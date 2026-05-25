Jak poinformował w oficjalnym komunikacie Sztab Generalny Ukrainy, w ciągu ostatnich 24 godzin Rosjanie stracili 1020 żołnierzy. Tym samym całkowite szacunkowe straty osobowe Kremla od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę osiągnęła już poziom 1 356 940 osób.

Wojna w Ukrainie. Porażający bilans strat Rosjan. Ukraińcy ujawniają

Sytuacja na froncie pozostaje napięta, a w ciągu ostatniej doby odnotowano 233 starcia bojowe. Rosyjska armia przeprowadziła atak rakietowy z użyciem 89 pocisków oraz 89 uderzeń lotniczych, w trakcie których na ukraińskie pozycje obronne i miejscowości zrzucono 261 kierowanych bomb lotniczych. Skala wykorzystania bezzałogowców i artylerii przez Moskwę objęła 9975 dronów uderzeniowych oraz 2898 ostrzałów artyleryjskich.

Ukraińskie lotnictwo, siły rakietowe i artyleria uderzyły w odpowiedzi w sześć rejonów koncentracji sił wroga, jedno stanowisko dowodzenia dronami oraz zniszczyły trzy rosyjskie działa artyleryjskie.

Pogrom rosyjskiego sprzętu na wojnie. Te liczby dają do myślenia

W oficjalnym zestawieniu ukraińskiego dowództwa widoczny jest napływ danych dotyczących niszczenia systemów wsparcia ogniowego. Tylko jednego dnia Rosja straciła 47 systemów artyleryjskich, dwie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe oraz 1924 drony operacyjno-taktyczne. Na liście strat znalazło się też 14 naziemnych systemów robotycznych, 55 pocisków manewrujących, dwie sztuki sprzętu specjalnego oraz 302 pojazdy i cysterny z paliwem.

Z perspektywy całego konfliktu globalny bilans strat sprzętowych Rosji regularnie rośnie. Ukraińcy zaraportowali do tej pory zniszczenie 11 953 czołgów, 24 608 opancerzonych wozów bojowych, 42 687 systemów artyleryjskich oraz 1802 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Rosyjski bilans strat dopełnia 1396 systemów obrony powietrznej, 436 samolotów, 353 śmigłowce, 310 245 dronów operacyjno-taktycznych, 4687 pocisków manewrujących, 33 okręty i łodzie oraz dwa okręty podwodne.

Wywiad USA: Ukraina skutecznie paraliżuje plany ofensywne Rosji

Ukraina z sukcesem wykorzystuje technologię, wywiad i innowacje taktyczne do zadawania ciężkich strat rosyjskiej armii i uniemożliwiania Moskwie osiągnięcia celów na polu bitwy. Taki wniosek płynie z raportu Agencji Wywiadu Obronnego USA (DIA), który został przygotowany na wniosek Kongresu.

Amerykańscy analitycy wskazują, że mimo presji liczebnej ze strony Rosji, działania taktyczne, nowoczesne technologie i zarządzanie informacją po stronie Kijowa skutecznie ograniczają realizację planów ofensywnych Władimira Putina na froncie.