego. Termin ten przypada na jeden z sześciu wyznaczonych dni miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenia emerytalno-rentowe, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeżeli termin wypłaty emerytury lub renty przypada na sobotę, niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS realizuje przelew wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. Wynika to z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przyjętej praktyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia mogą być przekazywane na dwa sposoby: w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez świadczeniobiorcę lub za pośrednictwem podmiotów doręczających, np. poczty. W przypadku przelewów bankowych dyspozycja wypłaty jest wydawana najpóźniej na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem wypłaty. Jeśli natomiast świadczenie dostarczane jest przez operatora pocztowego, ZUS przekazuje środki na pocztę z większym wyprzedzeniem – zazwyczaj trzy dni robocze przed terminem wypłaty. W przypadku świadczeń przekazywanych za granicę za dzień wypłaty uznaje się moment przekazania należności do banku lub innej instytucji pośredniczącej w realizacji płatności.

Świadczenia emerytalno-rentowe - nowe terminy wypłat w kwietniu 2026

W kwietniu 2026 roku część emerytów i rencistów dostanie przelewy z ZUS wcześniej niż zwykle, właśnie z powodu układu dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat świadczeń na ten miesiąc przedstawia się następująco:

1 kwietnia (środa);

3 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny);

10 kwietnia (piątek);

15 kwietnia (środa);

20 kwietnia (poniedziałek);

24 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które powinny zostać wypłacone 25 kwietnia (sobota).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 6 i 25 dnia każdego miesiąca w kwietniu otrzymają je wcześniej. To jednak nie koniec niespodzianek.

Niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają w kwietniu świadczenie dwukrotnie

Na harmonogram przelewów świadczeń emerytalno-rentowych w kwietniu 2026 r. wpływa również fakt, że 1 maja (piątek) jest dniem ustawowo wolnym. Z tego powodu osoby, których standardowy termin wypłaty świadczenia przypada na pierwszy dzień miesiąca, dostaną majowe pieniądze wcześniej – najpóźniej 30 kwietnia. W rezultacie w kwietniu 2026 r. na konta tych osób mogą wpłynąć dwie wypłaty z ZUS.

Jaka jest wysokość najniższej emerytury w kwietniu 2026 r.?

W kwietniu 2026 r. najniższa gwarantowana emerytura i renta wynosi 1978,49 zł brutto. Kwota ta została określona w komunikacie Prezesa ZUS z 17 lutego 2026 r., który dotyczy m.in. minimalnych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych, a także maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń oraz sum wolnych od potrąceń i egzekucji. Wskazana wysokość obowiązuje od 1 marca 2026 r. i – zgodnie z zasadą corocznej waloryzacji emerytur i rent – zostanie podwyższona od 1 marca 2027 r.