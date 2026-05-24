Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Zełenski: użyto pocisku Oriesznik

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 10:29
Zełenski: Rosja wykorzystała pocisk Oriesznik do zmasowanego ataku na obwód kijowski
Podczas nocnego, szeroko zakrojonego ataku na obwód kijowski Rosja użyła hipersonicznego pocisku balistycznego Oriesznik – przekazał w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił, był to trzeci udokumentowany przypadek zastosowania tej broni, którą Moskwa określa jako zdolną do przenoszenia głowic jądrowych.

„Trzy rosyjskie rakiety uderzyły w instalację wodociągową, spaliły targowisko, uszkodziły dziesiątki budynków mieszkalnych i kilka zwykłych szkół. (Przywódca Rosji Władimir Putin - PAP) wystrzelił swój Oriesznik w kierunku Białej Cerkwi (miasta w obwodzie kijowskim - PAP)” - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Oriesznik użyty w ataku na Białą Cerkiew

Jak dodał, najwięcej trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem ataku.

Zaznaczył, że ważne jest, aby najnowsza fala rosyjskich nalotów nie pozostała bez konsekwencji. Potrzebne są rozwiązania zarówno ze strony USA, jak i Europy oraz innych podmiotów, aby zmusić Putina, by „wypowiedział słowo »pokój«” - wezwał.

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że w nocy z soboty na niedzielę armia rosyjska przeprowadziła zmasowany atak kombinowany na obwód kijowski, z wykorzystaniem dronów bojowych oraz rakiet wystrzelonych z powietrza, morza i ziemi. Przeciwnik użył łącznie 600 dronów i 90 rakiet, w tym Oriesznika - przekazano.

Jak potwierdziły Siły Powietrzne, w ramach nalotu jedna rakieta balistyczna średniego zasięgu została wystrzelona z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim na południowym zachodzie Rosji. Z tego poligonu dwukrotnie wystrzelono Orieszniki w stronę Ukrainy: 21 listopada 2024 w kierunku miasta Dniepr i 8 stycznia 2026 roku w stronę Lwowa.

Straty w Kijowie i skutki rosyjskich uderzeń

Rzecznik Sił Powietrznych, płk Jurij Ihnat, potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że to właśnie Oriesznik zaatakował rejon białocerkiewski, oddalony o około 80-90 km od Kijowa.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 604 cele, w tym 55 pocisków i 549 dronów. 19 pocisków rosyjskich prawdopodobnie nie osiągnęło celów; informacje są weryfikowane.

Według wstępnych informacji odnotowano trafienia 16 rakiet i 51 dronów w 54 lokalizacjach, a także upadek szczątków zestrzelonych bezzałogowców w 23 lokalizacjach.

W sobotę Zełenski poinformował, że według danych wywiadowczych, w szczególności z USA i krajów europejskich, Rosja przygotowuje atak na Ukrainę przy użyciu systemu Oriesznik.

W nocnych atakach zginęły co najmniej cztery osoby, a 53 odniosły obrażenia - przekazały lokalne władze. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne w siedmiu z 10 dzielnic miasta.

Oriesznik to rosyjski system rakietowy średniego zasięgu (IRBM). Zdaniem zachodnich ekspertów to zmodyfikowana wersja międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-26 Rubież. Pocisk porusza się z prędkością dochodzącą 8-10 machów (ponad 10-12 tys. km/godz.) i ma zasięg do 5,5 tys. km. Rakieta przemieszcza się w przestrzeni kosmicznej, w której następuje oddzielenie się bloku bojowego, który może być wyposażony w sześć głowic. Teoretycznie pocisk może przenosić głowice jądrowe, jednak dotychczasowe przypadki zastosowania wobec Ukrainy wskazują na użycie ładunków kinetycznych, powodujących zniszczenia dzięki własnej masie i dużej prędkości w momencie uderzenia.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)

Źródło: PAP
