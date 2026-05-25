Ranking armii świata 2026 według Global Firepower. Oto siła Polski

Global Firepower opublikował ranking armii wszystkich państw świata. Które miejsce zajęła Polska i czy udało nam się poprawić zeszłoroczny wynik? Coroczne zestawienie budzi sporo emocji. Nie inaczej jest tym razem.

Najpotężniejsze armie świata 2026 według Global Firepower. Co to za ranking?

Global Firepower to ranking tworzony od 2006 roku. Obejmuje on obecnie 145 państw i opiera się na analizie około 60 różnych czynników, takich jak liczba żołnierzy, ilość sprzętu wojskowego, wydatki na obronność, zasoby ludności czy położenie geograficzne. Wynikiem tej analizy jest wskaźnik PowerIndex (PwrIndx). Im bliżej zera, tym teoretycznie silniejsza armia.

Twórcy rankingu nie ujawniają jednak szczegółowej metodologii ani dokładnej formuły obliczeń. Wiadomo jedynie, że bazują na ogólnodostępnych danych, i że ranking dotyczy wyłącznie sił konwencjonalnych bez uwzględniania broni jądrowej. Przy każdym państwie pojawiają się także strzałki pokazujące, czy jego PwrIndx wzrósł, spadł czy pozostał bez zmian względem poprzedniego roku.

Ranking armii świata 2026. Polska za Ukrainą i Niemcami, ale przed Szwecją

Z najnowszego rankingu Global Firepower wynika, że najsilniejszą armią świata dysponują Stany Zjednoczone. Drugie miejsce zajęła Rosja, a trzecie Chiny. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Indie (4.), Korea Południowa (5.), Francja (6.), Japonia (7.), Wielka Brytania (8.), Turcja (9.) oraz Włochy (10.).

W rankingu Global Firepower 2026 Polska zajęła 21. miejsce. Tym samym nasz kraj utrzymał pozycję z dwóch poprzednich edycji zestawienia. Nie jest to najwyższy wynik w historii. Najwyżej Polska uplasowała się w 2024 roku, kiedy zajęła 18. lokatę. Nasz kraj pozostaje za takimi państwami jak Ukraina (20.), Izrael (15.) czy Niemcy (12.), wyprzedzając jednocześnie m.in. Tajwan (22.), Tajlandię (24.), Szwecję (26.) oraz Norwegię (39.).

Według rankingu Global Firepower Polska wydaje na zbrojenia ponad 55 mld dol., co plasuje nas w tym względzie na 11. miejscu wśród uwzględnionych krajów. Polska armia ma liczyć 650 tys. żołnierzy, w tym personel rezerwowy, który szacowany jest na 350 tys. osób.

Najpotężniejsze armie świata 2026. Ile tak naprawdę mówi ranking Global Firepower?

Ranking Global Firepower jest jednym z najczęściej przywoływanych zestawień porównujących potencjał militarny państw. Jego popularność wynika z prostej i czytelnej formy, która pozwala w łatwy sposób zestawić ze sobą siły zbrojne różnych krajów. Jedno miejsce w rankingu i jeden wskaźnik liczbowy sprawiają wrażenie obiektywnej i jednoznacznej oceny.

Należy jednak podkreślić, że ranking ten opiera się na daleko idących uproszczeniach. Global Firepower bazuje przede wszystkim na danych ilościowych, takich jak liczba żołnierzy, sprzętu wojskowego czy wielkość budżetu obronnego. Choć dane są istotne, nie oddają pełnego obrazu rzeczywistej siły militarnej, która zależy również od jakości uzbrojenia, poziomu wyszkolenia, organizacji sił zbrojnych oraz zdolności logistycznych.

Czy Polska ma 21. armię świata? Ranking Global Firepower mówi niewiele

Jednym z głównych ograniczeń rankingu jest założenie, że większa liczba posiadanego sprzętu automatycznie przekłada się na wyższą ocenę siły militarnej. W praktyce nowoczesność uzbrojenia, jego stan techniczny oraz sposób wykorzystania mają często większe znaczenie niż sama liczba jednostek. Ranking w niewielkim stopniu uwzględnia te różnice jakościowe.

– Takie proste porównania ilościowe są bardzo zawodne. Na potencjał militarny państwa wpływa ogromna ilość innych czynników, które w praktyce uniemożliwiają takie wyliczenia - mówi doktor Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, cytowany przez Gazeta.pl. – Nie bez powodu żadne poważne instytucje takowych nie tworzą. Bada się kryterium potęgi państwa, ale nie prowadzi to do tak prostych rankingów – dodaje.

Dodatkowo Global Firepower nie ujawnia szczegółowej metodologii ani pełnej listy źródeł danych. Portal korzysta z publicznie dostępnych informacji, które bywają niejednolite lub nieaktualne, co utrudnia weryfikację poprawności prezentowanych danych i ocenę ich rzetelności. Nawet niewielkie nieścisłości mogą wpływać na końcowy wynik w zestawieniu opartym na statystyce.